Τομ Χόλαντ: Η διακριτική εμφάνιση στα Emmy 2026, στήριξε τη Ζεντάγια που ήταν υποψήφια
GALA
Ζεντάγια τομ χόλαντ Emmy 2026

Τομ Χόλαντ: Η διακριτική εμφάνιση στα Emmy 2026, στήριξε τη Ζεντάγια που ήταν υποψήφια

Η ηθοποιός ήταν υποψήφια για Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου για την τρίτη και τελευταία σεζόν του «Euphoria» - Ο σύζυγός της μπήκε διακριτικά στο Peacock Theater, χωρίς να φανεί στην είσοδο

Τομ Χόλαντ: Η διακριτική εμφάνιση στα Emmy 2026, στήριξε τη Ζεντάγια που ήταν υποψήφια
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στο πλευρό της Ζεντάγια στα Emmy 2026 βρέθηκε διακριτικά ο Τομ Χόλαντ, δίνοντας το «παρών» στην τελετή για να στηρίξει τη σύζυγό του, η οποία ήταν υποψήφια για βράβευση.

Το ζευγάρι, που επιβεβαίωσε τη σχέση του το 2021, πραγματοποιεί σπάνια κοινές δημόσιες εμφανίσεις, με εξαίρεση κυρίως τις πρεμιέρες των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» πόζαρε τη Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου μόνη της στο μπλε χαλί πριν από την τελετή, ενώ ο Χόλαντ μπήκε διακριτικά στο Peacock Theater, χωρίς να φανεί στην είσοδο.

Η ηθοποιός ήταν υποψήφια για Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά στην 78η τελετή απονομής, για την τρίτη και τελευταία σεζόν του «Euphoria». Το βραβείο τελικά κέρδισε η Ρέα Σίχορν για τη σειρά «Pluribus», όμως η Ζεντάγια είχε καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς στο πλευρό της τον σύντροφό της.

Η φετινή υποψηφιότητα ήταν η έκτη συνολικά για τη Ζεντάγια και η έκτη που αφορά στη δουλειά της στο «Euphoria», τόσο ως ηθοποιού όσο και ως μουσικού καλλιτέχνη. Έχει κερδίσει δύο φορές το Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της ως Ρου, το 2020 και το 2022.

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης