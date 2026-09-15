Χάρι και Μέγκαν άλλαξαν σχολείο στα παιδιά τους λίγες ημέρες μετά την έναρξη της χρονιάς

Είχε ενημερωθεί ο βασιλιάς Κάρολος

Υπό επανεξέταση η κρατική προστασία των Σάσεξ

Η απόφαση του ζευγαριού να επιστρέψει στη Βρετανία, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή του από τα ενεργά καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας, προκάλεσε έκπληξη.Μέχρι τον προηγούμενο μήνα, ο Χάρι είχε επιστρέψει στη χώρα μόνο λίγες φορές μετά την αποχώρησή του, και στις περισσότερες από αυτές χωρίς τη Μέγκαν και τα παιδιά τους.Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για το σχέδιο του Χάρι και της Μέγκαν να επιστρέψουν σε πιο μόνιμη βάση στη Βρετανία μόλις λίγες ημέρες πριν η πληροφορία γίνει δημόσια γνωστή.Το ζευγάρι δεν διαμένει σε βασιλική κατοικία και εξακολουθεί να μην ασκεί επίσημα βασιλικά καθήκοντα.Την ίδια ώρα, το καθεστώς ασφαλείας του πρίγκιπα Χάρι βρίσκεται εκ νέου υπό εξέταση από κυβερνητική επιτροπή, ενώ συνεχίζεται η μακρόχρονη διαμάχη γύρω από την απόφαση να αφαιρεθεί από το ζευγάρι η αυτόματη αστυνομική προστασία.Ο Χάρι αναμένει αυτή την περίοδο την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την Προστασία Μελών της Βασιλικής Οικογένειας και Δημοσίων Προσώπων (Ravec), η οποία είναι αρμόδια για ζητήματα βασιλικής ασφάλειας.Το αρμόδιο Risk Management Board πραγματοποιεί αξιολόγηση της απειλής και στη συνέχεια η Ravec αναμένεται να αποφασίσει εάν ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ δικαιούνται πλέον κρατικά χρηματοδοτούμενη προστασία, δεδομένου ότι κατοικούν ξανά στη Βρετανία.Σύμφωνα επίσης με το Sky News, η ασφάλεια της Μέγκαν Μαρκλ υποβάλλεται για πρώτη φορά σε κυβερνητικά υποστηριζόμενη επανεξέταση από τότε που το ζευγάρι εγκατέλειψε τη Βρετανία.