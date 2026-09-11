Η Τζάκλιν Σμιθ θυμάται τη διάγνωση με καρκίνο του μαστού: Μέσα σε μια στιγμή ολόκληρος ο κόσμος μου άλλαξε
Η Τζάκλιν Σμιθ θυμάται τη διάγνωση με καρκίνο του μαστού: Μέσα σε μια στιγμή ολόκληρος ο κόσμος μου άλλαξε
Στην αυτοβιογραφία της, η ηθοποιός από τους «Άγγελους του Τσάρλι» αναφέρεται στη σοβαρή περιπέτεια που είχε με την υγεία της πριν από 24 χρόνια
Τη στιγμή κατά την οποία, «ολόκληρος ο κόσμος της άλλαξε»: όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, περιγράφει η Τζάκλιν Σμιθ στην αυτοβιογραφία της.
Ήταν κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης μαστογραφίας, τον Ιούνιο του 2002, όταν ο γιατρός της εντόπισε «μερικά μικρά ευρήματα» και ζήτησε από την τότε 56χρονη πρωταγωνίστρια των «Άγγελων του Τσάρλι» να επιστρέψει την επόμενη ημέρα για περαιτέρω εξετάσεις. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες υποβλήθηκε διαδοχικά σε βιοψίες «ώστε να αποκλειστεί ο καρκίνος του μαστού», χωρίς όμως να ανησυχεί ιδιαίτερα, καθώς στην οικογένειά της δεν υπήρχε ιστορικό οποιασδήποτε μορφής καρκίνου.
Την επόμενη ημέρα, όταν επέστρεψε στο ιατρείο για να μάθει τα αποτελέσματα, η Σμιθ αιφνιδιάστηκε όταν η βοηθός τη ρώτησε αν είχε έρθει μόνη της. «Θα έπρεπε να είχα καταλάβει ότι η ερώτησή της ήταν ένδειξη πως κάτι συνέβαινε, αλλά δεν το κατάλαβα», γράφει στο βιβλίο της «I Once Knew a Guy Named Charlie».
«Στο γραφείο του, ο δρ Τζουλιάνο είπε: “Έχω κάποια καλά νέα και κάποια άσχημα νέα. Ποια θέλεις να ακούσεις πρώτα;”», θυμάται η Σμιθ. «Δεν ήξερα τι να πω. Πώς απαντάς σε μια τέτοια ερώτηση;».
Τα άσχημα νέα ήταν ότι είχε καρκίνο του μαστού. Τα καλά νέα ήταν ότι ο μικρός όγκος είχε εντοπιστεί εγκαίρως. «Μέσα σε μια στιγμή ολόκληρος ο κόσμος μου άλλαξε. Όταν ακούς τη λέξη “καρκίνος”, δεν μπορείς πλέον να δεις τίποτα καθαρά. Είναι μια μικρή λέξη, τίποτα περισσότερο. Κι όμως, άνοιξε μπροστά μου κάτι αδύνατο να διαχειριστώ: τον φόβο. Ήταν σαν, προσωρινά, να είχαν χάσει όλα το νόημά τους. Δεν ήξερα τι να σκεφτώ», εξομολογείται.
Υπήρχε, ωστόσο, μία ερώτηση που έκανε αμέσως: «Θα είμαι εδώ για τα παιδιά μου;». Ο γιατρός της απάντησε «ναι», όμως η Σμιθ ήταν τόσο συγκλονισμένη εκείνη τη στιγμή, που δεν μπορούσε πραγματικά να επεξεργαστεί όσα άκουγε. «Αφού είπε τη λέξη “καρκίνος”, στο μυαλό μου δεν υπήρχε τίποτα άλλο πέρα από τον φόβο», γράφει.
