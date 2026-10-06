Η Σιμωνόπετρα, ο Βαμβακάρης, το λάθος Τσίπρα και οι εκτός νυμφώνος…

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Μόνο που μετά από το «Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα κι ακούγεται στον Άδη» ακολουθεί και το «Γυρεύω την πανσέληνο να πέσει στο πηγάδι / Να κοιταχτώ, να θυμηθώ πως ήμουνα παλιά / Να θυμηθώ, να ξεχαστώ». Δεν ξέρω αν μέσω της επικοινωνίας με τον Θεό ο πρώην πρωθυπουργός ήθελε να κάνει αυτοκριτική για το παρελθόν του -πως ήταν παλιά- και να στείλει το μήνυμα -ξεχάστε τον παλιό Αλέξη, τώρα είμαι άλλος- το σίγουρο είναι πως στο περιβόλι της Παναγιάς, ακόμη κι αν δεν είναι, όπως λέει, θρησκευόμενος, είχε τη δυνατότητα να αναστοχαστεί, συζητώντας με τον Ελισαίο, τον Ιερώνυμο και άλλους αδελφούς αγιορείτες και να αναζητήσει «το βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης». Και φυσικά πήγε στο Βατοπαίδι όχι επειδή εκεί ηγούμενος είναι ο συνομιλητής του Πούτιν, γέροντας Εφραίμ, αλλά γιατί στην τρίτη τη τάξει μονή του Όρους υπάρχει η Τιμία Ζώνη της Παναγίας, το μοναδικό ιερό κειμήλιο που σώζεται από τη μητέρα του Ιησού. Και φυσικά επειδή είναι απολαυστική η συνομιλία με έναν πρώην Κνίτη από τα Γιάννενα, τον αδελφό Αρσένιο.Βέβαια, ο Αλέξης θα πρέπει να γνωρίζει πως ο «Σιμούν» δεν είναι απλώς ένας καυτός άνεμος που έρχεται από τη Σαχάρα και ταλαιπωρεί τη βόρεια Αφρική. Σύμφωνα με τις διηγήσεις του Μάρκο Πόλο μπορούσε «να ψήσει ακόμη και πτώμα», εξ ου και το προσωνύμιο «δηλητηριώδης άνεμος». Εκτός κι αν επιλέγοντας στίχο από το «Σιμούν» ήθελε να αποδοκιμάσει το δηλητήριο και την τοξικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν νομίζω, αφού μετά το Περιβόλι της Παναγιάς πήγε να «ψάλει» στο κολαστήριο του Γεντί Κουλέ. Όχι επειδή ήθελε να υπομνήσει τις φυλακίσεις, τα βασανιστήρια και τους θανάτους των κομμουνιστών και των αντιφρονούντων στη δικτατορία του Μεταξά, την Κατοχή, τον εμφύλιο, τη Χούντα, αλλά για να επιτεθεί στην υπουργό Πολιτισμού που αποφάσισε να περιλάβει και τις φυλακές του Επταπυργίου στα μνημεία που θα μπορούσαν να παραχωρηθούν έναντι μίσθωσης για ιδιωτικές και γαστρονομικές εκδηλώσεις, ακόμη και για γεύματα.Ευτυχώς, για την κυβέρνηση την παραμονή της επίσκεψης Τσίπρα στο Γεντί Κουλέ, η Λίνα Μενδώνη με απόφασή της απένταξε το Γεντί Κουλέ από τα μνημεία που παραχωρούνται σε ιδιώτες για γάμους και βαφτίσια. Την εντολή για απένταξη λέγεται ότι την έδωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού δεν ήθελε να βρεθεί σε δύσκολη θέση καθώς την ώρα που ο ίδιος θα υπέγραφε με τον Βούλγαρο ομόλογο του Rumen Radev στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τη συμφωνία ανταλλαγής πολιτιστικών κειμηλίων ο Αλέξης Τσίπρας λίγο πιο μακριά θα συζητούσε με εκατοντάδες πανεπιστημιακούς, ερευνητές, κατοίκους, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι του συλλόγου φυλακισθέντων και εξορισθέντων, τη μετονομασία του Γεντί Κουλέ «από κολαστήριο για τους κομμουνιστές σε …γαμοβαφτιστήριο των αστών». Βεβαίως, συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού μεταδίδουν πως, παρά την απένταξη, ο Τσίπρας ήθελε να πάει στο Επταπύργιο για να απαιτήσει, όπως και έκανε, να ισχύσει το ίδιο και για τα άλλα μνημεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο μετατροπής τους σε γαμοβαφτιστήρια.