Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Γυάλινη Δημοτική Πινακοθήκη: Ραντεβού με την τέχνη όλο το 24ωρο στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης
Γυάλινη Δημοτική Πινακοθήκη: Ραντεβού με την τέχνη όλο το 24ωρο στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης
Τα έργα τέχνης που θα φιλοξενούνται θα είναι ορατά απ' όλες της
Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν την ομορφιά και τα μηνύματα της τέχνης όλο το 24ωρο χάρη στη νέα, Γυάλινη Δημοτική Πινακοθήκη που στήθηκε στη Νέα Παραλία, στον Κήπο της Άμμου
Πρόκειται για ένα καλαίσθητο πολιτιστικό περίπτερο, συνολικής επιφάνεια 78 τ.μ, κατασκευασμένο από γυαλί, έτσι ώστε τα έργα που θα φιλοξενεί να είναι ορατά απ’ όλες τις πλευρές του αλλά και όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας. Ο χώρος διαθέτει 15 κινητά συρόμενα πάνελ, τα οποία επιτρέπουν την ευέλικτη αναδιάταξή του ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έκθεσης, καθώς και σύγχρονα συστήματα φωτισμού, κλιματισμού και ασφάλειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην καθολική προσβασιμότητα, με τις κατάλληλες υποδομές για την αυτόνομη και ασφαλή πρόσβαση ατόμων με κινητικές αναπηρίες.
Τα εγκαίνια της Γυάλινης Πινακοθήκης, που δημιουργήθηκε από τον δήμο Θεσσαλονίκης, με δωρητή τον Όμιλο AVAX, πραγματοποιήθηκαν από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιο Αγγελούδη, παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Σταύρου Καλαφάτη και του υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, κ. Κώστα Γκιουλέκα.
Αναφερόμενος στο νέο απόκτημα της πόλης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Θεσσαλονικείς θα αγκαλιάσουν τη Γυάλινη Πινακοθήκη και θα την προστατεύσουν, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη δωρεά της ΑΒΑΞ για την υλοποίησή της. Σημείωσε πως η συγκεκριμένη συνεργασία δείχνει τον δρόμο και για τον ρόλο που μπορεί να έχει η εταιρική κοινωνική ευθύνη στην πόλη.
Ο κ. Αγγελούδης κατά την ομιλία του, έκανε εκτενή αναφορά στη Μένη Λυσαρίδου, στη μνήμη της οποίας αφιερώνεται η Γυάλινη Πινακοθήκη, εξυμνώντας την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα της.
«Με τη δημιουργία της Γυάλινης Πινακοθήκης, ο Δήμος αποδεικνύει ότι δεν περιορίζεται να φέρει τον κόσμο στον πολιτισμό, αλλά φέρνει τον πολιτισμό εκεί που είναι ο κόσμος» επισήμανε με νόημα ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Βασίλης Γάκης.
Ο κ. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου AVAX και αντιπρόεδρος της ΕΤΕΘ, παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα για τη δωρεά τόνισε: «Ο όμιλος ΑΒΑΞ υποστηρίζει και θα συνεχίσει να υποστηρίζει αθόρυβα πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, όπως αυτή της Γυάλινης Πινακοθήκης, καθώς η ιστορία του Ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον κ. Δάκη Ιωάννου, ενός ανθρώπου της Σύγχρονης Τέχνης και βασικού μετόχου της».
Πρόκειται για ένα καλαίσθητο πολιτιστικό περίπτερο, συνολικής επιφάνεια 78 τ.μ, κατασκευασμένο από γυαλί, έτσι ώστε τα έργα που θα φιλοξενεί να είναι ορατά απ’ όλες τις πλευρές του αλλά και όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας. Ο χώρος διαθέτει 15 κινητά συρόμενα πάνελ, τα οποία επιτρέπουν την ευέλικτη αναδιάταξή του ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έκθεσης, καθώς και σύγχρονα συστήματα φωτισμού, κλιματισμού και ασφάλειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην καθολική προσβασιμότητα, με τις κατάλληλες υποδομές για την αυτόνομη και ασφαλή πρόσβαση ατόμων με κινητικές αναπηρίες.
Τα εγκαίνια της Γυάλινης Πινακοθήκης, που δημιουργήθηκε από τον δήμο Θεσσαλονίκης, με δωρητή τον Όμιλο AVAX, πραγματοποιήθηκαν από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιο Αγγελούδη, παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Σταύρου Καλαφάτη και του υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, κ. Κώστα Γκιουλέκα.
Αναφερόμενος στο νέο απόκτημα της πόλης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Θεσσαλονικείς θα αγκαλιάσουν τη Γυάλινη Πινακοθήκη και θα την προστατεύσουν, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη δωρεά της ΑΒΑΞ για την υλοποίησή της. Σημείωσε πως η συγκεκριμένη συνεργασία δείχνει τον δρόμο και για τον ρόλο που μπορεί να έχει η εταιρική κοινωνική ευθύνη στην πόλη.
Ο κ. Αγγελούδης κατά την ομιλία του, έκανε εκτενή αναφορά στη Μένη Λυσαρίδου, στη μνήμη της οποίας αφιερώνεται η Γυάλινη Πινακοθήκη, εξυμνώντας την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα της.
«Με τη δημιουργία της Γυάλινης Πινακοθήκης, ο Δήμος αποδεικνύει ότι δεν περιορίζεται να φέρει τον κόσμο στον πολιτισμό, αλλά φέρνει τον πολιτισμό εκεί που είναι ο κόσμος» επισήμανε με νόημα ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Βασίλης Γάκης.
Ο κ. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου AVAX και αντιπρόεδρος της ΕΤΕΘ, παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα για τη δωρεά τόνισε: «Ο όμιλος ΑΒΑΞ υποστηρίζει και θα συνεχίσει να υποστηρίζει αθόρυβα πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, όπως αυτή της Γυάλινης Πινακοθήκης, καθώς η ιστορία του Ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον κ. Δάκη Ιωάννου, ενός ανθρώπου της Σύγχρονης Τέχνης και βασικού μετόχου της».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα