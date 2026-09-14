Τζάκλιν Σμιθ: Ο σύζυγός μου είχε χειρουργήσει τον πατέρα μου, ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι θα γινόταν ο έρωτας της ζωής μου
Τζάκλιν Σμιθ: Ο σύζυγός μου είχε χειρουργήσει τον πατέρα μου, ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι θα γινόταν ο έρωτας της ζωής μου
Βγαίναμε για επτά χρόνια πριν πω το «ναι», πρόσθεσε η ηθοποιός, μιλώντας για τον γάμο της
Την πολυετή ιστορία αγάπης με τον σύζυγό της, Μπραντ Άλεν, ξεδίπλωσε η Τζάκλιν Σμιθ. Όπως είπε μεταξύ άλλων, όταν τον γνώρισε ως θεράποντα ιατρό του πατέρα της, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα τον ερωτευόταν.
Η 80χρονη ηθοποιός από τους «Άγγελους του Τσάρλι» αναφέρθηκε στον γάμο της με τον καρδιοθωρακοχειρουργό, σε συζήτηση με τη συγγραφέα Άντα Καλχούν. Η Τζάκλιν Σμιθ, η οποία είχε παντρευτεί τρεις φορές πριν γνωρίσει τον Άλεν, είπε ότι πιστεύει πως «η μεγαλύτερη αγάπη έρχεται όταν δεν την αναζητάς».
Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν ο πατέρας της νοσηλευόταν για καρδιολογικό πρόβλημα στο University of Illinois at Chicago Medical Center. Το ζευγάρι ήταν μαζί για επτά χρόνια πριν παντρευτεί στο Λος Άντζελες, στις 11 Οκτωβρίου 1997. «Χειρούργησε τον πατέρα μου και ποτέ σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν θα φανταζόμουν ότι αυτός θα γινόταν ο έρωτας της ζωής μου. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις, σωστά; Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα εμφανιστεί αυτός ο άνθρωπος… Ίσως να βρίσκεται κάπου εκεί έξω», περιέγραψε.
Η ηθοποιός μετέφερε τις πρώτες εντυπώσεις της από τον Άλεν, λέγοντας στο κοινό: «Τον κοίταξα και έμοιαζε με όλα τα αγόρια με τα οποία είχα μεγαλώσει, πολύ περιποιημένος και νέος, και επρόκειτο να χειρουργήσει τον πατέρα μου, οπότε σκέφτηκα: “Είναι πολύ νέος”. Αλλά ο μπαμπάς βγήκε από εκείνη την επέμβαση περίφημα».
Η Σμιθ, της οποίας τα απομνημονεύματα «I Once Knew a Guy Named Charlie» κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες, αποκάλυψε επίσης ότι η σχέση τους προχώρησε με πολύ αργούς ρυθμούς.
«Ζούσαμε χωριστά για 17 χρόνια. Και σε αντίθεση με τους άλλους γάμους, όπου απλώς έλεγα “Εντάξει, προχωράω”, βγαίναμε για επτά χρόνια πριν πω “ναι” — αλλά ήταν μια απόφαση τριών πλευρών. Ο Γκαστόν και η Σπένσερ Μάργκαρετ είχαν λόγο σε αυτό», είπε, αναφερόμενη στα δύο παιδιά που απέκτησε με τον τρίτο σύζυγό της, τον Βρετανό σκηνοθέτη και διευθυντή φωτογραφίας Τόνι Ρίτσμοντ. «Οπότε έπρεπε να τους κερδίσει, και τα κατάφερε».
Σε άλλο σημείο, δε, ανέφερε για τον σύζυγό της: «Είναι ένας απίστευτος πατριός — ο καλύτερος που θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ. Ευχαριστώ, Μπραντ».
Φωτογραφία: Shutterstock
Η 80χρονη ηθοποιός από τους «Άγγελους του Τσάρλι» αναφέρθηκε στον γάμο της με τον καρδιοθωρακοχειρουργό, σε συζήτηση με τη συγγραφέα Άντα Καλχούν. Η Τζάκλιν Σμιθ, η οποία είχε παντρευτεί τρεις φορές πριν γνωρίσει τον Άλεν, είπε ότι πιστεύει πως «η μεγαλύτερη αγάπη έρχεται όταν δεν την αναζητάς».
Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν ο πατέρας της νοσηλευόταν για καρδιολογικό πρόβλημα στο University of Illinois at Chicago Medical Center. Το ζευγάρι ήταν μαζί για επτά χρόνια πριν παντρευτεί στο Λος Άντζελες, στις 11 Οκτωβρίου 1997. «Χειρούργησε τον πατέρα μου και ποτέ σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν θα φανταζόμουν ότι αυτός θα γινόταν ο έρωτας της ζωής μου. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις, σωστά; Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα εμφανιστεί αυτός ο άνθρωπος… Ίσως να βρίσκεται κάπου εκεί έξω», περιέγραψε.
Η ηθοποιός μετέφερε τις πρώτες εντυπώσεις της από τον Άλεν, λέγοντας στο κοινό: «Τον κοίταξα και έμοιαζε με όλα τα αγόρια με τα οποία είχα μεγαλώσει, πολύ περιποιημένος και νέος, και επρόκειτο να χειρουργήσει τον πατέρα μου, οπότε σκέφτηκα: “Είναι πολύ νέος”. Αλλά ο μπαμπάς βγήκε από εκείνη την επέμβαση περίφημα».
Jaclyn Smith Reflects on Nearly 30-Year Marriage to Brad Allen, Says the ‘Greatest Love Comes When You’re Not Looking for It’ https://t.co/NaQGPs5ZGM— People (@people) September 14, 2026
«Ζούσαμε χωριστά για 17 χρόνια. Και σε αντίθεση με τους άλλους γάμους, όπου απλώς έλεγα “Εντάξει, προχωράω”, βγαίναμε για επτά χρόνια πριν πω “ναι” — αλλά ήταν μια απόφαση τριών πλευρών. Ο Γκαστόν και η Σπένσερ Μάργκαρετ είχαν λόγο σε αυτό», είπε, αναφερόμενη στα δύο παιδιά που απέκτησε με τον τρίτο σύζυγό της, τον Βρετανό σκηνοθέτη και διευθυντή φωτογραφίας Τόνι Ρίτσμοντ. «Οπότε έπρεπε να τους κερδίσει, και τα κατάφερε».
Σε άλλο σημείο, δε, ανέφερε για τον σύζυγό της: «Είναι ένας απίστευτος πατριός — ο καλύτερος που θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ. Ευχαριστώ, Μπραντ».
Φωτογραφία: Shutterstock
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