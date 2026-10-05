Προφυλακίστηκαν ο «Μπρέιντεν» και οι δύο στρατιωτικοί που εξαπατούσαν χιλιάδες θύματα με κρυπτονομίσματα
Προφυλακίστηκαν ο «Μπρέιντεν» και οι δύο στρατιωτικοί που εξαπατούσαν χιλιάδες θύματα με κρυπτονομίσματα
Οι υπόλοιποι 14 αρνήθηκαν τις κατηγορίες και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις
Προφυλακίστηκαν οι τρεις από τους κατηγορούμενους ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε χιλιάδες πολίτες με το πρόσχημα των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και αποκόμισαν κέρδος πάνω από οκτώ εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για τον «Μπρέιντεν», ο οποίος είχε ρόλο του αυτοαποκαλούμενου αναλυτή και φέρεται να βρισκόταν στην κορυφή της ιεραρχίας, και για δύο στρατιωτικούς.
Οι 17 συλληφθέντες ξεκίνησαν να απολογούνται τμηματικά στην ανακρίτρια Κατερίνης την περασμένη Παρασκευή (2/10) με τη διαδικασία να αποδεικνύεται μαραθώνια καθώς ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (5/10). Για τους τρεις κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και οι δύο στρατιωτικοί που φαίνεται να είχαν διευθυντικό ρόλο, αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση.
Οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.
Σε βάρος των κατηγορουμένων ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος).
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φερόμενοι ως «αρχηγοί» της οργάνωσης αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και υποστήριξαν, μεταξύ άλλων, πως και οι ίδιοι είναι θύματα καθώς είχαν καταθέσει χρήματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης την περασμένη Πέμπτη, δεκάδες ακόμα άτομα έχουν απευθυνθεί στις Αρχές καταγγέλλοντας ότι έχουν πέσει θύματα της εγκληματικής οργάνωσης και έχουν υποστεί οικονομική ζημία από χρήματα που έχασαν πιστεύοντας ότι τα επένδυαν.
Οι 17 συλληφθέντες ξεκίνησαν να απολογούνται τμηματικά στην ανακρίτρια Κατερίνης την περασμένη Παρασκευή (2/10) με τη διαδικασία να αποδεικνύεται μαραθώνια καθώς ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (5/10). Για τους τρεις κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και οι δύο στρατιωτικοί που φαίνεται να είχαν διευθυντικό ρόλο, αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση.
Οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.
Σε βάρος των κατηγορουμένων ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος).
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φερόμενοι ως «αρχηγοί» της οργάνωσης αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και υποστήριξαν, μεταξύ άλλων, πως και οι ίδιοι είναι θύματα καθώς είχαν καταθέσει χρήματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης την περασμένη Πέμπτη, δεκάδες ακόμα άτομα έχουν απευθυνθεί στις Αρχές καταγγέλλοντας ότι έχουν πέσει θύματα της εγκληματικής οργάνωσης και έχουν υποστεί οικονομική ζημία από χρήματα που έχασαν πιστεύοντας ότι τα επένδυαν.
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