Νέα μελέτη: Η βανιλίνη μπορεί να βοηθήσει στην επούλωση πληγών και την αναγέννηση ιστών
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Πληγές Βανίλια Έρευνα

Νέα μελέτη: Η βανιλίνη μπορεί να βοηθήσει στην επούλωση πληγών και την αναγέννηση ιστών

Η βανιλίνη είναι το κύριο συστατικό που εξάγεται από τους φυσικούς καρπούς της βανίλιας, μπορεί, όμως, να παραχθεί και συνθετικά από έλαιο γαρυφάλλου ή ρύζι

Νέα μελέτη: Η βανιλίνη μπορεί να βοηθήσει στην επούλωση πληγών και την αναγέννηση ιστών
Η βανιλίνη διαθέτει έντονες αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτηριακές ιδιότητες, γεγονός που την καθιστά ένα πολλά υποσχόμενο υποψήφιο συστατικό σε σκευάσματα επούλωσης πληγών.

Αυτό διαπίστωσε ερευνητική ομάδα από το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Νανομηχανικής του Πανεπιστημίου Flinders στην Αυστραλία, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «International Journal of Pharmaceutics».

Η βανιλίνη είναι το κύριο συστατικό που εξάγεται από τους φυσικούς καρπούς της βανίλιας, μπορεί, όμως, να παραχθεί και συνθετικά από έλαιο γαρυφάλλου ή ρύζι.

Αποτελεί βασικό συστατικό σε πολλά τρόφιμα χάρη στο γλυκό άρωμα και τη γεύση της, ωστόσο, πέρα από τη χρήση της ως αρωματική ύλη, είναι, επίσης, ένα λειτουργικό μόριο με ιδιότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν και στον σχεδιασμό υλικών.

Οι επιστήμονες διερεύνησαν τις χημικές ιδιότητές της προκειμένου να εντοπίσουν κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν σε πιθανές βιοϊατρικές εφαρμογές. Όπως σημειώνουν, λόγω της αμφίφιλης μοριακής δομής της, η βανιλίνη μπορεί να αλληλεπιδράσει με τις δραστικές μορφές οξυγόνου, τις κυτταρικές μεμβράνες και τις πολυμερείς μήτρες, παρέχοντας τη βάση για την ενσωμάτωσή της σε λειτουργικά σκευάσματα.

Ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Βιοϊατρικής Νανοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Flinders και διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Νανομηχανικής, Κρασίμιρ Βασίλεφ, εξηγεί ότι «καθώς η συνθετική μορφή της βανιλίνης είναι άφθονη και οικονομικά προσιτή, πιστεύουμε ότι οι συνθέσεις με βάση τη βανιλίνη θα μπορούσαν να προσφέρουν ασφαλείς και πολυλειτουργικές λύσεις για τη θεραπεία ελκών και για τη στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων».

Ο ίδιος συμπληρώνει ότι «με συντονισμένη συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των κλινικών γιατρών και της βιομηχανίας, η βανιλίνη θα μπορούσε να εξελιχθεί από μία υποαξιοποιημένη βιοδραστική ουσία σε συστατικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλινικά σε νέες θεραπείες για την επούλωση πληγών και την αναγέννηση των ιστών».

Η νέα μελέτη αποτελεί συνέχεια της έρευνας των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Flinders πάνω σε τρόφιμα και φυσικές ουσίες που θα μπορούσαν να αποκτήσουν νέες ιατρικές εφαρμογές. Τον Φεβρουάριο του 2026, η ίδια ερευνητική ομάδα δημοσίευσε μελέτη σχετικά με τη χρήση ελαίου μέντας για την προστασία από λοιμώξεις, φλεγμονές και οξειδωτικό στρες, την ώρα που είναι συμβατή με τον ανθρώπινο ιστό και κατάλληλη για χρήση σε ιατρικά υλικά.

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