Γιάννης Κατινάκης για το bullying όταν πήγαινε σχολείο: Η διευθύντρια είχε πει στη μητέρα μου να είμαι λιγότερο θηλυπρεπής

Στη συνέχεια, μίλησε για τον φόβο που, όπως είπε, εξακολουθεί να υπάρχει στην κοινωνία, αλλά και για το γεγονός ότι ο ίδιος σήμερα έχει αφήσει πίσω του τις ενοχές που ένιωθε ως παιδί.Αναφέρθηκε ακόμη, στην αποδοχή του εαυτού του και στην πεποίθησή του ότι δεν χρειάζεται να απολογείται για αυτό που είναι: «Φόβος υπάρχει. Πραγματική ελευθερία δεν υπάρχει στην κοινωνία. Όμως είναι ελεύθερη η ψυχή μου πια και δεν αισθάνομαι τις ενοχές που μπορεί να αισθανόμουν μικρός. Όταν πέφτω στο κρεβάτι μου το βράδυ ξέρω ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος. Ότι αυτό που είμαι είναι φυσιολογικό, έχει έρθει από τη φύση, δεν έχω να λογοδοτήσω σε κανέναν. Είμαι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θεωρώ ότι προσφέρω μόνο καλό. Δεν θα πειράξω κανέναν».