Η Σμιθ σκέφτηκε την 16χρονη τότε κόρη της, Σπένσερ-Μάργκαρετ, την οποία επρόκειτο να συνοδεύσει στη Νέα Υόρκη για ένα θερινό πρόγραμμα χορού. «“Πρέπει να το τελειώσω αυτό αμέσως, οπότε… απλώς αφαιρέστε μου το στήθος”», επέμενε. Έπειτα από περαιτέρω συζήτηση με τον γιατρό της, αλλά και με τον σύζυγό της, τον καρδιοθωρακοχειρουργό Μπραντ Άλεν, η Σμιθ επέλεξε να υποβληθεί σε ογκεκτομή, επέμβαση που πραγματοποιήθηκε τέσσερις ημέρες αργότερα.
Η Σπένσερ-Μάργκαρετ, η οποία αρνήθηκε να πάει στο πρόγραμμα χορού στη Νέα Υόρκη, παρέμεινε συνεχώς στο πλευρό της μητέρας της, όπως και ο 20χρονος τότε γιος της, Γκαστόν. «Η Σπένσερ-Μάργκαρετ κόλλησε στο μανίκι μου ένα σημείωμα σε σχήμα καρδιάς και μου επέτρεψαν να το έχω πάνω στο χέρι μου κατά τη διάρκεια της επέμβασης», γράφει η ηθοποιός στην αυτοβιογραφία της.
«Ο δρ Τζουλιάνο πραγματοποίησε την επέμβαση, καθώς και μία δεύτερη επέμβαση δύο ημέρες αργότερα, επειδή την πρώτη φορά δεν είχαν επιτευχθεί καθαρά χειρουργικά όρια. Οι λεμφαδένες μου ήταν αρνητικοί, κάτι που σήμαινε ότι ο καρκίνος μου βρισκόταν στο Στάδιο 1», προσθέτει.
Η Σμιθ υποβλήθηκε στη συνέχεια σε έξι εβδομάδες ακτινοθεραπείας, πέντε ημέρες την εβδομάδα, ενώ παράλληλα συνέχιζε τα γυρίσματα για την αστυνομική σειρά του CBS «The District». «Η ουλή των τριών ιντσών θα ξεθώριαζε γρήγορα και θα γινόταν σχεδόν ανεπαίσθητη», γράφει μεταξύ άλλων.
«Το σημάδι που άφησε ο καρκίνος στο μυαλό μου, όμως, θα παρέμενε. Η ανάμνηση του καρκίνου του μαστού είναι ένα παράξενο πλάσμα. Σαν ένας εκκεντρικός επιμελητής, εξακολουθώ να επιστρέφω με τη σκέψη μου σε εκείνη την ημέρα, αν και όχι τόσο συχνά όσο παλαιότερα. Δεν θέλω να ζω κοιτάζοντας συνεχώς πίσω από τον ώμο μου», σημειώνει με εξομολογητική διάθεση.
Φωτογραφίες: Shutterstock
Ήταν κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης μαστογραφίας, τον Ιούνιο του 2002, όταν ο γιατρός της εντόπισε «μερικά μικρά ευρήματα» και ζήτησε από την τότε 56χρονη πρωταγωνίστρια των «Άγγελων του Τσάρλι» να επιστρέψει την επόμενη ημέρα για περαιτέρω εξετάσεις. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες υποβλήθηκε διαδοχικά σε βιοψίες «ώστε να αποκλειστεί ο καρκίνος του μαστού», χωρίς όμως να ανησυχεί ιδιαίτερα, καθώς στην οικογένειά της δεν υπήρχε ιστορικό οποιασδήποτε μορφής καρκίνου.
Την επόμενη ημέρα, όταν επέστρεψε στο ιατρείο για να μάθει τα αποτελέσματα, η Σμιθ αιφνιδιάστηκε όταν η βοηθός τη ρώτησε αν είχε έρθει μόνη της. «Θα έπρεπε να είχα καταλάβει ότι η ερώτησή της ήταν ένδειξη πως κάτι συνέβαινε, αλλά δεν το κατάλαβα», γράφει στο βιβλίο της «I Once Knew a Guy Named Charlie».
«Στο γραφείο του, ο δρ Τζουλιάνο είπε: “Έχω κάποια καλά νέα και κάποια άσχημα νέα. Ποια θέλεις να ακούσεις πρώτα;”», θυμάται η Σμιθ. «Δεν ήξερα τι να πω. Πώς απαντάς σε μια τέτοια ερώτηση;».
