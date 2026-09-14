H Μέγκαν Μαρκλ δείχνει τη νέα ζωή της οικογένειας στη Βρετανία: Ποδήλατο, ψάρεμα και βόλτες στην εξοχή
H Μέγκαν Μαρκλ δείχνει τη νέα ζωή της οικογένειας στη Βρετανία: Ποδήλατο, ψάρεμα και βόλτες στην εξοχή
Η δούκισσα του Σάσεξ δημοσίευσε προσωπικά στιγμιότυπα με τον Χάρι, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή τους στην Αγγλία
Μια πρώτη εικόνα από τη νέα καθημερινότητα της οικογένειάς της στη Βρετανία έδωσε η Μέγκαν Μαρκλ, μερικές εβδομάδες μετά την επιστροφή της με τον πρίγκιπα Χάρι και τα δύο παιδιά τους στην Αγγλία.
Η 45χρονη δούκισσα του Σάσεξ ανάρτησε την Κυριακή στο Instagram ένα βίντεο με προσωπικές οικογενειακές στιγμές, συνοδεύοντάς το με τη βρετανική σημαία και μια καρδιά.
Στα πλάνα, η Μέγκαν και ο Χάρι εμφανίζονται να περπατούν στην εξοχή, ενώ η πεντάχρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ κάνει ποδήλατο σε μονοπάτι και ο επτάχρονος πρίγκιπας Άρτσι τρέχει δίπλα της. Σε άλλο στιγμιότυπο, ένα από τα παιδιά ζεσταίνει τα πόδια του μπροστά σε φωτιά, ενώ σε άλλο βίντεο εμφανίζεται ο Χάρι φαίνεται σε μικρή βάρκα να ψαρεύει μαζί με τα παιδιά.
Η ανάρτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την πρώτη εμφάνιση της Μέγκαν στα Κότσγουολντς, όπου εθεάθη στο Soho Farmhouse να πίνει τσάι με μια φίλη της. Πηγή ανέφερε ότι η Μέγκαν «αρχίζει να κοινωνικοποιείται και να κυκλοφορεί περισσότερο».
Το ζευγάρι φέρεται επίσης να αναζητούσε σπίτι στην εύπορη περιοχή της αγγλικής υπαίθρου, ενώ ο Χάρι είχε κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Λονδίνο στις 7 Σεπτεμβρίου.
Η επιστροφή τους στη Βρετανία, πάντως, δεν συνοδεύεται από επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα. Υπενθυμίζεται πως, με επιστολή που εστάλη εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου, επιβεβαιώθηκε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν θα είναι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας και θεωρούνται πλέον «ιδιώτες με εμπορικά και φιλανθρωπικά συμφέροντα».
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι αιφνιδιάστηκε από την επιστολή, καθώς ενημερώθηκε γι’ αυτήν λίγο πριν δοθεί στη δημοσιότητα. Ο Χάρι και η Μέγκαν επέστρεψαν στη Βρετανία στις 26 Αυγούστου και έχουν ήδη εγγράψει τα παιδιά τους σε ιδιωτικό σχολείο.
Η 45χρονη δούκισσα του Σάσεξ ανάρτησε την Κυριακή στο Instagram ένα βίντεο με προσωπικές οικογενειακές στιγμές, συνοδεύοντάς το με τη βρετανική σημαία και μια καρδιά.
Στα πλάνα, η Μέγκαν και ο Χάρι εμφανίζονται να περπατούν στην εξοχή, ενώ η πεντάχρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ κάνει ποδήλατο σε μονοπάτι και ο επτάχρονος πρίγκιπας Άρτσι τρέχει δίπλα της. Σε άλλο στιγμιότυπο, ένα από τα παιδιά ζεσταίνει τα πόδια του μπροστά σε φωτιά, ενώ σε άλλο βίντεο εμφανίζεται ο Χάρι φαίνεται σε μικρή βάρκα να ψαρεύει μαζί με τα παιδιά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ανάρτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την πρώτη εμφάνιση της Μέγκαν στα Κότσγουολντς, όπου εθεάθη στο Soho Farmhouse να πίνει τσάι με μια φίλη της. Πηγή ανέφερε ότι η Μέγκαν «αρχίζει να κοινωνικοποιείται και να κυκλοφορεί περισσότερο».
Το ζευγάρι φέρεται επίσης να αναζητούσε σπίτι στην εύπορη περιοχή της αγγλικής υπαίθρου, ενώ ο Χάρι είχε κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Λονδίνο στις 7 Σεπτεμβρίου.
Η επιστροφή τους στη Βρετανία, πάντως, δεν συνοδεύεται από επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα. Υπενθυμίζεται πως, με επιστολή που εστάλη εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου, επιβεβαιώθηκε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν θα είναι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας και θεωρούνται πλέον «ιδιώτες με εμπορικά και φιλανθρωπικά συμφέροντα».
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι αιφνιδιάστηκε από την επιστολή, καθώς ενημερώθηκε γι’ αυτήν λίγο πριν δοθεί στη δημοσιότητα. Ο Χάρι και η Μέγκαν επέστρεψαν στη Βρετανία στις 26 Αυγούστου και έχουν ήδη εγγράψει τα παιδιά τους σε ιδιωτικό σχολείο.
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