Επιπροσθέτως, διατείνονται πως η υποχώρηση της κυβέρνησης θα πρέπει να πιστωθεί και στον Αλέξη επειδή, όπως λένε, «ο Μητσοτάκης δεν ήθελε την αντιπαράθεσης της εικόνας». Πάντως, την ουσιαστική αντιπαράθεση όχι μόνον της εικόνας, αλλά και για τα προβλήματα των πολιτών την είχαμε με την συμμετοχή του Τσίπρα στις κινητοποιήσεις των αλιέων. Στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες ημέρες δεν υπάρχει ψάρι αφού η αυξημένη τιμή των καυσίμων έχει αναγκάσει τους ψαράδες να σβήσουν τις μηχανές από τις τράτες τους. Σημειώνουμε πως το οξύ πρόβλημα των αλιέων ο Τσίπρας αρχικά ήθελε να το αναδείξει στο Κερατσίνι τη Δευτέρα όμως τελικά το συνδύασε με την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη επειδή αυτή την εβδομάδα έχει προγραμματίσει σειρά κομματικών συσκέψεων στην Αθήνα, μεταξύ των οποίων και μια ιδιαίτερα μαζική με τις 59 συντονιστικές επιτροπές της ΕΛΑΣ στο «Ίδρυμα Κακογιάννη».Βέβαια, ο σχεδιασμός για την Αθήνα είναι στον «αέρα» αφού η επίσκεψη του Ρούμπιο θα μετατρέψει την πρωτεύουσα σε «κολαστήριο». Εκ παραλλήλου, εκτιμήθηκε -και σωστά-πως οποιαδήποτε πολιτική εκδήλωση θα χάνονταν στην τύρβη των γεγονότων από την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών και τα αποτελέσματα των συζητήσεων του με τον πρωθυπουργό (και τους αρμοδίους υπουργούς) σχετικά με θέματα Διπλωματίας, Ενέργειας και Άμυνας. Πάντως, από την Αμαλίας διατείνονται πως εφεξής και με την κάθε ευκαιρία ο Αλέξης θα θυμίζει στον Κυριάκο το άσμα του του μεγάλου Μάρκου (Βαμβακάρη): «Αντιλαλούν οι φυλακές, το Μπούρτζι κι ο Γεντί Κουλές. Αντιλαλούν δυο σήμαντρα, Συγγρού και Παραπήγματα» επειδή, όπως λένε, «η κοινωνία στενάζει και σε λαϊκές περιοχές, λόγω της φτωχοποίησης, αρχίζουν να εμφανίζονται και πάλι παραπήγματα».Όμως, επειδή «μεγάλο λακριντί» δεν είναι μόνον «το σκότος και η φυλακή» δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε πως ορισμένοι αγιορείτες συζητούν μεταξύ τους για τη δημοσιότητα που πήρε η επίσκεψη Τσίπρα. Όχι μόνον επειδή «ο μακαρίτης Χαρίλαος (Φλωράκης) είχε έλθει δύο φορές και δεν το έμαθε κανείς, ενώ ο Αλέξης με τις αναρτήσεις του παραβίασε την ιδιωτικότητα και την οφειλόμενη πνευματικότητα της επίσκεψής του», μάς είπε εις εξ αυτών. Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια όλοι οι πολιτικοί μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός διαφημίζουν την επίσκεψή τους στο Όρος, ενώ δεν είναι και λίγοι οι αγιορείτες που απολαμβάνουν ή και επιδιώκουν τη δημοσιότητα. Επίσης, όχι μόνον στο Όρος, αλλά και στο Μαξίμου και τη Χαριλάου Τρικούπη προβληματίζονται για τον χρόνο και τον σκοπό της επίσκεψης του Τσίπρα. Και ειδικά στη Σιμωνόπετρα. Όπως μάς εξηγούν: Η Σιμωνόπετρα είναι η μεγαλύτερη σε επιρροή μονή. Έχει δεκάδες μετόχια σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά και εκτός αυτής. Από τον Βύρωνα και τη Λήμνο μέχρι τα Ορμύλια και τη Γαλλία. Οι πιστοί στα μετόχια του μοναστηριού (που εκτός από αρχιτεκτονικό θαύμα είναι και πολυφυλετικό καθώς σε αυτό εγκαταβιούν μοναχοί από 14 χώρες μεταξύ των οποίων και ένας Κινέζος) είναι χιλιάδες.