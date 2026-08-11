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Η Μπρουκς Νάντερ έκανε μπάνιο τόπλες μπροστά στους γονείς της στη Σαρδηνία, δείτε βίντεο
Η Μπρουκς Νάντερ έκανε μπάνιο τόπλες μπροστά στους γονείς της στη Σαρδηνία, δείτε βίντεο
Το 29χρονο μοντέλο ήταν πανέτοιμο για το καλοκαίρι, καθώς μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της νέας σειράς «Baywatch» στην οποία πρωταγωνιστεί
Απόλυτα συμφιλιωμένη με το γυμνό είναι το μοντέλο Μπρουκς Νάντερ αλλά και η οικογένειά της.
Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια οικογενειακού ταξιδιού για το 29χρονο μοντέλο με τους γονείς και δύο από τις αδελφές της στη Σαρδηνία.
Όπως φαίνεται στα πλάνα που κατέγραψε το TMZ.com, οι γονείς της Νάντερ, ο πατέρας της Μπρο και η μητέρα της Χόλαντ, δεν έδειξαν να ενοχλούνται από την τόπλες εμφάνιση της κόρης τους στο πολυτελές γιοτ με το οποίο έκαναν βόλτα στα ιταλικά νερά.
Η Μπουκρς Νάντερ, πάντως, ήταν πανέτοιμη για το καλοκαίρι, καθώς μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της νέας σειράς «Baywatch» στην οποία πρωταγωνιστεί, με τη σειρά να αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027.
Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια οικογενειακού ταξιδιού για το 29χρονο μοντέλο με τους γονείς και δύο από τις αδελφές της στη Σαρδηνία.
Όπως φαίνεται στα πλάνα που κατέγραψε το TMZ.com, οι γονείς της Νάντερ, ο πατέρας της Μπρο και η μητέρα της Χόλαντ, δεν έδειξαν να ενοχλούνται από την τόπλες εμφάνιση της κόρης τους στο πολυτελές γιοτ με το οποίο έκαναν βόλτα στα ιταλικά νερά.
Η Μπουκρς Νάντερ, πάντως, ήταν πανέτοιμη για το καλοκαίρι, καθώς μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της νέας σειράς «Baywatch» στην οποία πρωταγωνιστεί, με τη σειρά να αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027.
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