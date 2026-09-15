Η καθηλωτική Ζεντάγια, η χρυσή Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον που ήταν η μόνη με κουστούμι: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των βραβείων Emmy
Η καθηλωτική Ζεντάγια, η χρυσή Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον που ήταν η μόνη με κουστούμι: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των βραβείων Emmy
Oι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο μπλε χαλί της 78ης τελετής απονομής
Οι μεγαλύτερες σταρ της τηλεόρασης έδωσαν το «παρών» στα Emmy 2026, με εμφανίσεις που ξεχώρισαν για το glam και το ξεχωριστό τους στιλ στο μπλε χαλί. Από εντυπωσιακές τουαλέτες και κομψά κοστούμια μέχρι πιο τολμηρές δημιουργίες, ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν η Ζεντάγια, η Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον.
Η 78η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και μεταδόθηκε ζωντανά από το NBC και το Peacock. Η Μαρίσκα Χαργκιτάι ανέλαβε φέτος την παρουσίαση, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που παρουσιάζει μόνη της τα Emmy μετά τη Τζέιν Λιντς το 2011.
Η Ζεντάγια έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις στο μπλε χαλί, φορώντας μια ειδικά σχεδιασμένη για εκείνη δημιουργία του οίκου Prada, μια ημιδιάφανη τουαλέτα καλυμμένη με κρύσταλλα και κεντήματα. Η πρωταγωνίστρια του «Euphoria», η οποία ήταν υποψήφια για Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κοσμήματα, ενώ ξεχώρισε και το χτενισμένο pixie κούρεμά της.
Σελένα Γκόμεζ
Η Σελένα Γκόμεζ εντυπωσίασε με μια ειδικά σχεδιασμένη τουαλέτα του οίκου Louis Vuitton, καλυμμένη με χρυσά κεντήματα που παρέπεμπαν σε πανοπλία. Συνδύασε την εμφάνιση με κοσμήματα Tiffany & Co.
Λουίζα Τζέικομπσον
Η κόρη της Μέριλ Στριπ και πρωταγωνίστρια του «The Gilded Age», Λουίζα Τζέικομπσον έκανε μια δυναμική εμφάνιση με ένα ανδρικού τύπου κοστούμι Tom Ford, επιλέγοντας ένα κομψό και αυστηρό look.
Μαρίσκα Χάργκιταϊ
Η παρουσιάστρια της φετινής τελετής, Μαρίσκα Χάργκιταϊ επέλεξε μια εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα από παγιέτα, κορσέ στο πάνω μέρος και λεπτομέρειες που θύμιζαν φτερά να πέφτουν κατά μήκος της ουράς.
Νικόλ Κίντμαν
Η πρέσβειρα του οίκου Chanel, Νικόλ Κίντμαν επέστρεψε στα Emmy για πρώτη φορά έπειτα από εννέα χρόνια, φορώντας λευκό φόρεμα με κορσέ, διακοσμημένο με 46 λουλούδια από διαδοχικές στρώσεις μεταξιού και οργάντζας. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με παπούτσια Chanel και κοσμήματα Chanel High Jewelry.
Η 78η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και μεταδόθηκε ζωντανά από το NBC και το Peacock. Η Μαρίσκα Χαργκιτάι ανέλαβε φέτος την παρουσίαση, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που παρουσιάζει μόνη της τα Emmy μετά τη Τζέιν Λιντς το 2011.
Δείτε τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στα Emmy 2026Ζεντάγια
Η Ζεντάγια έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις στο μπλε χαλί, φορώντας μια ειδικά σχεδιασμένη για εκείνη δημιουργία του οίκου Prada, μια ημιδιάφανη τουαλέτα καλυμμένη με κρύσταλλα και κεντήματα. Η πρωταγωνίστρια του «Euphoria», η οποία ήταν υποψήφια για Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κοσμήματα, ενώ ξεχώρισε και το χτενισμένο pixie κούρεμά της.
Σελένα Γκόμεζ
Η Σελένα Γκόμεζ εντυπωσίασε με μια ειδικά σχεδιασμένη τουαλέτα του οίκου Louis Vuitton, καλυμμένη με χρυσά κεντήματα που παρέπεμπαν σε πανοπλία. Συνδύασε την εμφάνιση με κοσμήματα Tiffany & Co.
Λουίζα Τζέικομπσον
Η κόρη της Μέριλ Στριπ και πρωταγωνίστρια του «The Gilded Age», Λουίζα Τζέικομπσον έκανε μια δυναμική εμφάνιση με ένα ανδρικού τύπου κοστούμι Tom Ford, επιλέγοντας ένα κομψό και αυστηρό look.
Μαρίσκα Χάργκιταϊ
Η παρουσιάστρια της φετινής τελετής, Μαρίσκα Χάργκιταϊ επέλεξε μια εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα από παγιέτα, κορσέ στο πάνω μέρος και λεπτομέρειες που θύμιζαν φτερά να πέφτουν κατά μήκος της ουράς.
Νικόλ Κίντμαν
Η πρέσβειρα του οίκου Chanel, Νικόλ Κίντμαν επέστρεψε στα Emmy για πρώτη φορά έπειτα από εννέα χρόνια, φορώντας λευκό φόρεμα με κορσέ, διακοσμημένο με 46 λουλούδια από διαδοχικές στρώσεις μεταξιού και οργάντζας. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με παπούτσια Chanel και κοσμήματα Chanel High Jewelry.
Τσέις Ινφίνιτι
Η Τσέις Ινφίνιτι, υποψήφια για Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της ως Άγκνες στο «The Testaments» του Hulu, ξεχώρισε με μια ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία Louis Vuitton. Πρόκειται για φόρεμα με κορσέ από μαύρη οργάντζα, διακοσμημένο με κεντήματα από χάλκινους πολύτιμους λίθους, το οποίο συνδύασε με κοσμήματα Hearts on Fire.
Σάρα Πίτζιον
«Είναι Chanel!» δήλωσε η Σάρα Πίτζιον στο μπλε χαλί, παρουσιάζοντας τη λιλά σατέν τουαλέτα της, διακοσμημένη με χρυσές και ασημένιες κρυστάλλινες αλυσίδες, χρυσές χάντρες και λευκές και λιλά πέρλες. Η ηθοποιός, υποψήφια για Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία ή Τηλεταινία για την ερμηνεία της ως Κάρολιν Μπέσετ-Κένεντι στο «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette», ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κοσμήματα Chanel από τη συλλογή High Jewelry.
Κρίστεν Μπελ
Η Κρίστεν Μπελ έκανε μια ρομαντική εμφάνιση που παρέπεμπε σε lingerie, από τη συλλογή Resort 2027 του Alberta Ferretti, με λεπτομέρειες από δαντέλα και ασορτί κάπα.
Μισέλ Φάιφερ
Η Μισέλ Φάιφερ, υποψήφια για την ερμηνεία της στη σειρά «Margo’s Got Money Troubles», επέλεξε μια μαύρη μακρυμάνικη τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ και εντυπωσιακή χρυσή λεπτομέρεια στη μέση.
Ελ Φάνινγκ
Η Ελ Φάνινγκ, η οποία απέσπασε δύο υποψηφιότητες για τη σειρά «Margo’s Got Money Troubles», στην οποία συμμετέχει και ως παραγωγός μαζί με την αδερφή της, Ντακότα Φάνινγκ, φόρεσε μια ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία Ralph Lauren Collection σε πράσινη απόχρωση, από κεντημένο μεταξωτό σιφόν.
Φλόρενς Πιου
Η Φλόρενς Πιου επέλεξε μια λιλά τουαλέτα Vivienne Westwood. Τη συνδύασε με ένα ατημέλητο χτένισμα εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’90 και λαμπερά κοσμήματα Bulgari, με το κολιέ της να κλέβει την παράσταση.
Κέρι Ράσελ
Η πρωταγωνίστρια του «The Diplomat», Κέρι Ράσελ η οποία ήταν υποψήφια για Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της στο πολιτικό θρίλερ του Netflix, έδωσε μια πιο τολμηρή και δυναμική νότα στο μπλε χαλί με μια ειδικά σχεδιασμένη, εξώπλατη, δερμάτινη τουαλέτα Khaite.
Φωτογραφίες: Reuters / AFP
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