Κάποιοι κομματικοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν πως «εφόσον το ηγουμενείο της Σιμωνόπετρας αποφάσιζε να δώσει γραμμή για τις εκλογές μπορεί να επηρεάσει ακόμη και το 2% των ψηφοφόρων». Ενδεχομένως είναι υπερβολικό αυτό που λέγεται και θα ήταν άδικο να αποδώσουμε στον Τσίπρα κομματικούς υπολογισμούς για την επίσκεψη στο Όρος. Σίγουρα, ο Αλέξης δεν πήγε για να ασπαστεί την άφθαρτη(!) αριστερή χείρα της Μαρίας Μαγδαληνής που φυλάσσεται στη μονή. Αν και το έκανε. Δεν ήταν αυτός όμως ο λόγος. Και τη δεξιά χείρα της Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας προσκύνησε και τη λειψανοθήκη που περιέχει Τίμιο Ξύλο και όλα τα ιερά λείψανα που του υπέδειξε ο Ελισσαίος, μεταξύ των οποίων και το ποδαράκι του τρίχρονου Αγίου Μάρτυρος Κηρύκου. Προφανώς, πήγε για μια πνευματική ανάπαυλα και να πάρει δύναμη αφού ξεκινάει ένας δύσκολος προεκλογικός αγώνας, ενώ έρχεται και βαρύς ενεργειακά χειμώνας. Ούτε ισχύει ότι γοητεύεται από ορισμένους προορατικούς γέροντες και αναζητά κάποια πρόβλεψη για τα όσα του επιφυλάσσει η μοίρα. Η επίσκεψη στο κελί του παπα -Τύχωνα έγινε επειδή ο Αλέξης είχε ακούσει αρκετές ιστορίες -λέγεται ότι είδε και την ταινία «Άγιος Παΐσιος - Από τα Φάρασα στον Ουρανό»- για τον πνευματικό καθοδηγητή του Παΐσιου, είχε εντυπωσιαστεί και ήθελε να επισκεφθεί το μέρος που αυτός έμενε όταν ζούσε.Ούτε ισχύει ότι τηρεί τα γούρια. Θυμίζουμε πως το 2014, όντας αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επεσκέφθη το Όρος και μάλιστα με τη σειρά που το έκανε και τώρα. Πρώτα στην Μονή Ιβήρων και μετά στη Σιμωνόπετρα. Σημειώνουμε πως αν οι εκλογές γίνουν σε έξι μήνες από τώρα -τον Μάρτιο του 2027, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός του Μητσοτάκη- θα είναι ακριβώς ο ίδιος χρόνος με το 2014. Πήγε τον Αύγουστο, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον Ιανουάριο του 2015 έγινε πρωθυπουργός. Τώρα είναι δύσκολο αυτό να συμβεί καθώς το 2014 οι δημοσκοπήσεις τον έφερναν όλες πρώτο, ενώ τώρα τον εμφανίζουν δεύτερο και σε μεγάλη απόσταση από την προπορευόμενη ΝΔ. Και επειδή αναφερθήκαμε στο παρελθόν να σημειώσουμε πως είναι λάθος η εκτίμηση του πρώην πρωθυπουργού πως στις επικείμενες εκλογές ίσως επαναληφθεί το φαινόμενο των εκλογών του Ιουνίου 2012. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ηγείτο ο Τσίπρας, έλαβε 26,89% και ανεδείχθη σε αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ η ΝΔ, με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, ήλθε πρώτη, λαμβάνοντας 29,66%. Σχηματίστηκε τρικομματική κυβέρνηση στην οποίαν συμμετείχε το ΠΑΣΟΚ, με αρχηγό τον Ευάγγελο Βενιζέλο, και τη ΔΗΜΑΡ του Φώτη Κουβέλη.Τα δεδομένα τώρα είναι εντελώς διαφορετικά. Η ΝΔ προηγείται με διψήφια διαφορά, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται, δημοσκοπικά, η ΕΛΑΣ, χωρίς όμως να την έχει κλειδώσει οριστικά αφού στο τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται στάσιμο με μικρή υποχώρηση, ενώ το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη εμφανίζει μικρή άνοδο με το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ όμως να υπολείπεται της ΕΛΑΣ. Η δεύτερη διαφορά με το 2012 είναι ότι στις πρώτες εκλογές, τον Μάϊο του 2012, η διαφορά του πρώτου κόμματος (ΝΔ) από το δεύτερο (ΣΥΡΙΖΑ) ήταν μόλις δύο μονάδες (18,85% έναντι 16,79%) τώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 12 μονάδες διαφορά.