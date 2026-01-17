Μέγκαν Φοξ και Μασίν Γκαν Κέλι: Τέλος στη σχέση τους μετά την επανασύνδεση
Πηγή κοντά στο περιβάλλον τους αναφέρει ότι το πρώην ζευγάρι επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ανατροφή της κόρης του
Οριστικό τέλος στη σχέση τους έδωσαν η Μέγκαν Φοξ και Μασίν Γκαν Κέλι μετά την επανασύνδεσή τους, με πηγή κοντά στο πρώην ζευγάρι να αναφέρει ότι πλέον επικεντρώνονται στην ανατροφή της κόρης τους.
Σύμφωνα με πρόσωπο που μίλησε στο People «δεν είναι μαζί εδώ και πολύ καιρό και ό,τι ρομαντικό υπήρχε ανάμεσά τους έχει τελειώσει» και πρόσθεσε «η σχέση τους αυτή τη στιγμή αφορά μόνο στη συνεπιμέλεια. Η Μέγκαν επικεντρώνεται στα παιδιά της και στο μωρό και στο να προσαρμοστεί σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής της. Αυτό είναι πραγματικά η προτεραιότητά της».
Ρεπορτάζ του ίδιου περιοδικού είχε υποστηρίξει τον Οκτώβριο ότι, η ηθοποιός και ο τραγουδιστής έδωσαν μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, χωρίς ωστόσο να το έχουν επισημοποιήσει. «Είναι συχνά μαζί, αλλά εκείνος πρόκειται να ξεκινήσει περιοδεία. Περνά σχεδόν κάθε βράδυ στο σπίτι της με το μωρό και συμπεριφέρονται σαν ζευγάρι, αλλά δεν έχουν βάλει ταμπέλα στη σχέση ούτε την έχουν επισημοποιήσει» είχε πει πρόσωπο από το περιβάλλον τους.
Άλλη πηγή είχε σημειώσει ότι η κόρη τους είχε φέρει τους δύο πιο κοντά: «Η Μέγκαν είναι πολύ χαρούμενη με τον τρόπο που έχει σταθεί τόσο σε εκείνη όσο και στο μωρό. Παρότι μένουν σε ξεχωριστά σπίτια, περνούν πολύ χρόνο μαζί ως οικογένεια. Βάζουν το μωρό πάνω απ’ όλα και αυτό τους έχει φέρει πιο κοντά με πολλούς τρόπους».
Τον Μάρτιο του 2025, το πρώην ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί, που απέκτησαν μαζί. Ο τραγουδιστής είχε ανακοινώσει τη γέννησή της κόρης τους μέσω Instagram, γράφοντας: «Επιτέλους είναι εδώ, ο μικρός μας ουράνιος σπόρος, 3/27/25».
Δείτε την ανάρτησή του
Η Μέγκαν Φοξ είναι επίσης μητέρα τριών αγοριών, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Μπράιαν Όστιν Γκριν. Οι δυο τους χώρισαν το 2020, έπειτα από 16 χρόνια σχέσης με διαλείμματα. Ο Μασίν Γκαν Κέλι είναι επίσης πατέρας μιας κόρης από τη σχέση με την πρώην σύντροφό του, Έμα Κάνον.
