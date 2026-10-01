Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Άννα Κανδαράκη: Η ψυχολόγος συμμετέχει σε θεατρική παράσταση στο Θέατρο Άλμα
Άννα Κανδαράκη: Η ψυχολόγος συμμετέχει σε θεατρική παράσταση στο Θέατρο Άλμα
Η «Πρώτη Συνάντηση» κινείται ανάμεσα στη ζωντανή αφήγηση, τη θεατρική πράξη και την προσωπική μαρτυρία
Μια πρωτότυπη σκηνοθετική πρόταση που προσεγγίζει σκηνικά την ψυχοθεραπευτική διαδικασία είναι η «Πρώτη Συνάντηση» που θα παρουσιάζεται από τις 2 Νοεμβρίου στο Θέατρο Άλμα.
Η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη ανεβαίνει στη θεατρική σκηνή με την ιδιότητά της, μεταφέροντας την εμπειρία και το βλέμμα της πάνω στον άνθρωπο, σε μια παράσταση που κινείται ανάμεσα στη ζωντανή αφήγηση, τη θεατρική πράξη και την προσωπική μαρτυρία.
Μια κλινική ψυχολόγος και δύο ηθοποιοί, οι Γιάννης Παναγόπουλος και Γωγώ Παπαϊωάννου, ανακαλούν επί σκηνής την πρώτη τους συνάντηση. Μέσα από αυτήν ξεδιπλώνονται ιστορίες παιδικής ηλικίας, οικογενειακών δεσμών και σχέσεων: φόβοι, ενοχές, απώλειες, αστεία, αμηχανίες, εξομολογήσεις.
Ιστορίες αληθινές ή επινοημένες διεκδικούν να αγγίξουν, αλλά και να τακτοποιήσουν, βιώματα και μνήμες που έχει ο καθένας μέσα του.
Αφετηρία της παράστασης αποτελούν αληθινές θεραπευτικές συναντήσεις από την κλινική εμπειρία της Άννας Κανδαράκη, καθώς και το βιβλίο της «Τα χρώματα που εσείς μου μάθατε».
Ημέρες & ώρες παραστάσεων
Δευτέρα και Τρίτη στις 20:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη ανεβαίνει στη θεατρική σκηνή με την ιδιότητά της, μεταφέροντας την εμπειρία και το βλέμμα της πάνω στον άνθρωπο, σε μια παράσταση που κινείται ανάμεσα στη ζωντανή αφήγηση, τη θεατρική πράξη και την προσωπική μαρτυρία.
Μια κλινική ψυχολόγος και δύο ηθοποιοί, οι Γιάννης Παναγόπουλος και Γωγώ Παπαϊωάννου, ανακαλούν επί σκηνής την πρώτη τους συνάντηση. Μέσα από αυτήν ξεδιπλώνονται ιστορίες παιδικής ηλικίας, οικογενειακών δεσμών και σχέσεων: φόβοι, ενοχές, απώλειες, αστεία, αμηχανίες, εξομολογήσεις.
Ιστορίες αληθινές ή επινοημένες διεκδικούν να αγγίξουν, αλλά και να τακτοποιήσουν, βιώματα και μνήμες που έχει ο καθένας μέσα του.
Αφετηρία της παράστασης αποτελούν αληθινές θεραπευτικές συναντήσεις από την κλινική εμπειρία της Άννας Κανδαράκη, καθώς και το βιβλίο της «Τα χρώματα που εσείς μου μάθατε».
Ημέρες & ώρες παραστάσεων
Δευτέρα και Τρίτη στις 20:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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