Τότε συγκρούονταν δύο εντελώς αντίθετες στρατηγικές (μνημονιακή και αντιμνημονιακή) τώρα ουσιαστικά δεν υπάρχουν στρατηγικές διαφορές, αλλά συμπληρωματικές με διαφορετικές προτεραιότητες αφού η ΕΛΑΣ, στο όνομα της υπευθυνότητας και της κυβερνησιμότητας, αποδέχεται και τον δημοσιονομικό χώρο που έχει ορίσει η κυβέρνηση και τους περιορισμούς από τις κοινοτικές νόρμες. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ για να ανέβει 10 μονάδες «λεηλάτησε» το ΚΚΕ, του πήρε τέσσερεις μονάδες. Από του Οικολόγους πήρε δύο μονάδες, από το ΠΑΣΟΚ μία μονάδα και σχεδόν άλλη μία από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Σύνολο οκτώ μονάδες. Αν σε αυτά προσθέσουμε τη δυναμική, λόγω δεύτερης θέσης και την, εκ των πραγμάτων, αύξηση του ποσοστού, λόγω μειωμένης συμμετοχής των ψηφοφόρων τον Ιούνιο, να το 10%. Το ίδιο συνέβη και με τον Σαμαρά, ο οποίος «αποψίλωσε» τα κόμματα του Πάνου Καμμένου, του Γιώργου Καρατζαφέρη, της Ντόρας Μπακογιάννη, του Στέφανου Μάνου και του Θάνου Τζήμερου, με αποτέλεσμα να κερδίσει σχεδόν 11 μονάδες.Αν πιστέψουμε τους δημοσκόπους τα πράγματα τώρα δεν είναι ίδια. Ο Αλέξης Τσίπρας καταφεύγει στον Ιούνιο του 2012 επειδή θέλει αυτό να συμβεί. Όμως επειδή είναι ρεαλιστής καταλαβαίνει πως στις πρώτες εκλογές είναι δύσκολο να έχει διαφορά στο όριο του στατιστικού λάθους από τη ΝΔ. Αν όμως είναι δεύτερος, κάτι που αυτός και οι στενοί του συνεργάτες το θεωρούν δεδομένο, τότε στις δεύτερες εκλογές το ποσοστό του θα ανέβει και του ΠΑΣΟΚ θα συρρικνωθεί. «Η κάλπη θα καταγράψει και μάλιστα με ενάργεια το δίπολο του νέου δικομματισμού», υποστηρίζει στους συνομιλητές του. Ευελπιστεί μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ θα αναγκαστεί -πιεζόμενο είτε από εσωτερικές δυνάμεις είτε από εξωγενείς παράγοντες- να συμμετάσχει σε κυβερνητικό σχήμα με τη ΝΔ. Αν όχι με τον Μητσοτάκη, ίσως με τον Δένδια και τρίτο εταίρο τον Σαμαρά.Εξυπακούεται πως εάν αυτό συμβεί ο ίδιος θα επωφεληθεί. Αφενός επειδή θα αναδειχθεί σε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης -άρα και οιωνεί πρωθυπουργός- και αφετέρου γιατί θα είναι ο Τσίπρας αυτός που θα αναλάβει να αναδιοργανώσει την ευρύτερη Κεντροαριστερά, με κορμό το κόμμα του, την ΕΛΑΣ, και δορυφόρους μικρότερα αριστερά σχήματα, μεταξύ των οποίων και το κομμάτι του ΠΑΣΟΚ που δεν θα δεχθεί να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ. Έχοντας αυτά κατά νου ο Τσίπρας θα συνεχίσει να προβάλλει το δίλλημα «ή εγώ ή κανείς». Περισσότερο το κάνει για «να εμψυχώσει το στράτευμα» και όχι επειδή δεν καταλαβαίνει ότι είναι πρόωρο να τίθεται «δίλλημα χαμένης ψήφου», οκτώ μήνες πριν τις εκλογές και με την ΕΛΑΣ να έχει ποσοστό στην περιοχή του 15%, που δεν δικαιολογεί μικρομεγαλισμούς. «Σε αυτή τη φάση το κάνει για να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση και όχι για να διεκδικήσει την πρώτη», μάς λέει πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται στον προθάλαμο της Αμαλίας και περιμένει το νεύμα του Αλέξη για να εισέλθει στο σχεδιαζόμενο κοινοβουλευτικό σαλόνι της ΕΛΑΣ.