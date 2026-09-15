Η καθηλωτική Ζεντάγια, η χρυσή Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον που ήταν η μόνη με κουστούμι: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των βραβείων Emmy
GALA
Emmy 2026 εμφανίσεις Ζεντάγια Σελένα Γκόμεζ Νικόλ Κίντμαν Λουίζα Τζέικομπσον Γκάμπερ

Η καθηλωτική Ζεντάγια, η χρυσή Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον που ήταν η μόνη με κουστούμι: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των βραβείων Emmy

Oι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο μπλε χαλί της 78ης τελετής απονομής

Η καθηλωτική Ζεντάγια, η χρυσή Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον που ήταν η μόνη με κουστούμι: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των βραβείων Emmy
Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ
Οι μεγαλύτερες σταρ της τηλεόρασης έδωσαν το «παρών» στα Emmy 2026, με εμφανίσεις που ξεχώρισαν για το glam και το ξεχωριστό τους στιλ στο μπλε χαλί. Από εντυπωσιακές τουαλέτες και κομψά κοστούμια μέχρι πιο τολμηρές δημιουργίες, ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν η Ζεντάγια, η Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον.

Η 78η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και μεταδόθηκε ζωντανά από το NBC και το Peacock. Η Μαρίσκα Χαργκιτάι  ανέλαβε φέτος την παρουσίαση, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που παρουσιάζει μόνη της τα Emmy μετά τη Τζέιν Λιντς το 2011.

Δείτε τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στα Emmy 2026

Ζεντάγια

Η Ζεντάγια έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις στο μπλε χαλί, φορώντας μια ειδικά σχεδιασμένη για εκείνη δημιουργία του οίκου Prada, μια ημιδιάφανη τουαλέτα καλυμμένη με κρύσταλλα και κεντήματα. Η πρωταγωνίστρια του «Euphoria», η οποία ήταν υποψήφια για Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κοσμήματα, ενώ ξεχώρισε και το χτενισμένο pixie κούρεμά της.

Η καθηλωτική Ζεντάγια, η χρυσή Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον που ήταν η μόνη με κουστούμι: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των βραβείων Emmy
Η Zendaya

Σελένα Γκόμεζ

Η Σελένα Γκόμεζ εντυπωσίασε με μια ειδικά σχεδιασμένη τουαλέτα του οίκου Louis Vuitton, καλυμμένη με χρυσά κεντήματα που παρέπεμπαν σε πανοπλία. Συνδύασε την εμφάνιση με κοσμήματα Tiffany & Co.

Selena Gomez
Η Selena Gomez
Λουίζα Τζέικομπσον

Η κόρη της Μέριλ Στριπ και πρωταγωνίστρια του «The Gilded Age», Λουίζα Τζέικομπσον έκανε μια δυναμική εμφάνιση με ένα ανδρικού τύπου κοστούμι Tom Ford, επιλέγοντας ένα κομψό και αυστηρό look.

Η καθηλωτική Ζεντάγια, η χρυσή Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον που ήταν η μόνη με κουστούμι: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των βραβείων Emmy
Η Louisa Jacobson

Μαρίσκα Χάργκιταϊ

Κλείσιμο
Η παρουσιάστρια της φετινής τελετής, Μαρίσκα Χάργκιταϊ επέλεξε μια εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα από παγιέτα, κορσέ στο πάνω μέρος και λεπτομέρειες που θύμιζαν φτερά να πέφτουν κατά μήκος της ουράς.

Η καθηλωτική Ζεντάγια, η χρυσή Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον που ήταν η μόνη με κουστούμι: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των βραβείων Emmy
Η Mariska Hargitay

Νικόλ Κίντμαν

Η πρέσβειρα του οίκου Chanel, Νικόλ Κίντμαν επέστρεψε στα Emmy για πρώτη φορά έπειτα από εννέα χρόνια, φορώντας λευκό φόρεμα με κορσέ, διακοσμημένο με 46 λουλούδια από διαδοχικές στρώσεις μεταξιού και οργάντζας. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με παπούτσια Chanel και κοσμήματα Chanel High Jewelry.

