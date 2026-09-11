Μπρουκς Νέιντερ για το τόπλες μπάνιο μπροστά στους γονείς της: Ο πατέρας μου δεν το πρόσεξε καν, έχει επιλεκτική ακοή και όραση
GALA
Μπρουκς Νάντερ Topless Γονείς

Μπρουκς Νέιντερ για το τόπλες μπάνιο μπροστά στους γονείς της: Ο πατέρας μου δεν το πρόσεξε καν, έχει επιλεκτική ακοή και όραση

Η 29χρονο μοντέλο μίλησε για το βίντεο και τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από οικογενειακές διακοπές με την ίδια να μην φοράει το πάνω μέρος το μαγιό της

Μπρουκς Νέιντερ για το τόπλες μπάνιο μπροστά στους γονείς της: Ο πατέρας μου δεν το πρόσεξε καν, έχει επιλεκτική ακοή και όραση
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Μπρουκς Νάντερ φάνηκε να μην προβληματίζεται από τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται τόπλες μπροστά στους γονείς της, δηλώνοντας πως ο πατέρας της δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία, καθώς όπως είπε «έχει επιλεκτική ακοή και όραση».

Το 29χρονο μοντέλο μίλησε στο «Entertainment Tonight» την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, για το περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στη Σαρδηνία. Όταν ρωτήθηκε για τις εικόνες, που εμφανίζεται χωρίς το πάνω μέρος του μαγιό της, η Νάντερ δήλωσε: «Πέρασα υπέροχα. Δεν με νοιάζει αν αυτό θεωρείται πιο συνηθισμένο στην Ευρώπη. Εγώ είμαι από τη Λουιζιάνα».

Η ίδια εξήγησε, ότι μεγάλωσε σε ένα σπίτι, στο οποίο ήταν ιδιαίτερα στενή η σχέση ανάμεσα στις αδερφές της και πως νιώθουν άνετα με το γυμνό: «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι μόνο με κορίτσια. Ως αδερφές, είμαστε πάντα γυμνές μαζί». Η Μπρουκς Νάντερ υποστήριξε μάλιστα, ότι ο πατέρας της δεν ενοχλήθηκε από την εμφάνισή της: «Ο πατέρας μου δεν βλέπει καλά, οπότε δεν το πρόσεξε καν. Μου είπε: “Δεν με νοιάζει”. Έχει επιλεκτική ακοή και επιλεκτική όραση. Απλώς περνούσα υπέροχα και πραγματικά δεν σκεφτόμουν ότι κάποιος κατέγραφε κάποιες από αυτές τις στιγμές, αλλά μας αρέσει. Είναι υπέροχο».

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της


Φωτογραφίες που εξασφάλισαν ξένα μέσα ενημέρωσης έδειχναν τη Μπρουκς μαζί με τη μητέρα της, Χόλαντ, τον πατέρα της, Μπρο, και την αδερφή της, Σάρα Τζέιν, κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών τους στην Ιταλία, ενώ σε βίντεο του TMZ, η ίδια εμφανίζεται σε πολυτελές γιοτ φορώντας μόνο ένα λευκό σορτσάκι.

Δείτε φωτογραφίες

Μπρουκς Νέιντερ για το τόπλες μπάνιο μπροστά στους γονείς της: Ο πατέρας μου δεν το πρόσεξε καν, έχει επιλεκτική ακοή και όραση

Κλείσιμο
Η στενή σχέση της οικογένειας Νάντερ έχει παρουσιαστεί και στο πρώτο κύκλο του ριάλιτι «Love Thy Nader» του Hulu, ενώ τα μέλη της οικογένειας έχουν μιλήσει κατά καιρούς δημόσια για τον ιδιαίτερο δεσμό τους. «Δεν περνά ούτε ένα δευτερόλεπτο μέσα στην ημέρα που να μην επικοινωνούμε διαρκώς», είχε δηλώσει η Μπρουκς στο «The Daily Front Row» τον Ιούνιο του 2024. «Ξέρουμε πάρα πολλά ο ένας για τον άλλον» είχε προσθέσει.

Φωτογραφίες: CIAOPIX / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia / Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Back to School με πλάνο

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στο σχολείο έχει ήδη ξεκινήσει — και μαζί της έρχεται εκείνη η γνώριμη, γλυκιά αναστάτωση της νέας αρχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης