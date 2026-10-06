Drones έπληξαν δύο πλοία στη βουλγαρική ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
Drones

Drones έπληξαν δύο πλοία στη βουλγαρική ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα

Τα δύο πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη στη Μαύρη Θάλασσα

Drones έπληξαν δύο πλοία στη βουλγαρική ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα
4 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο πλοία χτυπήθηκαν από drones στην οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της προέδρου της χώρας Ιλιάνα Ιότοβα, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν στη διάρκεια της νύκτας πλήγματα εναντίον πολλών στόχων σε λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν φορτηγό πλοίο, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τον ανεφοδιασμό του ουκρανικού στρατού, στο λιμάνι Τσορνομόρσκ. Επίσης στοχοθετήθηκαν μια αποθήκη πυραύλων και πυρομαχικών του πυροβολικού στο χωριό Ιλιτσάνκα, καθώς και υποδομές στο λιμάνι του Ισμαήλ που χρησιμοποιούνταν για την εκφόρτωση και αποθήκευση στρατιωτικού φορτίου.

Με πληροφορίες από Reuters
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της μετακίνησης

Η αυτοκίνηση αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Όμως η μεγαλύτερη επανάσταση δεν είναι ένα καλύτερο αυτοκίνητο αλλά ένας κόσμος που το χρειάζεται λιγότερο. Και εντελώς διαφορετικό.

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης