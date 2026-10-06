Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θυμήθηκε το γκολ απέναντι στην Ελλάδα το 2001: «Η προπόνηση στο Ολντ Τράφορντ που δεν θα ξεχάσω ποτέ», δείτε βίντεο
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Ντέιβιντ Μπέκαμ Αγγλία Εθνική Ελλάδος Μουντιάλ εκτέλεση φάουλ φάουλ Γκολ

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θυμήθηκε το γκολ απέναντι στην Ελλάδα το 2001: «Η προπόνηση στο Ολντ Τράφορντ που δεν θα ξεχάσω ποτέ», δείτε βίντεο

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δημοσίευσε βίντεο από την προπόνηση που έκανε μια ημέρα πριν τον αγώνα καθώς σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από το 2-2 με την Ελλάδα που έφερε την Αγγλία στα τελικά του Μουντιάλ 2002

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θυμήθηκε το γκολ απέναντι στην Ελλάδα το 2001: «Η προπόνηση στο Ολντ Τράφορντ που δεν θα ξεχάσω ποτέ», δείτε βίντεο
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Ένα βίντεο με ελληνικό άρωμα ανέβασε στο Instagram o Ντέιβιντ Μπέκαμ καθώς σήμερα, 6 Οκτωβρίου, συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από τότε που ως αρχηγός της Αγγλίας είχε σκοράρει απέναντι στην Εθνική Ελλάδος για τα προκριματικά του Μουντιάλ το 2002.

Τότε ο Μπέκαμ είχε ισοφαρίσει 2-2 με εκτέλεση φάουλ χαρίζοντας στην Αγγλία τον βαθμό της ισοπαλίας και την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ της επόμενης χρονιάς.

Στο βίντεο στο Instagram ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δημοσιεύει πλάνα από την προπόνηση μια ημέρα πριν τον ιστορικό - πλέον - αγώνα.

Όπως περιγράφει «μετά το τέλος κάθε προπόνησης έκανα εκτελέσεις φάουλ. Εκείνη την ημέρα έχασα περίπου 8 φάουλ. Αλλά στην τελευταία εκτέλεση έστειλα τη μπάλα στην πάνω αριστερή γωνία. Και την επόμενη ημέρα απέναντι στην Ελλάδα...».

«5 Οκτωβρίου 2001, Όλντ Τράφορντ… 24 ώρες μέχρι τον αγώνα Αγγλία vs Ελλάδας... Μια προπόνηση που δεν θα ξεχάσω που οδήγησε σε μια ημέρα που πάντα θα θυμάμαι» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο στο Instagram ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

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