Τομ Χόλαντ: Η διακριτική εμφάνιση στα Emmy 2026, στήριξε τη Ζεντάγια που ήταν υποψήφια

Το ζευγάρι, που επιβεβαίωσε τη σχέση του το 2021, πραγματοποιεί σπάνια κοινές δημόσιες εμφανίσεις, με εξαίρεση κυρίως τις πρεμιέρες των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» πόζαρε τη Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου μόνη της στο μπλε χαλί πριν από την τελετή, ενώ ο Χόλαντ μπήκε διακριτικά στο Peacock Theater, χωρίς να φανεί στην είσοδο.

Στο πλευρό της Ζεντάγια στα Emmy 2026 βρέθηκε διακριτικά ο Τομ Χόλαντ , δίνοντας το «παρών» στην τελετή για να στηρίξει τη σύζυγό του, η οποία ήταν υποψήφια για βράβευση.Η ηθοποιός ήταν υποψήφια για Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά στην 78η τελετή απονομής, για την τρίτη και τελευταία σεζόν του «Euphoria». Το βραβείο τελικά κέρδισε η Ρέα Σίχορν για τη σειρά «Pluribus», όμως η Ζεντάγια είχε καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς στο πλευρό της τον σύντροφό της.Η φετινή υποψηφιότητα ήταν η έκτη συνολικά για τη Ζεντάγια και η έκτη που αφορά στη δουλειά της στο «Euphoria», τόσο ως ηθοποιού όσο και ως μουσικού καλλιτέχνη. Έχει κερδίσει δύο φορές το Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της ως Ρου, το 2020 και το 2022.: Getty Images / Ideal Image