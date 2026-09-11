Μπρουκς Νέιντερ για το τόπλες μπάνιο μπροστά στους γονείς της: Ο πατέρας μου δεν το πρόσεξε καν, έχει επιλεκτική ακοή και όραση

ατέρας της δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία, καθώς όπως είπε «έχει επιλεκτική ακοή και όραση».



«Entertainment Tonight» την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου,

κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στη Σαρδηνία

Νάντερ

Μπρουκς Νάντερ υπ

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Φωτογραφίες που εξασφάλισαν ξένα μέσα ενημέρωσης έδειχναν τη Μπρουκς μαζί με τη μητέρα της, Χόλαντ, τον πατέρα της, Μπρο, και την αδερφή της, Σάρα Τζέιν, κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών τους στην Ιταλία, ενώ σε βίντεο του TMZ, η ίδια εμφανίζεται σε πολυτελές γιοτ φορώντας μόνο ένα λευκό σορτσάκι

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Νάντερ