Η καθηλωτική Ζεντάγια, η χρυσή Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον που ήταν η μόνη με κουστούμι: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των βραβείων Emmy
Η Nicole Kidman

Τσέις Ινφίνιτι

Η Τσέις Ινφίνιτι, υποψήφια για Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της ως Άγκνες στο «The Testaments» του Hulu, ξεχώρισε με μια ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία Louis Vuitton. Πρόκειται για φόρεμα με κορσέ από μαύρη οργάντζα, διακοσμημένο με κεντήματα από χάλκινους πολύτιμους λίθους, το οποίο συνδύασε με κοσμήματα Hearts on Fire.

Η καθηλωτική Ζεντάγια, η χρυσή Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον που ήταν η μόνη με κουστούμι: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των βραβείων Emmy
Η Chase Infiniti

Σάρα Πίτζιον

«Είναι Chanel!» δήλωσε η Σάρα Πίτζιον στο μπλε χαλί, παρουσιάζοντας τη λιλά σατέν τουαλέτα της, διακοσμημένη με χρυσές και ασημένιες κρυστάλλινες αλυσίδες, χρυσές χάντρες και λευκές και λιλά πέρλες. Η ηθοποιός, υποψήφια για Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία ή Τηλεταινία για την ερμηνεία της ως Κάρολιν Μπέσετ-Κένεντι στο «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette», ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κοσμήματα Chanel από τη συλλογή High Jewelry.

Η καθηλωτική Ζεντάγια, η χρυσή Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον που ήταν η μόνη με κουστούμι: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των βραβείων Emmy
Η Sarah Pidgeon

Κρίστεν Μπελ

Η Κρίστεν Μπελ έκανε μια ρομαντική εμφάνιση που παρέπεμπε σε lingerie, από τη συλλογή Resort 2027 του Alberta Ferretti, με λεπτομέρειες από δαντέλα και ασορτί κάπα. 

Η καθηλωτική Ζεντάγια, η χρυσή Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον που ήταν η μόνη με κουστούμι: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των βραβείων Emmy
Η Kristen Bell

Μισέλ Φάιφερ

Η Μισέλ Φάιφερ, υποψήφια για την ερμηνεία της στη σειρά «Margo’s Got Money Troubles», επέλεξε μια μαύρη μακρυμάνικη τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ και εντυπωσιακή χρυσή λεπτομέρεια στη μέση.

Η καθηλωτική Ζεντάγια, η χρυσή Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον που ήταν η μόνη με κουστούμι: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των βραβείων Emmy
Η Michelle Pfeiffer

Ελ Φάνινγκ

Η Ελ Φάνινγκ, η οποία απέσπασε δύο υποψηφιότητες για τη σειρά «Margo’s Got Money Troubles», στην οποία συμμετέχει και ως παραγωγός μαζί με την αδερφή της, Ντακότα Φάνινγκ, φόρεσε μια ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία Ralph Lauren Collection σε πράσινη απόχρωση, από κεντημένο μεταξωτό σιφόν.

Η καθηλωτική Ζεντάγια, η χρυσή Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον που ήταν η μόνη με κουστούμι: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των βραβείων Emmy
Η Elle Fanning

Φλόρενς Πιου

Η Φλόρενς Πιου επέλεξε μια λιλά τουαλέτα Vivienne Westwood. Τη συνδύασε με ένα ατημέλητο χτένισμα εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’90 και λαμπερά κοσμήματα Bulgari, με το κολιέ της να κλέβει την παράσταση.

Η καθηλωτική Ζεντάγια, η χρυσή Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον που ήταν η μόνη με κουστούμι: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των βραβείων Emmy
Η Florence Pugh

Κέρι Ράσελ

Η πρωταγωνίστρια του «The Diplomat», Κέρι Ράσελ η οποία ήταν υποψήφια για Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της στο πολιτικό θρίλερ του Netflix, έδωσε μια πιο τολμηρή και δυναμική νότα στο μπλε χαλί με μια ειδικά σχεδιασμένη, εξώπλατη, δερμάτινη τουαλέτα Khaite.

Η καθηλωτική Ζεντάγια, η χρυσή Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον που ήταν η μόνη με κουστούμι: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των βραβείων Emmy
Η Keri Russell

Φωτογραφίες: Reuters / AFP
Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Η επιλογή φροντιστηρίου ως παράγοντας επιτυχίας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης