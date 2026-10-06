Χρήστος Σαντικάι για Λάουρα Νάργες: Εννοείται πως θέλουμε δεύτερο και τρίτο παιδί
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Χρήστος Σαντικάι Λάουρα Νάργες Οικογένεια

Χρήστος Σαντικάι για Λάουρα Νάργες: Εννοείται πως θέλουμε δεύτερο και τρίτο παιδί

Ο τραγουδιστής και η ραδιοφωνική παραγωγός έγιναν για πρώτη φορά γονείς πριν από τέσσερα χρόνια

Χρήστος Σαντικάι για Λάουρα Νάργες: Εννοείται πως θέλουμε δεύτερο και τρίτο παιδί
Ιωάννα Μαρίνου
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Θετικός στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει την οικογένειά του με τη Λάουρα Νάργες εμφανίστηκε ο Χρήστος Σαντικάι, αναφέροντας πως επιθυμούν να αποκτήσουν δεύτερο, αλλά και τρίτο παιδί.

Σε δηλώσεις που έκανε ο τραγουδιστής στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, μίλησε για τα όρια που βάζει με τη σύζυγό του σε ερωτήσεις συγγενών σχετικά με το εάν θα αποκτήσουν και άλλο παιδί. «Εμείς έχουμε οριοθετήσει όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί με τις ερωτήσεις από την οικογένεια. Δεν ακούμε τι λένε οι οικογένειες» είπε.

Σε άλλο σημείο, ο Χρήστος Σαντικάι παραδέχτηκε πως τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του επιθυμούν να αποκτήσουν και άλλα παιδιά στο μέλλον: «Εννοείται ότι θέλουμε δεύτερο παιδί. Και δεύτερο και τρίτο».

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Το ζευγάριαπέκτησε το πρώτο του παιδί τον Σεπτέμβριο του 2022. Λίγο πριν γεννηθεί ο γιος του, τον Ιούλιο του ίδιου έτους παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο.

Ιωάννα Μαρίνου
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