Συγκινητικός ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζωνάκη από τον Κωνσταντίνο Ρήγο με μια φωτογραφία από το 2010: Μείνε εδώ Γιώργο
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Κωνσταντίνος Ρήγος Γιώργος Μαζωνάκης

Συγκινητικός ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζωνάκη από τον Κωνσταντίνο Ρήγο με μια φωτογραφία από το 2010: Μείνε εδώ Γιώργο

«Δεν θέλω να σε αποχαιρετήσω. Δεν θέλω να γράψω για σένα σαν να έφυγες. Θέλω να συνεχίσεις να μένεις εδώ» γράφει για τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Κωνσταντίνος Ρήγος

Συγκινητικός ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζωνάκη από τον Κωνσταντίνο Ρήγο με μια φωτογραφία από το 2010: Μείνε εδώ Γιώργο
Το δικό του αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, είπε με ανάρτησή του στο Instagram ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Ο αποχαιρετισμός του Κωνσταντίνου Ρήγου λίγες ώρες μετά το ύστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζωνάκη από συγγενείς, φίλους και χιλιάδες πολιτών στη Νίκαια, έγινε με μια φωτογραφία του τραγουδιστή από το 2010.

«Γιώργο, μοιραστήκαμε σκηνές, πρόβες, εικόνες, μουσικές και στιγμές που δεν χωρούν σε ένα κείμενο. Δεν θέλω να σε αποχαιρετήσω. Δεν θέλω να γράψω για σένα σαν να έφυγες. Θέλω να συνεχίσεις να μένεις εδώ» γράφει στη συγκινητική ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

«Μείνε εδώ, Γιώργο» καταλήγει στο κείμενό του.


Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Ρήγου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

2008 ξεκινήσαμε,
2010 φτιάξαμε αυτήν την φωτογραφία

Κλείσιμο
Γιώργο,
μοιραστήκαμε σκηνές, πρόβες, εικόνες, μουσικές και στιγμές που δεν χωρούν σε ένα κείμενο.

Δεν θέλω να σε αποχαιρετήσω.
Δεν θέλω να γράψω για σένα σαν να έφυγες.

Θέλω να συνεχίσεις να μένεις εδώ.
Στη φωνή σου. Στις εικόνες μας. Στις σκηνές που μοιραστήκαμε. Στις νύχτες που θα αρχίζει ένα τραγούδι σου και όλα θα γίνονται ξανά παρόντα.

Μείνε εδώ, Γιώργο.

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