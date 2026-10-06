Χαμός με τσιρλίντερ στην Αριζόνα σε σύλληψη φίλων της: Φώναζε «αφήστε τους», οι αστυνομικοί την έριξαν κάτω, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
τσίρλιντερ Αριζόνα Αστυνομικοί Σύλληψη

Χαμός με τσιρλίντερ στην Αριζόνα σε σύλληψη φίλων της: Φώναζε «αφήστε τους», οι αστυνομικοί την έριξαν κάτω, δείτε βίντεο

Το επεισόδιο με την  Έριν Μπόνερ σημειώθηκε στις 19 Ιουλίου - Για «πολιτική δίωξη» κάνει λόγο ο δικηγόρος της

Χαμός με τσιρλίντερ στην Αριζόνα σε σύλληψη φίλων της: Φώναζε «αφήστε τους», οι αστυνομικοί την έριξαν κάτω, δείτε βίντεο
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Για τα πλημμελήματα διατάραξης της κοινής ειρήνης και παρεμπόδισης στο έργο της αστυνομίας κατηγορείται η τσιρλίντερ Έριν Μπόνερ, η οποία στις 19 Ιουλίου ενεπλάκη σε συλλήψεις φίλων της στην Αριζόνα.

Στο βίντεο από τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο φαίνεται η Μπόνερ, η οποία ήταν τσιρλίντερ στο πανεπιστήμιο της Αριζόνα, να φωνάζει «αφήστε τους, αφήστε τους» στους αστυνομικούς που έκαναν τις συλλήψεις.

Οι αστυνομικοί αρχικά την κάλεσαν να οπισθοχωρήσει και να σταματήσει να φωνάζει και όταν η Μπόνερ δεν υπάκουσε, ένας από τους ένστολους την έριξε στο έδαφος και την ακινητοποίησε πάνω σε ένα ποδήλατο της αστυνομίας, προτού τη συλλάβει.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η Μπόνερ υπέστη μώλωπες στο πρόσωπο από τις κινήσεις των αστυνομικών.



Ο δικηγόρος Μπέντζαμιν Τέιλορ, ο οποίος εκπροσωπεί την Μπόνερ, κατηγόρησε τις αρχές της πόλης στην οποία σημειώθηκε το επεισόδιο «για πολιτική δίωξη προκειμένου να περάσουν από την πίσω πόρτα κατηγορίες για να καλύψουν την υπερβολική χρήση βίας και το άσεμνο άγγιγμα από τον αστυνομικό, τα οποία φαίνονται ξεκάθαρα στο βίντεο».

Ο Τέιλορ ζήτησε επίσης την απόλυση του αστυνομικού που προχώρησε στη σύλληψη και έδωσε στη δημοσιότητα δήλωση εκ μέρους της οικογένειας Μπόνερ: «Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν πλήρως τη συντριβή που νιώθουμε βλέποντας την κόρη μας να πληγώνεται από έναν άνθρωπο στον οποίο έχει ανατεθεί να προστατεύει και να υπηρετεί την κοινότητά μας. Το πιο δύσκολο είναι να βλέπουμε τον πόνο και τη θλίψη στα μάτια της, που δεν μπορούμε να απαλύνουμε. Το να περιμένουμε από τους δημόσιους λειτουργούς να ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα του επαγγέλματός τους δεν αποτελεί πράξη εχθρότητας απέναντι σε όσους υπηρετούν με τιμή».

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Η αστυνομία από την πλευρά της υποστηρίζει ότι η Μπόνερ φέρεται να χτύπησε έναν από τους αστυνομικούς την ώρα που εκείνοι προχωρούσαν στη σύλληψη των δύο φίλων της.
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