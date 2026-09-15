Συγκινητικός ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζωνάκη από τον Κωνσταντίνο Ρήγο με μια φωτογραφία από το 2010: Μείνε εδώ Γιώργο

«Δεν θέλω να σε αποχαιρετήσω. Δεν θέλω να γράψω για σένα σαν να έφυγες. Θέλω να συνεχίσεις να μένεις εδώ» γράφει για τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Κωνσταντίνος Ρήγος