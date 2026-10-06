Drones έπληξαν δύο πλοία στη βουλγαρική ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα

Δύο πλοία χτυπήθηκαν από drones στην οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της προέδρου της χώρας Ιλιάνα Ιότοβα, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν στη διάρκεια της νύκτας πλήγματα εναντίον πολλών στόχων σε λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.Το υπουργείο διευκρίνισε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν φορτηγό πλοίο, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τον ανεφοδιασμό του ουκρανικού στρατού, στο λιμάνι Τσορνομόρσκ. Επίσης στοχοθετήθηκαν μια αποθήκη πυραύλων και πυρομαχικών του πυροβολικού στο χωριό Ιλιτσάνκα, καθώς και υποδομές στο λιμάνι του Ισμαήλ που χρησιμοποιούνταν για την εκφόρτωση και αποθήκευση στρατιωτικού φορτίου.Με πληροφορίες από Reuters