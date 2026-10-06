Η Λουκίλα Καρρέρ ανέβηκε στη σκηνή της παράστασης «Του Αγοριού Απέναντι»: Το καλύτερο μνημόσυνο για τον Μίμη Πλέσσα είναι αυτό

στο Θέατρο Άλσος,



Η παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι», ένα θεατρικό έργο των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα, περιλάμβανε τραγούδια σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου



Σύμφωνα με την υπόθεση: «Μεταφερόμαστε στο καλοκαίρι του 1965, σε ένα "παρθένο" ακόμα αιγαιοπελαγίτικο νησί, όπου ο χρόνος μοιάζει να κυλά ανάμεσα στα ασπρισμένα σοκάκια και τους ήχους του κύματος. Εκεί όπου τα αγόρια και τα κορίτσια βιώνουν την αθωότητα και κάνουν τα πρώτα τους δειλά βήματα στο παιχνίδι του φλερτ και του έρωτα. Η ηρεμία του νησιού ανατρέπεται όταν καταφθάνει η πανέμορφη Ελληνοαμερικανίδα Καρολάιν Πάπας που ανατρέπει τα πάντα. Ο στόχος της είναι οι τουριστικές επενδύσεις, αλλά τα αγόρια του νησιού έχουν άλλα σχέδια: την διεκδικούν ερωτικά μέχρι τελικής πτώσεως. Έτσι ξεκινά ένα εκρηκτικό, κωμικό, ερωτικό γαϊτανάκι, όπου οι παρεξηγήσεις, οι έντονοι ανταγωνισμοί και το πάθος μπλέκονται σε έναν ξέφρενο χορό. Οι χαρές, τα γέλια, οι καημοί και τα δάκρυα του έρωτα μετουσιώνονται στις ωραιότερες μουσικές επιτυχίες που σημάδεψαν τον ελληνικό κινηματογράφο και τις καρδιές μας».