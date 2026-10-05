Προειδοποίηση για εκρηκτικά σε πτήση Άγκυρα–Σανλιούρφα: Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι επιβάτες
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Προειδοποίηση για εκρηκτικά σε πτήση Άγκυρα–Σανλιούρφα: Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι επιβάτες

Στο αεροσκάφος βρέθηκε σημείωμα που προειδοποιούσε για εκρηκτικό μηχανισμό

Προειδοποίηση για εκρηκτικά σε πτήση Άγκυρα–Σανλιούρφα: Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι επιβάτες
Σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε σε αεροσκάφος της εταιρείας ΑJet, το οποίο εκτελούσε σήμερα Δευτέρα την πτήση από την Άγκυρα προς τη Σανλιούρφα στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Οι 136 επιβάτες και τα επτά μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

Ο νομάρχης της Σανλιούρφα γνωστοποίησε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

«Στις 5 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στο επιβατικό αεροσκάφος της ΑJet που εκτελούσε την πτήση 4180 από την Άγκυρα προς τη Σανλιούρφα, βρέθηκε σημείωμα που ανέφερε την παρουσία εκρηκτικών. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Gap της Σανλιούρφα στις 20:05.

» Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και οι δυνάμεις ασφαλείας θα διεξαγάγουν έρευνα για την παρουσία εκρηκτικών στο αεροσκάφος. Το αεροσκάφος μετέφερε 136 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή απομάκρυνση επιβατών και πληρώματος».

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