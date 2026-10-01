Χρυσοχοΐδης από Περιστέρι: Έχουμε μπει στην τελική ευθεία των εκλογών, να μας εμπιστευτείτε κι άλλο
Χρυσοχοΐδης από Περιστέρι: Έχουμε μπει στην τελική ευθεία των εκλογών, να μας εμπιστευτείτε κι άλλο
Στην πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα κάνει «ό,τι είναι δυνατόν» για την οικονομική ανακούφιση των πολιτών - «Νιώθω μόνος» στους οικισμούς Ρομά
«Να μας εμπιστευτείτε κι άλλο» ζήτησε χθες (30/9) από το Περιστέρι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση.
Αν και προειδοποίησε ότι η οικονομική κρίση θα συνεχιστεί, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ανακουφιστούν οι πολίτες. Για τους οικισμούς Ρομά στη Δυτική Αττική, είπε «κάνουμε μεγάλο αγώνα» και πρόσθεσε: «Νιώθω μόνος πραγματικά γιατί δεν έχουμε τη βοήθεια που πρέπει από τους συναρμόδιους, τις υπηρεσίες».
Η συγκέντρωση έγινε σε κέντρο εκδηλώσεων στο Περιστέρι, τον μεγαλύτερο δήμο της περιφέρειας Β2 Δυτικού Τομέα, όπου εκλέγεται ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Δίπλα του ήταν δύο βουλευτές της ίδιας περιφέρειας, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος και ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, καθώς και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, που αναμένεται ότι θα διεκδικήσει για πρώτη φορά σταυρό στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
Παρόντες ήταν επίσης ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Μπάμπης Αλεξανδράτος και ο υποψήφιος με τη ΝΔ στη Β2, Τάσος Καλλιάφας.
Έμφαση έδωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης στην οικονομία, καθώς όπως είπε, αν εξαιρεθεί η περίοδος των μνημονίων στην Ελλάδα, βιώνουμε «ίσως μία από τις δυσκολότερες εποχές» των τελευταίων 50 ετών. Απέδωσε δε τις πιέσεις στους πολέμους στην Ουκρανία και στο Ιράν, όπου εκτίμησε ότι «η κρίση θα συνεχιστεί».
«Δεν πρόκειται ποτέ να ξαναγυρίσουμε στην κρίση και τη χρεοκοπία. Θα υπηρετήσουμε την ανάπτυξη, την ευημερία. Και τώρα που δοκιμαζόμαστε, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ούτως ώστε να ανακουφίσουμε όλους σας, όλες σας για να μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα από την κρίση», ανέφερε.
Αν και προειδοποίησε ότι η οικονομική κρίση θα συνεχιστεί, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ανακουφιστούν οι πολίτες. Για τους οικισμούς Ρομά στη Δυτική Αττική, είπε «κάνουμε μεγάλο αγώνα» και πρόσθεσε: «Νιώθω μόνος πραγματικά γιατί δεν έχουμε τη βοήθεια που πρέπει από τους συναρμόδιους, τις υπηρεσίες».
Η συγκέντρωση έγινε σε κέντρο εκδηλώσεων στο Περιστέρι, τον μεγαλύτερο δήμο της περιφέρειας Β2 Δυτικού Τομέα, όπου εκλέγεται ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Δίπλα του ήταν δύο βουλευτές της ίδιας περιφέρειας, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος και ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, καθώς και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, που αναμένεται ότι θα διεκδικήσει για πρώτη φορά σταυρό στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
Παρόντες ήταν επίσης ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Μπάμπης Αλεξανδράτος και ο υποψήφιος με τη ΝΔ στη Β2, