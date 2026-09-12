Απρόοπτο για την Καίτη Γαρμπή, έπεσε στη σκηνή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου: «Έφαγα μια επική γλίστρα», δείτε βίντεο
Απρόοπτο για την Καίτη Γαρμπή, έπεσε στη σκηνή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου: «Έφαγα μια επική γλίστρα», δείτε βίντεο
Η δημοφιλής τραγουδίστρια ερμήνευσε μαζί του ένα ντουέτο που είχαν κάνει παλιότερα και μετά την ολοκλήρωσή του έχασε την ισορροπία της
Απρόοπτο είχε η Καίτη Γαρμπή στην εμφάνισή της στη σκηνή για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Η δημοφιλής τραγουδίστρια ερμήνευσε μαζί του ένα ντουέτο που είχαν κάνει παλιότερα, όμως την ώρα που πήγε να αποχωρήσει από το stage έχασε την ισορροπία της, λόγω και της ολισθηρότητας που προκάλεσε η βροχή που είχε προηγηθεί κι έπεσε.
Αμέσως ο Αντώνης Ρέμος κι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έσπευσαν να τη βοηθήσουν να σηκωθεί με την Καίτη Γαρμπή να αποχωρεί χωρίς κάποιο άλλο πρόβλημα.
Δείτε βίντεο:
«Έφαγα μια επική γλίστρα»
Λίγα λεπτά αργότερα, η Καίτη Γαρμπή δημοσίευσε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν μετά την πτώση της.
«Κάνω αυτό το βίντεο γιατί πριν από πέντε λεπτά έφαγα μια επική γλίστρα πάνω στο stage, αλλά θέλω να δείτε ότι είμαι καλά. Δεν πονάω πουθενά, δεν έχω σπάσει τίποτα. Ήταν πολύ αστείο. Ήταν λίγο γελοία η γλίστρα, αλλά όλα καλά. Παιδιά, η βραδιά είναι μαγική. Όλα είναι τέλεια εδώ στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε.
Αμέσως ο Αντώνης Ρέμος κι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έσπευσαν να τη βοηθήσουν να σηκωθεί με την Καίτη Γαρμπή να αποχωρεί χωρίς κάποιο άλλο πρόβλημα.
Δείτε βίντεο:
«Έφαγα μια επική γλίστρα»
Λίγα λεπτά αργότερα, η Καίτη Γαρμπή δημοσίευσε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν μετά την πτώση της.
«Κάνω αυτό το βίντεο γιατί πριν από πέντε λεπτά έφαγα μια επική γλίστρα πάνω στο stage, αλλά θέλω να δείτε ότι είμαι καλά. Δεν πονάω πουθενά, δεν έχω σπάσει τίποτα. Ήταν πολύ αστείο. Ήταν λίγο γελοία η γλίστρα, αλλά όλα καλά. Παιδιά, η βραδιά είναι μαγική. Όλα είναι τέλεια εδώ στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε.
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