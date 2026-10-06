Αγγελική Ηλιάδη για την audition του γιου της στο GNTM: Κατάλαβε και ο ίδιος ότι δεν ήταν όπως θα έπρεπε

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε

γενικότερα για τη σχέση με τα παιδιά της και τη στάση που κρατά απέναντι στις επιλογές τους:

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Ο Μπάμπης Λαζαρίδης αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνατότητές του στον χώρο της μόδας, συμμετέχοντας στις auditions του GNTM. Στο επεισόδιο που προβλήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μίλησε στους κριτές για την ενασχόλησή του με το μόντελινγκ, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου έξι μήνες.

Παρά την προσπάθεια που κατέβαλε, ο νεαρός δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Μου έχουν πάρει τον αέρα τα παιδιά μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προσπαθώ να είμαι κοντά τους σε ό,τι επιλέγουν να κάνουν