Η αυτοκτονία που σόκαρε το Λος Άντζελες: 17χρονος μαθητής υπέστη bullying και βούτηξε από τον τέταρτο όροφο του σχολείου, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Λος Άντζελες Σχολείο Λύκειο Μαθητής Bullying

Η αυτοκτονία που σόκαρε το Λος Άντζελες: 17χρονος μαθητής υπέστη bullying και βούτηξε από τον τέταρτο όροφο του σχολείου, δείτε βίντεο

Η οικογένεια του Νουνγκαράι-Μηαρτίνεζ καταγγέλλει ότι το παιδί υπέστη bullying καθ’ όλη τη διάρκεια του λυκείου

Η αυτοκτονία που σόκαρε το Λος Άντζελες: 17χρονος μαθητής υπέστη bullying και βούτηξε από τον τέταρτο όροφο του σχολείου, δείτε βίντεο
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Σοκ έχει προκαλέσει στο Λος Άντζελες η αυτοκτονία του 17χρονου Ξαβιέ Νουνγκαράι-Μαρτίνεζ, λίγα λεπτά αφού έπεσε θύμα bullying στο σχολείο του.

Ο 17χρονος, όπως φαίνεται σε βίντεο που έχουν καταγράψει τι συνέβη στις 30 Σεπτεμβρίου στο λύκειο Benjamin Franklin, αρχικά ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητή του και στη συνέχεια βούτηξε στο κενό από τον τέταρτο όροφο του σχολικού συγκροτήματος.



Στο βίντεο φαίνεται ότι ο Νουνγκαράι-Μαρτίνεζ δέχθηκε λεκτική επίθεση αλλά και χτυπήματα από συμμαθητή του μέσα σε αίθουσα, ενώ ένας καθηγητής προσπαθεί να παρέμβει.

Ο δράστης, που είχε μαζί του ένα μαύρο σακίδιο, συνέχισε να γρονθοκοπεί τον 17χρονο μαθητή με αποτέλεσμα να τον ρίξει στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια ακούγεται να του φωνάζει «τρέχα, αράπη, τρέχα».

Τότε ο Νουνγκαράι-Μαρτίνεζ έτρεξε για να ξεφύγει με τον μαθητή που τον είχε ξυλοκοπήσει, να τον ακολουθεί. Λίγα λεπτά αργότερα, ο 17χρονος έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο του σχολείου.

Η οικογένεια του ανήλικου μαθητή από την πλευρά της καταγγέλλει ότι το παιδί υπέστη bullying καθ’ όλη τη διάρκεια του λυκείου, περιγράφοντάς τον ως έναν ήρεμο και στοργικό έφηβο, ο οποίος δίσταζε να μιλήσει για όσα βίωνε.
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