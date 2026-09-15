Η καθηλωτική Ζεντάγια, η χρυσή Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον που ήταν η μόνη με κουστούμι: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των βραβείων Emmy

Η Nicole Kidman

Η Chase Infiniti

Η Sarah Pidgeon

Η Kristen Bell

Η Michelle Pfeiffer

Ελ Φάνινγκ

Η Elle Fanning

Η Florence Pugh

Κέρι Ράσελ

Η Keri Russell

Η Τσέις Ινφίνιτι, υποψήφια για Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της ως Άγκνες στο «The Testaments» του Hulu, ξεχώρισε με μια ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία Louis Vuitton. Πρόκειται για φόρεμα με κορσέ από μαύρη οργάντζα, διακοσμημένο με κεντήματα από χάλκινους πολύτιμους λίθους, το οποίο συνδύασε με κοσμήματα Hearts on Fire.«Είναι Chanel!» δήλωσε η Σάρα Πίτζιον στο μπλε χαλί, παρουσιάζοντας τη λιλά σατέν τουαλέτα της, διακοσμημένη με χρυσές και ασημένιες κρυστάλλινες αλυσίδες, χρυσές χάντρες και λευκές και λιλά πέρλες. Η ηθοποιός, υποψήφια για Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία ή Τηλεταινία για την ερμηνεία της ως Κάρολιν Μπέσετ-Κένεντι στο «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette», ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κοσμήματα Chanel από τη συλλογή High Jewelry.Η Κρίστεν Μπελέκανε μια ρομαντική εμφάνιση που παρέπεμπε σε lingerie, από τη συλλογή Resort 2027 του Alberta Ferretti, με λεπτομέρειες από δαντέλα και ασορτί κάπα.Η Μισέλ Φάιφερ, υποψήφια για την ερμηνεία της στη σειρά «Margo’s Got Money Troubles», επέλεξε μια μαύρη μακρυμάνικη τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ και εντυπωσιακή χρυσή λεπτομέρεια στη μέση., η οποία απέσπασε δύο υποψηφιότητες για τη σειρά «Margo’s Got Money Troubles», στην οποία συμμετέχει και ως παραγωγός μαζί με την αδερφή της, Ντακότα Φάνινγκ, φόρεσε μια ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία Ralph Lauren Collection σε πράσινη απόχρωση, από κεντημένο μεταξωτό σιφόν.Η Φλόρενς Πιου επέλεξε μια λιλά τουαλέτα Vivienne Westwood. Τη συνδύασε με ένα ατημέλητο χτένισμα εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’90 και λαμπερά κοσμήματα Bulgari, με το κολιέ της να κλέβει την παράσταση.Η πρωταγωνίστρια του «The Diplomat»,η οποία ήταν υποψήφια για Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της στο πολιτικό θρίλερ του Netflix, έδωσε μια πιο τολμηρή και δυναμική νότα στο μπλε χαλί με μια ειδικά σχεδιασμένη, εξώπλατη, δερμάτινη τουαλέτα Khaite.: Reuters / AFP