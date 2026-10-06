Αντίστροφη μέτρηση για το λουκέτο στην κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη: «Δεν έχουμε πού να τους πάμε», λένε συγγενείς 45 ασθενών
Αντίστροφη μέτρηση για το λουκέτο στην κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη: «Δεν έχουμε πού να τους πάμε», λένε συγγενείς 45 ασθενών
Έως τις 13 Οκτωβρίου πρέπει να έχει εκκενωθεί πλήρως η κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες - Οι οικογένειες ζητούν παράταση ή μεταφορά σε δομές με αντίστοιχη 24ωρη φροντίδα
Λίγες μόλις ημέρες έχουν απομείνει και συγκεκριμένα έως την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, οπότε η ιδιωτική κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να έχει εκκενωθεί πλήρως από ασθενείς και να μπει «λουκέτο».
Την ίδια ώρα όμως, οι συγγενείς των 45 ασθενών που συνεχίζουν να νοσηλεύονται στην κλινική βρίσκονται σε απόγνωση αφού δεν μπορούν να βρουν κλίνες σε άλλες δομές ή κλινικές για τους ανθρώπους τους οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες και χρήζουν ειδικής ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας. Μάλιστα χτες (5/10) κατέθεσαν υπόμνημα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζητώντας να παραμείνουν οι άνθρωποι τους στην κλινική δίνοντας μια παράταση ή να βρεθούν άλλες κλινικές ή δομές που όμως να μπορούν να δώσουν στους ασθενείς τις ίδιες παροχές που είχαν στην κλινική.
Μιλώντας στο protothema.gr μια συγγενής ασθενή (τα στοιχεία της οποίας είναι στη διάθεση μας) ανέφερε ότι ακόμα ούτε η ίδια αλλά ούτε και οι άλλοι συγγενείς των 45 ασθενών δεν έχουν βρει κλινική ή δομή για να μεταφέρουν τους ανθρώπους τους ενώ η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια που χρήζει 24ωρη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. «Δεν έχουμε που να τους πάμε» είπε διευκρινίζοντας ότι η κατάσταση των ασθενών είναι ιδιαίτερα σοβαρή «και για αυτό δεν μπορούμε να τους πάρουμε στο σπίτι».
«Οι άνθρωποι μας δεν μπορούν να νοσηλευτούν οπουδήποτε. Επίσης, δεν μπορούν να πάνε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Όμως οι άνθρωποι μας χρειάζονται 24ωρη επίβλεψη και φροντίδα. Κάποιοι άνθρωποι δεν τρώνε από το στόμα και τρώνε με σύριγγα. Άλλοι δεν μπορούν να μιλήσουν, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να κουνηθούν, κάποιοι άλλοι έχουν χορηγούμενα φάρμακα ενδοφλέβια. Αυτά δεν γίνονται παντού και οπουδήποτε. Αυτή η κλινική τώρα, στην οποία εγώ και οι υπόλοιποι 44 άνθρωποι έχουμε τους συγγενείς μας, προφανώς για κάποιους λόγους τους έχουμε εδώ πέρα. Ούτε σπίτια μας μπορούνε να γυρίσουνε, ούτε να πάνε κάπου αλλού. Είμαστε σε απόγνωση. Είμαστε με δεμένα τα χέρια και αυτό που μένει να κάνουμε είναι απλώς να περιμένουμε να δούμε αν θα τη σφραγίσουν ή όχι» είπε η συγγενής προσθέτοντας ότι κάποιοι εκ των συγγενών «έχουμε την δικαστική επιμέλεια των ασθενών, είμαστε δικαστικοί συμπαραστάτες, μιλάμε εξ ονόματός τους».
