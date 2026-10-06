Ελένη Καρακάση: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδοχής, ήρθε το παιδάκι μας στο σπίτι
Ελένη Καρακάση: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδοχής, ήρθε το παιδάκι μας στο σπίτι
Τα παιδιά είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, είπε η ηθοποιός
Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδοχής παιδιού, ανακοίνωσε η Ελένη Καρακάση.
Η ηθοποιός προχώρησε σε μία αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή και ειδικότερα σχετικά με την προσπάθεια που έκανε μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Τσινιδέλο να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, η Ελένη Καρακάση μετέφερε τις θετικές εξελίξεις, αναφέροντας πως το παιδί βρίσκεται πλέον στο σπίτι τους.
Όπως είπε: «Τα παιδιά είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως το ξέρεις ότι με τον άντρα μου ήμασταν σε διαδικασία αναδοχής, που έγινε κιόλας η αναδοχή. Ήρθε το παιδάκι μας στο σπίτι».
Δείτε το βίντεο
«Εμείς είμαστε έτοιμοι»
Η ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν για την αναδοχή, εξηγώντας τον Ιούνιο σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Το Πρωινό», σε ποιο στάδιο βρισκόταν τότε η διαδικασία.
Αναφερόμενη στο γεγονός ότι είχαν πλέον ταιριάξει με ένα παιδί από την Ελλάδα και στη διαδικασία που ακολούθησαν, είχε μοιραστεί μερικές από τις δυσκολίες σχετικά με την προσαρμογή του παιδιού: «Τώρα είμαστε στη φάση που έχουμε ταιριάξει με ένα παιδάκι από την Ελλάδα. Ακολουθήσαμε την κρατική διαδικασία, όχι τη διακρατική. Η δική μας περίπτωση πήγε λίγο νωρίτερα γιατί προηγήθηκε η αίτηση που είχαμε κάνει για αναδοχή. Τα παιδιά της αναδοχής είναι περισσότερα από τα παιδιά της υιοθεσίας, και έγιναν όλα σχετικά γρήγορα. Σε κάτι λιγότερο από τα δυο χρόνια της αίτησής μας, μας ήρθε το ταίριασμα με ένα παιδάκι της αναδοχής. Θα μπορούσε το παιδί να έχει έρθει στο σπίτι μας από τα Χριστούγεννα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και το περιμένουμε από τα Χριστούγεννα, αλλά δυσκολεύεται το παιδί γιατί είναι αρκετά μεγάλο, είναι 8 χρονών».
Η ηθοποιός προχώρησε σε μία αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή και ειδικότερα σχετικά με την προσπάθεια που έκανε μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Τσινιδέλο να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, η Ελένη Καρακάση μετέφερε τις θετικές εξελίξεις, αναφέροντας πως το παιδί βρίσκεται πλέον στο σπίτι τους.
Όπως είπε: «Τα παιδιά είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως το ξέρεις ότι με τον άντρα μου ήμασταν σε διαδικασία αναδοχής, που έγινε κιόλας η αναδοχή. Ήρθε το παιδάκι μας στο σπίτι».
Δείτε το βίντεο
«Εμείς είμαστε έτοιμοι»
Η ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν για την αναδοχή, εξηγώντας τον Ιούνιο σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Το Πρωινό», σε ποιο στάδιο βρισκόταν τότε η διαδικασία.
Αναφερόμενη στο γεγονός ότι είχαν πλέον ταιριάξει με ένα παιδί από την Ελλάδα και στη διαδικασία που ακολούθησαν, είχε μοιραστεί μερικές από τις δυσκολίες σχετικά με την προσαρμογή του παιδιού: «Τώρα είμαστε στη φάση που έχουμε ταιριάξει με ένα παιδάκι από την Ελλάδα. Ακολουθήσαμε την κρατική διαδικασία, όχι τη διακρατική. Η δική μας περίπτωση πήγε λίγο νωρίτερα γιατί προηγήθηκε η αίτηση που είχαμε κάνει για αναδοχή. Τα παιδιά της αναδοχής είναι περισσότερα από τα παιδιά της υιοθεσίας, και έγιναν όλα σχετικά γρήγορα. Σε κάτι λιγότερο από τα δυο χρόνια της αίτησής μας, μας ήρθε το ταίριασμα με ένα παιδάκι της αναδοχής. Θα μπορούσε το παιδί να έχει έρθει στο σπίτι μας από τα Χριστούγεννα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και το περιμένουμε από τα Χριστούγεννα, αλλά δυσκολεύεται το παιδί γιατί είναι αρκετά μεγάλο, είναι 8 χρονών».
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