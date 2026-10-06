Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θυμήθηκε το γκολ απέναντι στην Ελλάδα το 2001: «Η προπόνηση στο Ολντ Τράφορντ που δεν θα ξεχάσω ποτέ», δείτε βίντεο

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δημοσίευσε βίντεο από την προπόνηση που έκανε μια ημέρα πριν τον αγώνα καθώς σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από το 2-2 με την Ελλάδα που έφερε την Αγγλία στα τελικά του Μουντιάλ 2002