Περαιτέρω δε ανέφερε ότι οι συγγενείς των 45 ασθενών έχουν καταθέσει υπόμνημα στην Περιφέρεια με το οποίο ζητούν να μην κλείσει η κλινική ή να βρουν άλλες δομές, για να τους μεταφέρουν. «Βάσει του νόμου που τον έχουμε διαβάσει το υπουργείο Υγείας και η Περιφέρεια φέρουν ευθύνη για να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι σε άλλες δομές ή κλινικές με τις ίδιες παροχές» είπε συμπληρώνοντας ότι οι συγγενείς ετοιμάζονται να καταθέσουν το υπόμνημα και στον Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την απόφαση της «σφράγισης» της κλινικής που είχε υπογραφεί από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα η προθεσμία των 15 ημερών μετρά από την ημέρα που η κλινική παρέλαβε την απόφαση δηλαδή από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου οπότε επιδόθηκε από δικαστικό επιμελητή.
Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη αναφέρει ότι «αφαιρούμε τις σχετικές άδειες ίδρυσης και λειτουργίας και τροποποιητικές αυτών και διακόπτουμε οριστικά τη λειτουργία της Μικτής Ιδιωτικής Κλινικής λόγω:
Α) Ανάκλησης της βεβαίωσης καλής λειτουργίας στις 27-01-2026
Β) Σοβαρών παραβάσεων (σύμφωνα με την ανωτέρω (21) σχετική εισήγηση της επιτροπής άρθρου 3 του Ν 4600/2019) που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης νέας Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας ακόμα και μετά τη γνωστοποίηση προσωρινής παύσης κλινών».
Την πλήρη εκκένωση της κλινικής και την παύση της λειτουργίας της κλινικής αναμένεται να ελέγξει εισαγγελικός λειτουργός με την συνδρομή αστυνομικών όπως περιγράφεται και στην εν λόγω απόφαση «σφράγισης» της κλινικής.
«Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 4600/2019 οι αποφάσεις για την παύση της λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής εκτελούνται από τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας με την συνδρομή και υπό την εποπτεία της εισαγγελικής αρχής».
Την ίδια ώρα όμως, οι συγγενείς των 45 ασθενών που συνεχίζουν να νοσηλεύονται στην κλινική βρίσκονται σε απόγνωση αφού δεν μπορούν να βρουν κλίνες σε άλλες δομές ή κλινικές για τους ανθρώπους τους οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες και χρήζουν ειδικής ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας. Μάλιστα χτες (5/10) κατέθεσαν υπόμνημα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζητώντας να παραμείνουν οι άνθρωποι τους στην κλινική δίνοντας μια παράταση ή να βρεθούν άλλες κλινικές ή δομές που όμως να μπορούν να δώσουν στους ασθενείς τις ίδιες παροχές που είχαν στην κλινική.
Μιλώντας στο protothema.gr μια συγγενής ασθενή (τα στοιχεία της οποίας είναι στη διάθεση μας) ανέφερε ότι ακόμα ούτε η ίδια αλλά ούτε και οι άλλοι συγγενείς των 45 ασθενών δεν έχουν βρει κλινική ή δομή για να μεταφέρουν τους ανθρώπους τους ενώ η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια που χρήζει 24ωρη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. «Δεν έχουμε που να τους πάμε» είπε διευκρινίζοντας ότι η κατάσταση των ασθενών είναι ιδιαίτερα σοβαρή «και για αυτό δεν μπορούμε να τους πάρουμε στο σπίτι».
«Οι άνθρωποι μας δεν μπορούν να νοσηλευτούν οπουδήποτε. Επίσης, δεν μπορούν να πάνε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Όμως οι άνθρωποι μας χρειάζονται 24ωρη επίβλεψη και φροντίδα. Κάποιοι άνθρωποι δεν τρώνε από το στόμα και τρώνε με σύριγγα. Άλλοι δεν μπορούν να μιλήσουν, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να κουνηθούν, κάποιοι άλλοι έχουν χορηγούμενα φάρμακα ενδοφλέβια. Αυτά δεν γίνονται παντού και οπουδήποτε. Αυτή η κλινική τώρα, στην οποία εγώ και οι υπόλοιποι 44 άνθρωποι έχουμε τους συγγενείς μας, προφανώς για κάποιους λόγους τους έχουμε εδώ πέρα. Ούτε σπίτια μας μπορούνε να γυρίσουνε, ούτε να πάνε κάπου αλλού. Είμαστε σε απόγνωση. Είμαστε με δεμένα τα χέρια και αυτό που μένει να κάνουμε είναι απλώς να περιμένουμε να δούμε αν θα τη σφραγίσουν ή όχι» είπε η συγγενής προσθέτοντας ότι κάποιοι εκ των συγγενών «έχουμε την δικαστική επιμέλεια των ασθενών, είμαστε δικαστικοί συμπαραστάτες, μιλάμε εξ ονόματός τους».
