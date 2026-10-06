Ψάχνουν ποιος προμήθευσε τη Γάκα με προποφόλη και μιδαζολάμη, στο μικροσκόπιο οι τηλεφωνικές επαφές της
Ψάχνουν ποιος προμήθευσε τη Γάκα με προποφόλη και μιδαζολάμη, στο μικροσκόπιο οι τηλεφωνικές επαφές της
Η τρίτη έκθεση της ΔΕΕ χαρτογραφεί τις επαφές της γιατρού, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι κρίσιμες ώρες πριν την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη
Σε νέα φάση περνά η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι αρχές επιχειρούν πλέον να χαρτογραφήσουν τις επαφές της Ιωάννας Γάκα, της 56χρονης προφυλακισμένης γιατρού και να εντοπίσουν ποιος και με ποιον τρόπο της προμήθευσε την προποφόλη και τη μιδαζολάμη, δύο ουσίες που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δεν επιτρεπόταν να βρίσκονται στο ιατρείο της Καρνεάδου.
Οι ψηφιακές αναζητήσεις της Ιωάννας Γάκα πριν και μετά την κρίσιμη διαδικασία και οι συνομιλίες εργαζομένων για χορήγηση μέθης συνθέτουν ένα νέο πεδίο ερωτημάτων για όσα συνέβησαν πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, το απόγευμα της 5ης Οκτωβρίου παραδόθηκε στον ανακριτή τρίτη συμπληρωματική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.
Είχαν προηγηθεί δύο εκθέσεις που αφορούσαν αποκλειστικά το κινητό τηλέφωνο της 56χρονης γιατρού.
Η νέα έρευνα επικεντρώνεται πλέον στις επαφές, στα μηνύματα, στις εφαρμογές και στα υπόλοιπα ψηφιακά ίχνη της, με στόχο να εντοπιστεί η διαδρομή μέσω της οποίας προμηθεύτηκε την προποφόλη και τη μιδαζολάμη.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συγκεκριμένες ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται και να χορηγούνται σε νοσοκομειακό περιβάλλον και η παρουσία τους στο ιατρείο της Καρνεάδου ερευνάται ως μη νόμιμη.
Το επόμενο κρίσιμο ερώτημα για τις αρχές είναι, επομένως, ποιο πρόσωπο ή ποια πρόσωπα προμήθευσαν τις ουσίες στη γιατρό και εάν προκύπτουν πρόσθετες ευθύνες πέρα από εκείνες που ήδη διερευνώνται.
Σύμφωνα με τις δύο πρώτες εκθέσεις της ΔΕΕ, το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου η Ιωάννα Γάκα φέρεται να αναζήτησε πληροφορίες για προποφόλη και μιδαζολάμη, καθώς και για τις παρενέργειές τους.
Μεταξύ των ερωτημάτων που εξετάζονται περιλαμβάνονται αναζητήσεις σχετικά με το εάν οι δύο ουσίες μπορούν να προκαλέσουν πτώση της αρτηριακής πίεσης, αλλά και ερωτήσεις σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τρόπους επαναφοράς ανθρώπου από κατάσταση μέθης.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γιατρός αναζήτησε ακόμη εάν η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού.
Μεταξύ αυτών φέρεται να περιλαμβάνονται το ιστορικό των ερωτημάτων σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, 19 αρχεία που σχετίζονταν με το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και 18 αρχεία για αποκαλούμενο «μηχάνημα ευζωίας».
Οι ψηφιακές αναζητήσεις της Ιωάννας Γάκα πριν και μετά την κρίσιμη διαδικασία και οι συνομιλίες εργαζομένων για χορήγηση μέθης συνθέτουν ένα νέο πεδίο ερωτημάτων για όσα συνέβησαν πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, το απόγευμα της 5ης Οκτωβρίου παραδόθηκε στον ανακριτή τρίτη συμπληρωματική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.
Είχαν προηγηθεί δύο εκθέσεις που αφορούσαν αποκλειστικά το κινητό τηλέφωνο της 56χρονης γιατρού.
