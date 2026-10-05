Προσάραξε φορτηγό πλοίο στον δίαυλο του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Πλοίο Σαλαμίνα Προσάραξη πλοίου Λιμενικό Σώμα

Προσάραξε φορτηγό πλοίο στον δίαυλο του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το πλοίο μεταφοράς αυτοκινήτων της Neptune Lines είχε αποπλεύσει κενό φορτίου από την Ελευσίνα, όπου είχε πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης

Προσάραξε φορτηγό πλοίο στον δίαυλο του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μηνάς Τσαμόπουλος
8 ΣΧΟΛΙΑ
Σε προσάραξη στον δίαυλο του Ναυστάθμου Σαλαμίνας ενεπλάκη το βράδυ της Δευτέρας (5/10) το NEPTUNE ETHOS, πλοίο μεταφοράς αυτοκινήτων (car carrier) της Neptune Lines, συμφερόντων της Μελίνας Τραυλού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλοίο είχε αποπλεύσει από την Ελευσίνα, όπου βρισκόταν για εργασίες συντήρησης, και κινούνταν μέσω του διαύλου του Ναυστάθμου Σαλαμίνας με προορισμό την ανοικτή θάλασσα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες προσάραξε.

Προσάραξε φορτηγό πλοίο στον δίαυλο του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μέσα στο NEPTUNE ETHOS δεν υπάρχει κανένα φορτίο, καθώς δεν μεταφέρει αυτοκίνητα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό μέλους του πληρώματος ή για θαλάσσια ρύπανση.

Πλοίο μεταφοράς οχημάτων προσάραξε στο Καματερό Σαλαμίνας -Πρόκειται για το νεότευκτο NEPTUNE PIREAS

Κλείσιμο

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ αναμένεται να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή αποκόλληση του πλοίου. Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης είναι πιθανό να οδηγηθεί εκ νέου προς την Ελευσίνα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και να διαπιστωθεί εάν έχει προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά από την προσάραξη.

Το NEPTUNE ETHOS ανήκει στον στόλο της Neptune Lines, της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας που δραστηριοποιείται εξειδικευμένα στη μεταφορά οχημάτων και στη διαχείριση πλοίων τύπου Pure Car and Truck Carrier (PCTC).

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, προσάραξη RO/RO (Roll-on/Roll-off) πλοίου ελληνικής σημαίας σε αμμώση βυθό στο Καματερό Σαλαμίνας με 27 άτομα πλήρωμα και 9 άτομα πλήρωμα ιδιωτικού συνεργείου επισκευών. Στο σημείο βρίσκονται ένα Πλήρωμα Λιμενικού Σκάφους και τρία ριμουλκά πλοία, ενώ σπεύδει και ιδιώτης δύτης.

Αυτήν την ώρα στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.
Μηνάς Τσαμόπουλος
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