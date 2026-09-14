Η Ντακότα Τζόνσον και ο Μασίν Γκαν Κέλι πυροδοτούν τις φήμες για ειδύλλιο ανάμεσά τους, διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχείο μετά από συνάντησή τους
Η Ντακότα Τζόνσον και ο Μασίν Γκαν Κέλι πυροδοτούν τις φήμες για ειδύλλιο ανάμεσά τους, διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχείο μετά από συνάντησή τους
Η ηθοποιός και ο μουσικός βρέθηκαν σε διαμέρισμα της Τέιλορ Σουίφτ και έπειτα αποχώρησαν μόνοι τους
Τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για ένα νέο ειδύλλιο ανάμεσα στην Ντακότα Τζόνσον και στον Μασίν Γκαν Κέλι πυροδότησε μία κοινή τους έξοδος στη Νέα Υόρκη, η οποία κατέληξε σε διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο.
Σύμφωνα με το Deuxmoi, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η 36χρονη ηθοποιός εθεάθη να βγαίνει από ένα όχημα έξω από το διαμέρισμα της Τέιλορ Σουίφτ στην περιοχή Tribeca, ενώ περίπου 30 λεπτά αργότερα έφτασε ο μουσικός.
Ο Μασίν Γκαν Κέλι και η Τζόνσον οδηγήθηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου, συνοδευόμενοι από σωματοφύλακα της ηθοποιού και αφού παρέμειναν για αρκετές ώρες στο διαμέρισμα της Σουίφτ, αποχώρησαν και κατευθυνθήκαν σε κοντινό ξενοδοχείο, όπου και διανυκτέρευσαν, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.
Σύμφωνα με την Daily Mail, η Τζόνσον και ο Κέλι γνωρίστηκαν στον πρόσφατο γάμο της τραγουδίστριας με τον Τράβις Κέλσι στο Madison Square Garden.
Η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε έναν μήνα την αποκάλυψη ότι η ηθοποιός χώρισε από τον 29χρονο Ρολ Μόντελ, με τον οποίο διατηρούσε σχέση για περίπου οκτώ μήνες.
Ο μουσικός στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με την ηθοποιό Μέγκαν Φοξ για τεσσεράμισι χρόνια, με την οποία απέκτησε μία κόρη τον Μάρτιο του 2025, ωστόσο τον Ιανουάριο έγινε γνωστό πως μπήκε οριστικό τέλος ανάμεσά τους, με το πρώην ζευγάρι να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ανατροφή της Σάγκα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το Deuxmoi, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η 36χρονη ηθοποιός εθεάθη να βγαίνει από ένα όχημα έξω από το διαμέρισμα της Τέιλορ Σουίφτ στην περιοχή Tribeca, ενώ περίπου 30 λεπτά αργότερα έφτασε ο μουσικός.
Ο Μασίν Γκαν Κέλι και η Τζόνσον οδηγήθηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου, συνοδευόμενοι από σωματοφύλακα της ηθοποιού και αφού παρέμειναν για αρκετές ώρες στο διαμέρισμα της Σουίφτ, αποχώρησαν και κατευθυνθήκαν σε κοντινό ξενοδοχείο, όπου και διανυκτέρευσαν, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.
Dakota Johnson and Machine Gun Kelly spark romance rumors after hangout at pal Taylor Swift's apartment https://t.co/urGPzdn3l4— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 13, 2026
Σύμφωνα με την Daily Mail, η Τζόνσον και ο Κέλι γνωρίστηκαν στον πρόσφατο γάμο της τραγουδίστριας με τον Τράβις Κέλσι στο Madison Square Garden.
Η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε έναν μήνα την αποκάλυψη ότι η ηθοποιός χώρισε από τον 29χρονο Ρολ Μόντελ, με τον οποίο διατηρούσε σχέση για περίπου οκτώ μήνες.
Ο μουσικός στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με την ηθοποιό Μέγκαν Φοξ για τεσσεράμισι χρόνια, με την οποία απέκτησε μία κόρη τον Μάρτιο του 2025, ωστόσο τον Ιανουάριο έγινε γνωστό πως μπήκε οριστικό τέλος ανάμεσά τους, με το πρώην ζευγάρι να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ανατροφή της Σάγκα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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