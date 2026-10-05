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Άγνωστο βλήμα έπληξε το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο «Maran Gas Mystras» στα Στενά του Ορμούζ
Άγνωστο βλήμα έπληξε το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο «Maran Gas Mystras» στα Στενά του Ορμούζ
Το LNG carrier του ομίλου Αγγελικούση χτυπήθηκε στην ίσαλο γραμμή – Παρατηρήθηκαν καπνοί, αλλά το πλοίο συνεχίζει αυτοδύναμα την πορεία του
Από άγνωστο βλήμα επλήγη το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο LNG carrier «Maran Gas Mystras», συμφερόντων του ομίλου Αγγελικούση, την ώρα που εξερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή της ίσαλου γραμμής, ενώ στη συνέχεια παρατηρήθηκαν καπνοί. Παρά το συμβάν, το πλοίο παραμένει λειτουργικό και συνεχίζει αυτοδύναμα την πορεία του.
Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών, ούτε έχει διευκρινιστεί η προέλευση και το είδος του βλήματος.
Το περιστατικό σημειώνεται σε ένα από τα πλέον κρίσιμα θαλάσσια περάσματα για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν βασική δίοδο για τις εξαγωγές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από την περιοχή του Περσικού Κόλπου, γεγονός που καθιστά κάθε συμβάν ασφαλείας στην περιοχή ιδιαίτερα σημαντικό για τη διεθνή ναυτιλία και τις ενεργειακές αγορές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή της ίσαλου γραμμής, ενώ στη συνέχεια παρατηρήθηκαν καπνοί. Παρά το συμβάν, το πλοίο παραμένει λειτουργικό και συνεχίζει αυτοδύναμα την πορεία του.
Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών, ούτε έχει διευκρινιστεί η προέλευση και το είδος του βλήματος.
Το περιστατικό σημειώνεται σε ένα από τα πλέον κρίσιμα θαλάσσια περάσματα για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν βασική δίοδο για τις εξαγωγές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από την περιοχή του Περσικού Κόλπου, γεγονός που καθιστά κάθε συμβάν ασφαλείας στην περιοχή ιδιαίτερα σημαντικό για τη διεθνή ναυτιλία και τις ενεργειακές αγορές.
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