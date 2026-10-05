Ο Γονίδης απάντησε για την υποδοχή του Κασιδιάρη στο μαγαζί του: Δεν τα πάω καλά με την πολιτική, το έκανα από ευγένεια
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Σταμάτης Γονίδης Ηλίας Κασιδιάρης Τραγουδιστής Χρυσή Αυγή

Ο Γονίδης απάντησε για την υποδοχή του Κασιδιάρη στο μαγαζί του: Δεν τα πάω καλά με την πολιτική, το έκανα από ευγένεια

Πώς δικαιολόγησε ο τραγουδιστής την υποδοχή που έκανε στον Ηλία Κασιδιάρη

Ο Γονίδης απάντησε για την υποδοχή του Κασιδιάρη στο μαγαζί του: Δεν τα πάω καλά με την πολιτική, το έκανα από ευγένεια
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Απαντήσεις στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκε στο νυχτερινό μαγαζί που εμφανίζεται τον καταδικασμένο - και προσφάτως αποφυλακισμένο - για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, έδωσε ο Σταμάτης Γονίδης.

Σε βίντεο ο τραγουδιστής φαίνεται να λέει «καλωσορίζω τον φίλο μου Ηλία Κασιδιάρη. Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι, να το δεις μπροστά σου».



Μιλώντας στον ΑΝΤ1, o Σταμάτης Γονίδης υποστήριξε ότι «δεν τα πάω καλά με την πολιτική» και ότι ο χαιρετισμός του ήταν «από ευγένεια».

«Εγώ κάθε βράδυ όταν βγαίνω να τραγουδήσω καλωσορίζω όλον το κόσμο. Όταν υπάρχει κάποιος επώνυμος τον καλωσορίζω ξεχωριστά. Είπα καλώς τον και καλός πολίτης. Κάθε επώνυμος, βουλευτής είναι, υπουργός είναι, τραγουδιστής είναι, εγώ τους καλωσορίζω ξεχωριστά. Δεν παρακολουθώ σχόλια και τέτοια, το κινητό μου είναι το παλιό» είπε αρχικά ο Σταμάτης Γονίδης.



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Όπως ισχυρίστηκε «το παλικάρι δεν το έχω ξαναδεί, το είδα στο μαγαζί που ήρθε. Δεν τα πάω καλά με την πολιτική. Είμαι καλός πολίτης, έντιμος, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέση. Δεν μου έκανε καμία πρόταση, ήταν πολύ κύριος σε όλα, καθόταν απέναντι, πέρασε καλά. Ήταν ένας πολιτικός που ήταν στη φυλακή, από εκεί και πέρα ξέρω ότι ξεχώρισε από όλα τα σχήματα να έρθει σε εμένα και έπρεπε να του πω ευχαριστώ στα πλαίσια της ευγένειας».
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