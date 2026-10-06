Η Λουκίλα Καρρέρ ανέβηκε στη σκηνή της παράστασης «Του Αγοριού Απέναντι»: Το καλύτερο μνημόσυνο για τον Μίμη Πλέσσα είναι αυτό
Η Λουκίλα Καρρέρ ανέβηκε στη σκηνή της παράστασης «Του Αγοριού Απέναντι»: Το καλύτερο μνημόσυνο για τον Μίμη Πλέσσα είναι αυτό
H τελευταία παράσταση, πραγματοποιήθηκε παραμονή της ημέρας που συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τον θάνατο του αείμνηστου συνθέτη
Στη σκηνή της παράστασης «Του Αγοριού Απέναντι» ανέβηκε η Λουκίλα Καρρέρ Πλέσσα, τιμώντας τη μνήμη του Μίμη Πλέσσα και χαρακτηρίζοντας το φινάλε του έργου ως «το καλύτερο μνημόσυνο» για εκείνον.
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, έπεσε η αυλαία στο Θέατρο Άλσος, έπειτα από τέσσερις μήνες. Στην τελευταία παράσταση, η οποία πραγματοποιήθηκε παραμονή της 4ης Οκτωβρίου, ημέρας που συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τον θάνατο του Μίμη Πλέσσα, το «παρών» έδωσε και η Λουκίλα Καρρέρ Πλέσσα.
Στο φινάλε, η σύζυγος του αείμνηστου συνθέτη ανέβηκε στη σκηνή και ευχαρίστησε τους δημιουργούς, τους συντελεστές, τους παραγωγούς, αλλά και το κοινό που αγκάλιασε την παράσταση και τραγούδησε τα έργα του Μίμη Πλέσσα. Όπως είπε: «Θα πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Μιχάλη Ρέππα, τον Θανάση Παπαθανασίου, τον Δημήτρη Παπάζογλου, στον υπέροχο θίασο, στον Γιώργο τον Λιβάνη, υπέροχος θίασος και μουσική. Και στον Ηλία Μαροσούλη και τον Άγγελο Κοταρίδη που πίστεψαν αυτή την παράσταση αλλά και σε όλους εσάς που είσαστε εδώ κάθε μέρα και τραγουδάτε Μίμη Πλέσσα όλες οι γενιές. Το καλύτερο μνημόσυνο είναι αυτό και σας ευχαριστώ».
Δείτε το βίντεο
Η παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι», ένα θεατρικό έργο των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα, περιλάμβανε τραγούδια σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου
Σύμφωνα με την υπόθεση: «Μεταφερόμαστε στο καλοκαίρι του 1965, σε ένα "παρθένο" ακόμα αιγαιοπελαγίτικο νησί, όπου ο χρόνος μοιάζει να κυλά ανάμεσα στα ασπρισμένα σοκάκια και τους ήχους του κύματος. Εκεί όπου τα αγόρια και τα κορίτσια βιώνουν την αθωότητα και κάνουν τα πρώτα τους δειλά βήματα στο παιχνίδι του φλερτ και του έρωτα. Η ηρεμία του νησιού ανατρέπεται όταν καταφθάνει η πανέμορφη Ελληνοαμερικανίδα Καρολάιν Πάπας που ανατρέπει τα πάντα. Ο στόχος της είναι οι τουριστικές επενδύσεις, αλλά τα αγόρια του νησιού έχουν άλλα σχέδια: την διεκδικούν ερωτικά μέχρι τελικής πτώσεως. Έτσι ξεκινά ένα εκρηκτικό, κωμικό, ερωτικό γαϊτανάκι, όπου οι παρεξηγήσεις, οι έντονοι ανταγωνισμοί και το πάθος μπλέκονται σε έναν ξέφρενο χορό. Οι χαρές, τα γέλια, οι καημοί και τα δάκρυα του έρωτα μετουσιώνονται στις ωραιότερες μουσικές επιτυχίες που σημάδεψαν τον ελληνικό κινηματογράφο και τις καρδιές μας».
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, έπεσε η αυλαία στο Θέατρο Άλσος, έπειτα από τέσσερις μήνες. Στην τελευταία παράσταση, η οποία πραγματοποιήθηκε παραμονή της 4ης Οκτωβρίου, ημέρας που συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τον θάνατο του Μίμη Πλέσσα, το «παρών» έδωσε και η Λουκίλα Καρρέρ Πλέσσα.
Στο φινάλε, η σύζυγος του αείμνηστου συνθέτη ανέβηκε στη σκηνή και ευχαρίστησε τους δημιουργούς, τους συντελεστές, τους παραγωγούς, αλλά και το κοινό που αγκάλιασε την παράσταση και τραγούδησε τα έργα του Μίμη Πλέσσα. Όπως είπε: «Θα πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Μιχάλη Ρέππα, τον Θανάση Παπαθανασίου, τον Δημήτρη Παπάζογλου, στον υπέροχο θίασο, στον Γιώργο τον Λιβάνη, υπέροχος θίασος και μουσική. Και στον Ηλία Μαροσούλη και τον Άγγελο Κοταρίδη που πίστεψαν αυτή την παράσταση αλλά και σε όλους εσάς που είσαστε εδώ κάθε μέρα και τραγουδάτε Μίμη Πλέσσα όλες οι γενιές. Το καλύτερο μνημόσυνο είναι αυτό και σας ευχαριστώ».
Δείτε το βίντεο
Η παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι», ένα θεατρικό έργο των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα, περιλάμβανε τραγούδια σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου
Σύμφωνα με την υπόθεση: «Μεταφερόμαστε στο καλοκαίρι του 1965, σε ένα "παρθένο" ακόμα αιγαιοπελαγίτικο νησί, όπου ο χρόνος μοιάζει να κυλά ανάμεσα στα ασπρισμένα σοκάκια και τους ήχους του κύματος. Εκεί όπου τα αγόρια και τα κορίτσια βιώνουν την αθωότητα και κάνουν τα πρώτα τους δειλά βήματα στο παιχνίδι του φλερτ και του έρωτα. Η ηρεμία του νησιού ανατρέπεται όταν καταφθάνει η πανέμορφη Ελληνοαμερικανίδα Καρολάιν Πάπας που ανατρέπει τα πάντα. Ο στόχος της είναι οι τουριστικές επενδύσεις, αλλά τα αγόρια του νησιού έχουν άλλα σχέδια: την διεκδικούν ερωτικά μέχρι τελικής πτώσεως. Έτσι ξεκινά ένα εκρηκτικό, κωμικό, ερωτικό γαϊτανάκι, όπου οι παρεξηγήσεις, οι έντονοι ανταγωνισμοί και το πάθος μπλέκονται σε έναν ξέφρενο χορό. Οι χαρές, τα γέλια, οι καημοί και τα δάκρυα του έρωτα μετουσιώνονται στις ωραιότερες μουσικές επιτυχίες που σημάδεψαν τον ελληνικό κινηματογράφο και τις καρδιές μας».
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