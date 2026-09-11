Μπρουκς Νέιντερ για το τόπλες μπάνιο μπροστά στους γονείς της: Ο πατέρας μου δεν το πρόσεξε καν, έχει επιλεκτική ακοή και όραση
Μπρουκς Νέιντερ για το τόπλες μπάνιο μπροστά στους γονείς της: Ο πατέρας μου δεν το πρόσεξε καν, έχει επιλεκτική ακοή και όραση
Η 29χρονο μοντέλο μίλησε για το βίντεο και τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από οικογενειακές διακοπές με την ίδια να μην φοράει το πάνω μέρος το μαγιό της
Η Μπρουκς Νάντερ φάνηκε να μην προβληματίζεται από τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται τόπλες μπροστά στους γονείς της, δηλώνοντας πως ο πατέρας της δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία, καθώς όπως είπε «έχει επιλεκτική ακοή και όραση».
Το 29χρονο μοντέλο μίλησε στο «Entertainment Tonight» την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, για το περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στη Σαρδηνία. Όταν ρωτήθηκε για τις εικόνες, που εμφανίζεται χωρίς το πάνω μέρος του μαγιό της, η Νάντερ δήλωσε: «Πέρασα υπέροχα. Δεν με νοιάζει αν αυτό θεωρείται πιο συνηθισμένο στην Ευρώπη. Εγώ είμαι από τη Λουιζιάνα».
Η ίδια εξήγησε, ότι μεγάλωσε σε ένα σπίτι, στο οποίο ήταν ιδιαίτερα στενή η σχέση ανάμεσα στις αδερφές της και πως νιώθουν άνετα με το γυμνό: «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι μόνο με κορίτσια. Ως αδερφές, είμαστε πάντα γυμνές μαζί». Η Μπρουκς Νάντερ υποστήριξε μάλιστα, ότι ο πατέρας της δεν ενοχλήθηκε από την εμφάνισή της: «Ο πατέρας μου δεν βλέπει καλά, οπότε δεν το πρόσεξε καν. Μου είπε: “Δεν με νοιάζει”. Έχει επιλεκτική ακοή και επιλεκτική όραση. Απλώς περνούσα υπέροχα και πραγματικά δεν σκεφτόμουν ότι κάποιος κατέγραφε κάποιες από αυτές τις στιγμές, αλλά μας αρέσει. Είναι υπέροχο».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της
Φωτογραφίες που εξασφάλισαν ξένα μέσα ενημέρωσης έδειχναν τη Μπρουκς μαζί με τη μητέρα της, Χόλαντ, τον πατέρα της, Μπρο, και την αδερφή της, Σάρα Τζέιν, κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών τους στην Ιταλία, ενώ σε βίντεο του TMZ, η ίδια εμφανίζεται σε πολυτελές γιοτ φορώντας μόνο ένα λευκό σορτσάκι.
Δείτε φωτογραφίες
Η στενή σχέση της οικογένειας Νάντερ έχει παρουσιαστεί και στο πρώτο κύκλο του ριάλιτι «Love Thy Nader» του Hulu, ενώ τα μέλη της οικογένειας έχουν μιλήσει κατά καιρούς δημόσια για τον ιδιαίτερο δεσμό τους. «Δεν περνά ούτε ένα δευτερόλεπτο μέσα στην ημέρα που να μην επικοινωνούμε διαρκώς», είχε δηλώσει η Μπρουκς στο «The Daily Front Row» τον Ιούνιο του 2024. «Ξέρουμε πάρα πολλά ο ένας για τον άλλον» είχε προσθέσει.
Φωτογραφίες: CIAOPIX / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia / Shutterstock
Το 29χρονο μοντέλο μίλησε στο «Entertainment Tonight» την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, για το περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στη Σαρδηνία. Όταν ρωτήθηκε για τις εικόνες, που εμφανίζεται χωρίς το πάνω μέρος του μαγιό της, η Νάντερ δήλωσε: «Πέρασα υπέροχα. Δεν με νοιάζει αν αυτό θεωρείται πιο συνηθισμένο στην Ευρώπη. Εγώ είμαι από τη Λουιζιάνα».
Η ίδια εξήγησε, ότι μεγάλωσε σε ένα σπίτι, στο οποίο ήταν ιδιαίτερα στενή η σχέση ανάμεσα στις αδερφές της και πως νιώθουν άνετα με το γυμνό: «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι μόνο με κορίτσια. Ως αδερφές, είμαστε πάντα γυμνές μαζί». Η Μπρουκς Νάντερ υποστήριξε μάλιστα, ότι ο πατέρας της δεν ενοχλήθηκε από την εμφάνισή της: «Ο πατέρας μου δεν βλέπει καλά, οπότε δεν το πρόσεξε καν. Μου είπε: “Δεν με νοιάζει”. Έχει επιλεκτική ακοή και επιλεκτική όραση. Απλώς περνούσα υπέροχα και πραγματικά δεν σκεφτόμουν ότι κάποιος κατέγραφε κάποιες από αυτές τις στιγμές, αλλά μας αρέσει. Είναι υπέροχο».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της
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Φωτογραφίες που εξασφάλισαν ξένα μέσα ενημέρωσης έδειχναν τη Μπρουκς μαζί με τη μητέρα της, Χόλαντ, τον πατέρα της, Μπρο, και την αδερφή της, Σάρα Τζέιν, κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών τους στην Ιταλία, ενώ σε βίντεο του TMZ, η ίδια εμφανίζεται σε πολυτελές γιοτ φορώντας μόνο ένα λευκό σορτσάκι.
Δείτε φωτογραφίες
Brooks Nader pokes fun at viral moment she ditched bikini top in front of her dad https://t.co/lUAB5J2eDq pic.twitter.com/IlSsHPZSKn— New York Post (@nypost) August 19, 2026
Φωτογραφίες: CIAOPIX / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia / Shutterstock
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