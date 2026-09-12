Μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη: Αποχαιρέτισε τον Μαζωνάκη με το «Ανήκω σε μένα», βίντεο και φωτογραφίες
Μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη: Αποχαιρέτισε τον Μαζωνάκη με το «Ανήκω σε μένα», βίντεο και φωτογραφίες
Με καθυστέρηση περίπου δύο ωρών, λόγω της βροχής που προηγήθηκε, πραγματοποιήθηκε η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι - Στη σκηνή ανέβηκαν, μεταξύ άλλων, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, η Καίτη Γαρμπή και η Μαντώ
Η Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης φιλοξένησε απόψε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές της καριέρας του Αντώνη Ρέμου, με αφορμή τα 30 χρόνια πορείας του στο ελληνικό τραγούδι. Μια βραδιά, που πέρασε από.. χίλια κύματα, προτού ξεκινήσει τελικά η συναυλία, με καθυστέρηση δύο ωρών περίπου.
Ανεβαίνοντας στη σκηνή και αφού ερμήνευσε το πρώτο τραγούδι, ο Αντώνης Ρέμος κάλεσε το πολυπληθές κοινό να χειροκροτήσει τον Θανάση Βασιλά, που «ήταν το μπουζούκι που ήταν κοντά» στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και τον πρώην μαέστρο του, Γιάννη Δίσκο.
«Να στείλουμε εκεί ψηλά ένα τραγούδι. Γιώργο έφυγες νωρίς» είπε στη συνέχεια ο Αντώνης Ρέμος και αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη εμφανώς συγκινημένος, τραγουδώντας το εμβληματικό «Ανήκω σε μένα», με μια τεράστια φωτογραφία του αδικοχαμένου τραγουδιστή στο video wall να δεσπόζει πίσω του.
Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή, όταν στη σκηνή ανέβηκε κι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τον οποίο ο Αντώνης Ρέμος συνδέεται με πολυετή φιλία, που δεν παρέλειψε να αποκαλέσει τον τραγουδιστή «καρντάση».
Στη σκηνή ανέβηκε κι η Καίτη Γαρμπή που τραγούδησε μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, με τον οποίο τη συνδέει ένα ντουέτο που είχαν κάνει παλιότερα. Μάλιστα, αποχωρώντας από τη σκηνή η δημοφιλής τραγουδίστρια έπεσε, χωρίς όμως να υπάρξει κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα, ενώ Ρέμος και Αρναούτογλου έσπευσαν να τη σηκώσουν.
Ανεβαίνοντας στη σκηνή και αφού ερμήνευσε το πρώτο τραγούδι, ο Αντώνης Ρέμος κάλεσε το πολυπληθές κοινό να χειροκροτήσει τον Θανάση Βασιλά, που «ήταν το μπουζούκι που ήταν κοντά» στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και τον πρώην μαέστρο του, Γιάννη Δίσκο.
«Να στείλουμε εκεί ψηλά ένα τραγούδι. Γιώργο έφυγες νωρίς» είπε στη συνέχεια ο Αντώνης Ρέμος και αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη εμφανώς συγκινημένος, τραγουδώντας το εμβληματικό «Ανήκω σε μένα», με μια τεράστια φωτογραφία του αδικοχαμένου τραγουδιστή στο video wall να δεσπόζει πίσω του.
Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή, όταν στη σκηνή ανέβηκε κι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τον οποίο ο Αντώνης Ρέμος συνδέεται με πολυετή φιλία, που δεν παρέλειψε να αποκαλέσει τον τραγουδιστή «καρντάση».
Στη σκηνή ανέβηκε κι η Καίτη Γαρμπή που τραγούδησε μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, με τον οποίο τη συνδέει ένα ντουέτο που είχαν κάνει παλιότερα. Μάλιστα, αποχωρώντας από τη σκηνή η δημοφιλής τραγουδίστρια έπεσε, χωρίς όμως να υπάρξει κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα, ενώ Ρέμος και Αρναούτογλου έσπευσαν να τη σηκώσουν.
Απρόοπτο με την Καίτη Γαρμπή, έπεσε στη σκηνή
Στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου εμφανίστηκε και η Μαντώ με την οποία τραγούδησε το «Εμείς», μια μεγάλη κοινή επιτυχία τους από τα παλιά.
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Η επετειακή συναυλία ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20:00, ωστόσο υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση, η οποία αρχικά οφειλόταν στην έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε λίγο μετά τις 18:00 στην πόλη.
Το κοινό περίμενε με ανυπομονησία κρατώντας ομπρέλες να ενημερωθεί για το ποια θα ήταν η εξέλιξη και αν θα ακυρωνόταν η συναυλία εξαιτίας των καιρικών φαινομένων.
Όταν δόθηκε το πράσινο φως για την πραγματοποίησή της, προέκυψε ένα ακόμη πρόβλημα, καθώς πάρα πολλά άτομα είχαν ανέβει στην εξέδρα VIP1, με αποτέλεσμα οι διοργανωτές να αναγκαστούν να την εκκενώσουν για λόγους ασφαλείας.
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