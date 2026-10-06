Γιάννης Κατινάκης για το bullying όταν πήγαινε σχολείο: Η διευθύντρια είχε πει στη μητέρα μου να είμαι λιγότερο θηλυπρεπής
Γιάννης Κατινάκης για το bullying όταν πήγαινε σχολείο: Η διευθύντρια είχε πει στη μητέρα μου να είμαι λιγότερο θηλυπρεπής
Το να βάλεις έναν άνθρωπο να μην είναι ο εαυτός του, είναι παράλογο, τρελό και κακοποιητικό, είπε ο YouTuber και ηθοποιός
Στο bullying που δέχτηκε όταν πήγαινε σχολείο αναφέρθηκε ο Γιάννης Κατινάκης, περιγράφοντας ένα περιστατικό, όταν η διευθύντρια είχε ζητήσει από τη μητέρα του να είναι λιγότερο θηλυπρεπής.
Ο YouTuber και ηθοποιός ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή «The 2night Show» όπου μίλησε για την ομοφοβία και τις εκδηλώσεις μίσους που είχε δεχτεί ως μαθητής, αλλά και στην πορεία της ζωής του λόγω της σεξουαλικότητάς του.
Αναφερόμενος στην περίοδο που πήγαινε σχολείο, ο Γιάννης Κατινάκης περιέγραψε τις επιθέσεις και τα προσβλητικά σχόλια που δεχόταν από συμμαθητές του, αλλά και την αντιμετώπιση που είχε από το σχολικό περιβάλλον, το οποίο, όπως εξήγησε, αντί να τον προστατεύσει, προσπάθησε να του υποδείξει να αλλάξει τη συμπεριφορά και την έκφρασή του.
Πιο αναλυτικά, ο ίδιος δήλωσε: «Στο σχολείο έχω υποστεί bullying. Αυτό σημαίνει ότι περνάς την πόρτα του σχολείου και είναι κάτι παιδιά τα οποία φωνάζουν, σε σπρώχνουν, σου λένε πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς που δεν μπορώ να πω τώρα. Αυτό συνεχίζεται και στο προαύλιο και στο διάλειμμα, με καθηγητές αμέτοχους. Ενώ το είχαν καταλάβει, είχε φωνάξει η διευθύντρια τη μητέρα μου και αντί να της πει “συμβαίνει αυτό, πάμε να κάνουμε κάτι να προστατέψουμε τον Γιάννη”, ήταν στο “ας πούμε στον Γιάννη να είναι λίγο λιγότερο εκφραστικός, θηλυπρεπής για να προσαρμοστεί στο παράλογο”. Το να βάλεις έναν άνθρωπο να μην είναι ο εαυτός του, όταν ο εαυτός του δεν ενοχλεί, είναι παράλογο. Είναι τρελό και κακοποιητικό. Το έμαθα μετά από πολλά χρόνια αυτό, δεν ήθελε να με στενοχωρήσει η μαμά μου, αλλά φυσικά είχε συγκρουστεί με τη διευθύντρια».
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Στη συνέχεια, μίλησε για τον φόβο που, όπως είπε, εξακολουθεί να υπάρχει στην κοινωνία, αλλά και για το γεγονός ότι ο ίδιος σήμερα έχει αφήσει πίσω του τις ενοχές που ένιωθε ως παιδί.
Αναφέρθηκε ακόμη, στην αποδοχή του εαυτού του και στην πεποίθησή του ότι δεν χρειάζεται να απολογείται για αυτό που είναι: «Φόβος υπάρχει. Πραγματική ελευθερία δεν υπάρχει στην κοινωνία. Όμως είναι ελεύθερη η ψυχή μου πια και δεν αισθάνομαι τις ενοχές που μπορεί να αισθανόμουν μικρός. Όταν πέφτω στο κρεβάτι μου το βράδυ ξέρω ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος. Ότι αυτό που είμαι είναι φυσιολογικό, έχει έρθει από τη φύση, δεν έχω να λογοδοτήσω σε κανέναν. Είμαι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θεωρώ ότι προσφέρω μόνο καλό. Δεν θα πειράξω κανέναν».
Ο YouTuber και ηθοποιός ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή «The 2night Show» όπου μίλησε για την ομοφοβία και τις εκδηλώσεις μίσους που είχε δεχτεί ως μαθητής, αλλά και στην πορεία της ζωής του λόγω της σεξουαλικότητάς του.
Αναφερόμενος στην περίοδο που πήγαινε σχολείο, ο Γιάννης Κατινάκης περιέγραψε τις επιθέσεις και τα προσβλητικά σχόλια που δεχόταν από συμμαθητές του, αλλά και την αντιμετώπιση που είχε από το σχολικό περιβάλλον, το οποίο, όπως εξήγησε, αντί να τον προστατεύσει, προσπάθησε να του υποδείξει να αλλάξει τη συμπεριφορά και την έκφρασή του.
Πιο αναλυτικά, ο ίδιος δήλωσε: «Στο σχολείο έχω υποστεί bullying. Αυτό σημαίνει ότι περνάς την πόρτα του σχολείου και είναι κάτι παιδιά τα οποία φωνάζουν, σε σπρώχνουν, σου λένε πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς που δεν μπορώ να πω τώρα. Αυτό συνεχίζεται και στο προαύλιο και στο διάλειμμα, με καθηγητές αμέτοχους. Ενώ το είχαν καταλάβει, είχε φωνάξει η διευθύντρια τη μητέρα μου και αντί να της πει “συμβαίνει αυτό, πάμε να κάνουμε κάτι να προστατέψουμε τον Γιάννη”, ήταν στο “ας πούμε στον Γιάννη να είναι λίγο λιγότερο εκφραστικός, θηλυπρεπής για να προσαρμοστεί στο παράλογο”. Το να βάλεις έναν άνθρωπο να μην είναι ο εαυτός του, όταν ο εαυτός του δεν ενοχλεί, είναι παράλογο. Είναι τρελό και κακοποιητικό. Το έμαθα μετά από πολλά χρόνια αυτό, δεν ήθελε να με στενοχωρήσει η μαμά μου, αλλά φυσικά είχε συγκρουστεί με τη διευθύντρια».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μίλησε για τον φόβο που, όπως είπε, εξακολουθεί να υπάρχει στην κοινωνία, αλλά και για το γεγονός ότι ο ίδιος σήμερα έχει αφήσει πίσω του τις ενοχές που ένιωθε ως παιδί.
Αναφέρθηκε ακόμη, στην αποδοχή του εαυτού του και στην πεποίθησή του ότι δεν χρειάζεται να απολογείται για αυτό που είναι: «Φόβος υπάρχει. Πραγματική ελευθερία δεν υπάρχει στην κοινωνία. Όμως είναι ελεύθερη η ψυχή μου πια και δεν αισθάνομαι τις ενοχές που μπορεί να αισθανόμουν μικρός. Όταν πέφτω στο κρεβάτι μου το βράδυ ξέρω ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος. Ότι αυτό που είμαι είναι φυσιολογικό, έχει έρθει από τη φύση, δεν έχω να λογοδοτήσω σε κανέναν. Είμαι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θεωρώ ότι προσφέρω μόνο καλό. Δεν θα πειράξω κανέναν».
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