Περαιτέρω δε ανέφερε ότι οι συγγενείς των 45 ασθενών έχουν καταθέσει υπόμνημα στην Περιφέρεια με το οποίο ζητούν να μην κλείσει η κλινική ή να βρουν άλλες δομές, για να τους μεταφέρουν. «Βάσει του νόμου που τον έχουμε διαβάσει το υπουργείο Υγείας και η Περιφέρεια φέρουν ευθύνη για να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι σε άλλες δομές ή κλινικές με τις ίδιες παροχές» είπε συμπληρώνοντας ότι οι συγγενείς ετοιμάζονται να καταθέσουν το υπόμνημα και στον Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης.
Εισαγγελέας κι αστυνομία για την παύση της λειτουργίας
Σύμφωνα με την απόφαση της «σφράγισης» της κλινικής που είχε υπογραφεί από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα η προθεσμία των 15 ημερών μετρά από την ημέρα που η κλινική παρέλαβε την απόφαση δηλαδή από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου οπότε επιδόθηκε από δικαστικό επιμελητή.
Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη αναφέρει ότι «αφαιρούμε τις σχετικές άδειες ίδρυσης και λειτουργίας και τροποποιητικές αυτών και διακόπτουμε οριστικά τη λειτουργία της Μικτής Ιδιωτικής Κλινικής λόγω:
Α) Ανάκλησης της βεβαίωσης καλής λειτουργίας στις 27-01-2026
Β) Σοβαρών παραβάσεων (σύμφωνα με την ανωτέρω (21) σχετική εισήγηση της επιτροπής άρθρου 3 του Ν 4600/2019) που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης νέας Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας ακόμα και μετά τη γνωστοποίηση προσωρινής παύσης κλινών».
Την πλήρη εκκένωση της κλινικής και την παύση της λειτουργίας της κλινικής αναμένεται να ελέγξει εισαγγελικός λειτουργός με την συνδρομή αστυνομικών όπως περιγράφεται και στην εν λόγω απόφαση «σφράγισης» της κλινικής.
«Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 4600/2019 οι αποφάσεις για την παύση της λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής εκτελούνται από τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας με την συνδρομή και υπό την εποπτεία της εισαγγελικής αρχής».
Καμία προσφυγή -ακόμα- σε Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Η απόφαση προβλέπει επίσης ότι ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής καθώς και ο επιστημονικός και διοικητικός διευθυντής της, «υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την ασφαλή μεταφορά των νοσηλευόμενων για την συνεχιστή της νοσηλείας τους».
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι μέχρι στιγμής ο ιδιοκτήτης της κλινικής δεν έχει καταθέσει κάποια ένσταση κατά της απόφασης «σφράγισης», ούτε έχει προβεί σε άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης αν και για αυτή την διοικητική προσφυγή έχει προθεσμία 15 ημερών από την στιγμή που έλαβε την απόφαση του οριστικού κλεισίματος.
Υπενθυμίζεται ότι για την συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το αντικαρκινικό νοσοκομείο «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» επί της οδού Παπαναστασίου υπάρχει και πόρισμα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για λειτουργία ογκολογικού και χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς όμως να διαθέτει την κατάλληλη άδεια για τέτοιες ιατρικές πράξεις.
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