Η νέα έρευνα επικεντρώνεται πλέον στις επαφές, στα μηνύματα, στις εφαρμογές και στα υπόλοιπα ψηφιακά ίχνη της, με στόχο να εντοπιστεί η διαδρομή μέσω της οποίας προμηθεύτηκε την προποφόλη και τη μιδαζολάμη.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συγκεκριμένες ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται και να χορηγούνται σε νοσοκομειακό περιβάλλον και η παρουσία τους στο ιατρείο της Καρνεάδου ερευνάται ως μη νόμιμη.
Το επόμενο κρίσιμο ερώτημα για τις αρχές είναι, επομένως, ποιο πρόσωπο ή ποια πρόσωπα προμήθευσαν τις ουσίες στη γιατρό και εάν προκύπτουν πρόσθετες ευθύνες πέρα από εκείνες που ήδη διερευνώνται.
Οι αναζητήσεις για προποφόλη, μιδαζολάμη και η πτώση της πίεσηςΙδιαίτερο βάρος δίνουν οι αρχές στα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το κινητό της γιατρού.
Σύμφωνα με τις δύο πρώτες εκθέσεις της ΔΕΕ, το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου η Ιωάννα Γάκα φέρεται να αναζήτησε πληροφορίες για προποφόλη και μιδαζολάμη, καθώς και για τις παρενέργειές τους.
Μεταξύ των ερωτημάτων που εξετάζονται περιλαμβάνονται αναζητήσεις σχετικά με το εάν οι δύο ουσίες μπορούν να προκαλέσουν πτώση της αρτηριακής πίεσης, αλλά και ερωτήσεις σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τρόπους επαναφοράς ανθρώπου από κατάσταση μέθης.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γιατρός αναζήτησε ακόμη εάν η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού.
Οι διαγραφές μετά το περιστατικόΞεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά τα αρχεία και τις αναζητήσεις που, σύμφωνα με τα εγκληματολογικά ευρήματα, διαγράφηκαν από το κινητό της Γάκα.
Μεταξύ αυτών φέρεται να περιλαμβάνονται το ιστορικό των ερωτημάτων σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, 19 αρχεία που σχετίζονταν με το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και 18 αρχεία για αποκαλούμενο «μηχάνημα ευζωίας».
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διαγράφηκαν επίσης κλήσεις και μηνύματα με τον τραγουδιστή και με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό.
Οι διαγραφές φέρεται να έγιναν μετά τις 17:30, πριν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα ο θάνατος του καλλιτέχνη, στοιχείο που αξιολογείται από τις ανακριτικές αρχές.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, σε ομαδική συνομιλία εργαζομένων του ιατρείου εντοπίστηκαν αναφορές ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκε μέθη και ότι στη συνέχεια παρουσίασε απότομη πτώση της πίεσης, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η κλήση του ΕΚΑΒ.
Στην ίδια συνομιλία φέρεται να υπάρχει αναφορά και σε άλλον ασθενή που είχε υποβληθεί σε μέθη τον Αύγουστο ενώ έκανε πλασμαφαίρεση.
Αντίστοιχη πληροφορία έχει μεταδώσει και εργαζόμενη του ιατρείου, η οποία υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πρακτική είχε εφαρμοστεί και στο παρελθόν.
Για την πτώση της αρτηριακής πίεσης φέρεται να επικαλέστηκε τη χρήση διουρητικών από τον τραγουδιστή, λέγοντας ότι αυτά μπορούσαν να προκαλέσουν συχνοουρία και υπόταση.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Μαζωνάκης είχε ζητήσει τη βοήθειά της ενόψει εκδήλωσης που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στις 20 Σεπτεμβρίου.
Κατά την ίδια, είχε προηγηθεί επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, ο οποίος ήταν εκείνος που τη συνέδεσε με τον τραγουδιστή.
Η Ιωάννα Γάκα ισχυρίστηκε ακόμη ότι αποφάσισε να προχωρήσει στη διαδικασία χωρίς χρέωση, αναλαμβάνοντας η ίδια το κόστος, το οποίο προσδιόρισε περίπου στις 2.000 ευρώ.
Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής εμφανιζόταν περισσότερο κουρασμένος και ψυχολογικά επιβαρυμένος σε σχέση με προηγούμενη συνάντησή τους και ότι της είχε αναφέρει αϋπνία, αυξημένη κόπωση, προβλήματα από το πεπτικό και χρήση διουρητικών.
Παρά τα παραπάνω, υποστήριξε ότι δεν θεωρούσε πως υπήρχε αντένδειξη για τη θεραπεία.
Όπως υποστήριξε, αντιμετώπισε επανειλημμένα προβλήματα επειδή οι φλέβες του τραγουδιστή δεν ήταν σε καλή κατάσταση, με αποτέλεσμα να διακοπεί και να επαναληφθεί αρκετές φορές η διαδικασία.
Ανέφερε ότι σε μία περίπτωση ο Μαζωνάκης έκανε απότομη κίνηση και «έσπασε» η φλέβα, ενώ στη συνέχεια έγιναν νέες προσπάθειες τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό χέρι.
Η ίδια τοποθέτησε μία από τις παύσεις της διαδικασίας στις 15:46.
Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ως κρίσιμη ώρα η 15:22.
Η Γάκα συνδέει την παύση της διαδικασίας με τις 15:46, ενώ στην απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι αντιλήφθηκε σοβαρή πτώση των δεικτών στις 16:15.
Οι νοσηλεύτριες, από την πλευρά τους, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, τοποθετούν την ενημέρωσή τους από τη γιατρό περίπου 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που αναφέρει η ίδια.
Η 56χρονη υποστήριξε ακόμη ότι το μηχάνημα παρακολούθησης ήταν «υπερευαίσθητο» και ότι ενδεχομένως πρόλαβε να αντιδράσει πριν ενεργοποιηθεί συναγερμός.
Οι διαφορετικές αυτές χρονικές αναφορές εξετάζονται πλέον σε συνδυασμό με τα ψηφιακά δεδομένα, τις καταθέσεις και τα στοιχεία από τα μηχανήματα.
«Να τιμωρηθούν, να βρει το παιδί μου το δίκιο του», ανέφερε.
Σε βάρος των γιατρών Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.
Η έρευνα, πάντως, δεν περιορίζεται στα πρόσωπα που έχουν ήδη βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς οι αρχές αναζητούν πλέον τόσο την πηγή προμήθειας των κατασταλτικών ουσιών όσο και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενδέχεται να συνδέεται με τη διαδρομή τους προς το ιατρείο.
Οι διαγραφές φέρεται να έγιναν μετά τις 17:30, πριν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα ο θάνατος του καλλιτέχνη, στοιχείο που αξιολογείται από τις ανακριτικές αρχές.
Οι συνομιλίες των εργαζομένων για τη μέθηΤα ψηφιακά ευρήματα δεν περιορίζονται στο κινητό της γιατρού.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, σε ομαδική συνομιλία εργαζομένων του ιατρείου εντοπίστηκαν αναφορές ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκε μέθη και ότι στη συνέχεια παρουσίασε απότομη πτώση της πίεσης, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η κλήση του ΕΚΑΒ.
Στην ίδια συνομιλία φέρεται να υπάρχει αναφορά και σε άλλον ασθενή που είχε υποβληθεί σε μέθη τον Αύγουστο ενώ έκανε πλασμαφαίρεση.
Αντίστοιχη πληροφορία έχει μεταδώσει και εργαζόμενη του ιατρείου, η οποία υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πρακτική είχε εφαρμοστεί και στο παρελθόν.
Τι υποστήριξε η γιατρός στην απολογία τηςΣτην απολογία της, η 56χρονη γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ζήτησε ο ίδιος να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας, επειδή ήταν άυπνος και ανήσυχος.
Για την πτώση της αρτηριακής πίεσης φέρεται να επικαλέστηκε τη χρήση διουρητικών από τον τραγουδιστή, λέγοντας ότι αυτά μπορούσαν να προκαλέσουν συχνοουρία και υπόταση.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Μαζωνάκης είχε ζητήσει τη βοήθειά της ενόψει εκδήλωσης που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στις 20 Σεπτεμβρίου.