Τα άσχημα νέα ήταν ότι είχε καρκίνο του μαστού. Τα καλά νέα ήταν ότι ο μικρός όγκος είχε εντοπιστεί εγκαίρως. «Μέσα σε μια στιγμή ολόκληρος ο κόσμος μου άλλαξε. Όταν ακούς τη λέξη “καρκίνος”, δεν μπορείς πλέον να δεις τίποτα καθαρά. Είναι μια μικρή λέξη, τίποτα περισσότερο. Κι όμως, άνοιξε μπροστά μου κάτι αδύνατο να διαχειριστώ: τον φόβο. Ήταν σαν, προσωρινά, να είχαν χάσει όλα το νόημά τους. Δεν ήξερα τι να σκεφτώ», εξομολογείται.
‘Charlie’s Angels’ star Jaclyn Smith recounts in new memoir how her 2002 breast cancer diagnosis shifted her ‘entire world.’ https://t.co/aHxXm2ixox— Entertainment Weekly (@EW) September 11, 2026
Η Σμιθ σκέφτηκε την 16χρονη τότε κόρη της, Σπένσερ-Μάργκαρετ, την οποία επρόκειτο να συνοδεύσει στη Νέα Υόρκη για ένα θερινό πρόγραμμα χορού. «“Πρέπει να το τελειώσω αυτό αμέσως, οπότε… απλώς αφαιρέστε μου το στήθος”», επέμενε. Έπειτα από περαιτέρω συζήτηση με τον γιατρό της, αλλά και με τον σύζυγό της, τον καρδιοθωρακοχειρουργό Μπραντ Άλεν, η Σμιθ επέλεξε να υποβληθεί σε ογκεκτομή, επέμβαση που πραγματοποιήθηκε τέσσερις ημέρες αργότερα.
Η Σπένσερ-Μάργκαρετ, η οποία αρνήθηκε να πάει στο πρόγραμμα χορού στη Νέα Υόρκη, παρέμεινε συνεχώς στο πλευρό της μητέρας της, όπως και ο 20χρονος τότε γιος της, Γκαστόν. «Η Σπένσερ-Μάργκαρετ κόλλησε στο μανίκι μου ένα σημείωμα σε σχήμα καρδιάς και μου επέτρεψαν να το έχω πάνω στο χέρι μου κατά τη διάρκεια της επέμβασης», γράφει η ηθοποιός στην αυτοβιογραφία της.
«Ο δρ Τζουλιάνο πραγματοποίησε την επέμβαση, καθώς και μία δεύτερη επέμβαση δύο ημέρες αργότερα, επειδή την πρώτη φορά δεν είχαν επιτευχθεί καθαρά χειρουργικά όρια. Οι λεμφαδένες μου ήταν αρνητικοί, κάτι που σήμαινε ότι ο καρκίνος μου βρισκόταν στο Στάδιο 1», προσθέτει.
Η Σμιθ υποβλήθηκε στη συνέχεια σε έξι εβδομάδες ακτινοθεραπείας, πέντε ημέρες την εβδομάδα, ενώ παράλληλα συνέχιζε τα γυρίσματα για την αστυνομική σειρά του CBS «The District». «Η ουλή των τριών ιντσών θα ξεθώριαζε γρήγορα και θα γινόταν σχεδόν ανεπαίσθητη», γράφει μεταξύ άλλων.
«Το σημάδι που άφησε ο καρκίνος στο μυαλό μου, όμως, θα παρέμενε. Η ανάμνηση του καρκίνου του μαστού είναι ένα παράξενο πλάσμα. Σαν ένας εκκεντρικός επιμελητής, εξακολουθώ να επιστρέφω με τη σκέψη μου σε εκείνη την ημέρα, αν και όχι τόσο συχνά όσο παλαιότερα. Δεν θέλω να ζω κοιτάζοντας συνεχώς πίσω από τον ώμο μου», σημειώνει με εξομολογητική διάθεση.
Φωτογραφίες: Shutterstock
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