Ο πρώην παίκτης του American Idol που σκότωσε τη γυναίκα του πίεσε τις κόρες του να πουν ψέματα: «Από εσάς εξαρτάται αν θα ζήσω»

Νέες αποκαλύψεις για τον Κέιλεμπ Φλιν, τον πρώην παίκτη του American Idol που καταδικάστηκε σε ισόβια – Οι δύο κόρες του, 9 και 11 ετών τότε, αγνόησαν τις πιέσεις του και είπαν την αλήθεια στις Αρχές

Κέιλεμπ Φλιν, του πρώην παίκτη του



Ο Φλιν, πρώην πάστορας,



People, οι εισαγγελείς αποκάλυψαν ότι μετά τη δολοφονία της γυναίκας του ο Φλιν προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τις δύο μικρές κόρες τους, προκειμένου να ενισχύσει την εκδοχή των γεγονότων που είχε κατασκευάσει και να προστατεύσει τον εαυτό του.











Οι εισαγγελείς περιγράφουν με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο τη συμπεριφορά του: αφού στέρησε από τα παιδιά τη μητέρα τους, επιχείρησε στη συνέχεια να εκμεταλλευτεί το πένθος τους για να ενισχύσει την ιστορία που είχε δημιουργήσει προς υπεράσπισή του.



Οι δύο ανήλικες, ωστόσο, δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του πατέρα τους. Μίλησαν με ειλικρίνεια στις Αρχές και όσα κατέθεσαν συνέβαλαν στην καταδίκη του για τη δολοφονία της μητέρας τους. Μάλιστα, και τα δύο κορίτσια κατέθεσαν στη διάρκεια της δίκης, όπως και η γυναίκα με την οποία ο Φλιν διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.



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«Μου πήρες τη μοναδική μητέρα που είχα»

Οι κόρες του δεν βρίσκονταν στη δικαστική αίθουσα όταν ανακοινώθηκε η ποινή, όμως οι δηλώσεις τους προς το δικαστήριο διαβάστηκαν ενώπιον του πατέρα τους. Η μικρότερη κόρη χαρακτήρισε τη μητέρα της ως έναν άνθρωπο με «φωνή αγγέλου» και περιέγραψε πόσο στενή ήταν η σχέση τους. «Ήταν η καλύτερή μου φίλη. Και μετά εσύ επέλεξες να σκοτώσεις τη μοναδική μητέρα που είχα», ανέφερε στο κείμενό της.



Νέα ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του, του πρώην παίκτη του American Idol που καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για τη δολοφονία της συζύγου του, Άσλεϊ Φλιν, στο Οχάιο.Ο Φλιν, πρώην πάστορας, πυροβόλησε θανάσιμα τον Φεβρουάριο τη 37χρονη σύζυγό του , η οποία εργαζόταν ως εκπαιδευτικός, και στη συνέχεια φέρεται να έστησε τη σκηνή στο σπίτι τους ώστε να φαίνεται πως κάποιος είχε εισβάλει από το γκαράζ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι κοιμόταν όταν άκουσε πυροβολισμούς και ότι, αφού διαπίστωσε πως η πόρτα του γκαράζ ήταν ανοιχτή, βρήκε τη γυναίκα του νεκρή στο κρεβάτι. Την ώρα του εγκλήματος μέσα στο σπίτι κοιμούνταν και οι δύο κόρες τους, ηλικίας 9 και 11 ετών.Σύμφωνα με το, οι εισαγγελείς αποκάλυψαν ότι μετά τη δολοφονία της γυναίκας του ο Φλιν προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τις δύο μικρές κόρες τους, προκειμένου να ενισχύσει την εκδοχή των γεγονότων που είχε κατασκευάσει και να προστατεύσει τον εαυτό του.Όπως αναφέρεται σε υπόμνημα που κατατέθηκε λίγο πριν από την ανακοίνωση της ποινής του, ο Φλιν είπε στα παιδιά του ότι όσα θα έλεγαν στους αστυνομικούς «θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο για εκείνον». Παράλληλα, φέρεται να τους έδωσε οδηγίες να αρνηθούν ότι τις είχε καθοδηγήσει για το τι θα πουν στους ερευνητές και να μην αποκαλύψουν σε κανέναν τις συζητήσεις που είχαν μαζί του.Οι εισαγγελείς περιγράφουν με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο τη συμπεριφορά του: αφού στέρησε από τα παιδιά τη μητέρα τους, επιχείρησε στη συνέχεια να εκμεταλλευτεί το πένθος τους για να ενισχύσει την ιστορία που είχε δημιουργήσει προς υπεράσπισή του.Οι δύο ανήλικες, ωστόσο, δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του πατέρα τους. Μίλησαν με ειλικρίνεια στις Αρχές και όσα κατέθεσαν συνέβαλαν στην καταδίκη του για τη δολοφονία της μητέρας τους. Μάλιστα, και τα δύο κορίτσια κατέθεσαν στη διάρκεια της δίκης, όπως και η γυναίκα με την οποία ο Φλιν διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.Οι κόρες του δεν βρίσκονταν στη δικαστική αίθουσα όταν ανακοινώθηκε η ποινή, όμως οι δηλώσεις τους προς το δικαστήριο διαβάστηκαν ενώπιον του πατέρα τους. Η μικρότερη κόρη χαρακτήρισε τη μητέρα της ως έναν άνθρωπο με «φωνή αγγέλου» και περιέγραψε πόσο στενή ήταν η σχέση τους. «Ήταν η καλύτερή μου φίλη. Και μετά εσύ επέλεξες να σκοτώσεις τη μοναδική μητέρα που είχα», ανέφερε στο κείμενό της.

Στη συνέχεια έθεσε στον πατέρα της το ερώτημα που σημάδεψε την ακροαματική διαδικασία: «Τι σου έκανε ποτέ για να τη μισείς τόσο πολύ;». Ο Φλιν, που ήδη εμφανιζόταν συγκινημένος, ξέσπασε σε λυγμούς ακούγοντας τα λόγια της κόρης του.



Εξίσου σκληρό ήταν το μήνυμα της μεγαλύτερης κόρης του. «Σκέφτηκες ποτέ πόσο πόνο θα προκαλούσες στις ίδιες σου τις δύο κόρες;», τον ρώτησε μέσω της δήλωσής της, την οποία διάβασε στο δικαστήριο η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της. Και πρόσθεσε απευθυνόμενη στον πατέρα της: «Η Άσλεϊ Φλιν ήταν το καλύτερο πράγμα που σου συνέβη ποτέ. Εσύ αποφάσισες να τα πετάξεις όλα για ένα κορίτσι που είχε τη μισή σου ηλικία».



Η ίδια ξεκίνησε τη δήλωσή της λέγοντας στον πατέρα της ότι εξακολουθεί να τον αγαπά, για να συμπληρώσει αμέσως: «Είναι λυπηρό που δεν μπορείς να αγαπήσεις κανέναν άλλο πέρα από τον εαυτό σου».



Το τελευταίο της μήνυμα ήταν ακόμη πιο απόλυτο: «Και, παρεμπιπτόντως, δεν σκοπεύω να έρθω να σε δω».



Ο Κέιλεμπ Φλιν είχε γίνει γνωστός το 2013, όταν συμμετείχε στη 12η σεζόν του «American Idol», όπου μάλιστα είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη σύζυγό του. Κατάφερε να περάσει από αρκετούς γύρους του διαγωνισμού, χωρίς ωστόσο να φτάσει στις live εμφανίσεις.