Κατά την ίδια, είχε προηγηθεί επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, ο οποίος ήταν εκείνος που τη συνέδεσε με τον τραγουδιστή.
Η Ιωάννα Γάκα ισχυρίστηκε ακόμη ότι αποφάσισε να προχωρήσει στη διαδικασία χωρίς χρέωση, αναλαμβάνοντας η ίδια το κόστος, το οποίο προσδιόρισε περίπου στις 2.000 ευρώ.
Χωρίς πλήρες ιστορικό και ιατρικό φάκελοΙδιαίτερη σημασία έχει η παραδοχή της ότι δεν είχε ληφθεί πλήρες ιατρικό ιστορικό του Γιώργου Μαζωνάκη και δεν είχε δημιουργηθεί ιατρικός φάκελος για τον ίδιο στο ιατρείο.
Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής εμφανιζόταν περισσότερο κουρασμένος και ψυχολογικά επιβαρυμένος σε σχέση με προηγούμενη συνάντησή τους και ότι της είχε αναφέρει αϋπνία, αυξημένη κόπωση, προβλήματα από το πεπτικό και χρήση διουρητικών.
Παρά τα παραπάνω, υποστήριξε ότι δεν θεωρούσε πως υπήρχε αντένδειξη για τη θεραπεία.
Οι αλλεπάλληλες προσπάθειες για εύρεση φλέβαςΣτην απολογία της η Ιωάννα Γάκα περιέγραψε επίσης σειρά προσπαθειών για την τοποθέτηση φλεβικής γραμμής.
Όπως υποστήριξε, αντιμετώπισε επανειλημμένα προβλήματα επειδή οι φλέβες του τραγουδιστή δεν ήταν σε καλή κατάσταση, με αποτέλεσμα να διακοπεί και να επαναληφθεί αρκετές φορές η διαδικασία.
Ανέφερε ότι σε μία περίπτωση ο Μαζωνάκης έκανε απότομη κίνηση και «έσπασε» η φλέβα, ενώ στη συνέχεια έγιναν νέες προσπάθειες τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό χέρι.
Η ίδια τοποθέτησε μία από τις παύσεις της διαδικασίας στις 15:46.
Τα τρία διαφορετικά χρονικά σημείαΈνα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα της υπόθεσης αφορά τις διαφορετικές χρονικές εκδοχές για την κατάρρευση του τραγουδιστή.
Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ως κρίσιμη ώρα η 15:22.
Η Γάκα συνδέει την παύση της διαδικασίας με τις 15:46, ενώ στην απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι αντιλήφθηκε σοβαρή πτώση των δεικτών στις 16:15.
Οι νοσηλεύτριες, από την πλευρά τους, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, τοποθετούν την ενημέρωσή τους από τη γιατρό περίπου 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που αναφέρει η ίδια.
Η 56χρονη υποστήριξε ακόμη ότι το μηχάνημα παρακολούθησης ήταν «υπερευαίσθητο» και ότι ενδεχομένως πρόλαβε να αντιδράσει πριν ενεργοποιηθεί συναγερμός.
Οι διαφορετικές αυτές χρονικές αναφορές εξετάζονται πλέον σε συνδυασμό με τα ψηφιακά δεδομένα, τις καταθέσεις και τα στοιχεία από τα μηχανήματα.
Η οικογένεια ζητά τιμωρίαΗ μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, μιλώντας στο OPEN, ζήτησε την τιμωρία όσων θεωρεί υπεύθυνους για τον θάνατο του γιου της.
«Να τιμωρηθούν, να βρει το παιδί μου το δίκιο του», ανέφερε.
Σε βάρος των γιατρών Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.
Η έρευνα, πάντως, δεν περιορίζεται στα πρόσωπα που έχουν ήδη βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς οι αρχές αναζητούν πλέον τόσο την πηγή προμήθειας των κατασταλτικών ουσιών όσο και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενδέχεται να συνδέεται με τη διαδρομή τους προς το ιατρείο.
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