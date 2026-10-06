Αγγελική Ηλιάδη για την audition του γιου της στο GNTM: Κατάλαβε και ο ίδιος ότι δεν ήταν όπως θα έπρεπε
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Αγγελική Ηλιάδη Μπάμπης Λαζαρίδης GNTM7

Αγγελική Ηλιάδη για την audition του γιου της στο GNTM: Κατάλαβε και ο ίδιος ότι δεν ήταν όπως θα έπρεπε

Δεν ήθελε να είμαι εκεί, γιατί θεωρούσε ότι θα υπήρχε μια περίπτωση να τον περάσουν οι κριτές λόγω εμού, είπε η τραγουδίστρια

Αγγελική Ηλιάδη για την audition του γιου της στο GNTM: Κατάλαβε και ο ίδιος ότι δεν ήταν όπως θα έπρεπε
Ιωάννα Μαρίνου
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Στην audition του γιου της στο GNTM αναφέρθηκε η Αγγελική Ηλιάδη, αναφέροντας πως και ο ίδιος κατάλαβε ότι η εμφάνισή του «δεν ήταν όπως θα έπρεπε».

Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τα παιδιά της και τον 21 Μπάμπη Λαζαρίδη, που πρόσφατα δοκιμάστηκε στο ριάλιτι μόδας, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει το εισιτήριο για τη συνέχεια.

Αναφερόμενη στην εμφάνιση του γιου της στις auditions του GNTM, η Αγγελική Ηλιάδη εξήγησε πως παρακολούθησε την προσπάθειά του και γνώριζε πώς βίωσε ο ίδιος την εμπειρία: «Εννοείται ότι τον είδα, τον καμάρωσα. Μανούλα του είμαι. Ήμουν ενημερωμένη για την εξέλιξη για το πώς ένιωσε, πώς ήταν. Από τη στιγμή, λοιπόν, που το συνειδητοποίησε και ο ίδιος ότι δεν ήταν όπως θα έπρεπε, όπως ξέρει εκείνος τον εαυτό του. Όλα καλά. Ένα όχι δεν σημαίνει κάτι και συνεχίζει να κάνει αυτό που του αρέσει. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να είμαι κοντά του, να τον στηρίξω αλλά δούλευα εκείνη την ημέρα. Όχι να μπω στο πλατό. Δεν ήθελε όμως, γιατί ίσως να θεωρούσε στο μυαλό του ότι θα υπήρχε μια περίπτωση να τον περάσουν οι κριτές λόγω εμού».

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Στη συνέχεια, αναφέρθηκε γενικότερα για τη σχέση με τα παιδιά της και τη στάση που κρατά απέναντι στις επιλογές τους: «Μου έχουν πάρει τον αέρα τα παιδιά μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προσπαθώ να είμαι κοντά τους σε ό,τι επιλέγουν να κάνουν».

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνατότητές του στον χώρο της μόδας, συμμετέχοντας στις auditions του GNTM. Στο επεισόδιο που προβλήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μίλησε στους κριτές για την ενασχόλησή του με το μόντελινγκ, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου έξι μήνες. Παρά την προσπάθεια που κατέβαλε, ο νεαρός δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.
Ιωάννα Μαρίνου
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