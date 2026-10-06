Ελένη Καρακάση: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδοχής, ήρθε το παιδάκι μας στο σπίτι

Δημήτρη Τσινιδέλο



Η ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν Η ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν για την αναδοχή , εξηγώντας τον Ιούνιο σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Το Πρωινό», σε ποιο στάδιο βρισκόταν τότε η διαδικασία.

Αναφερόμενη στο γεγονός ότι είχαν πλέον ταιριάξει με ένα παιδί από την Ελλάδα και στη διαδικασία που ακολούθησαν, είχε μοιραστεί μερικές από τις δυσκολίες σχετικά με την προσαρμογή του παιδιού:

«Τώρα είμαστε στη φάση που έχουμε ταιριάξει με ένα παιδάκι από την Ελλάδα. Ακολουθήσαμε την κρατική διαδικασία, όχι τη διακρατική. Η δική μας περίπτωση πήγε λίγο νωρίτερα γιατί προηγήθηκε η αίτηση που είχαμε κάνει για αναδοχή. Τα παιδιά της αναδοχής είναι περισσότερα από τα παιδιά της υιοθεσίας, και έγιναν όλα σχετικά γρήγορα.

Σε κάτι λιγότερο από τα δυο χρόνια της αίτησής μας, μας ήρθε το ταίριασμα με ένα παιδάκι της αναδοχής. Θα μπορούσε το παιδί να έχει έρθει στο σπίτι μας από τα Χριστούγεννα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και το περιμένουμε από τα Χριστούγεννα, αλλά δυσκολεύεται το παιδί γιατί είναι αρκετά μεγάλο, είναι 8 χρονών».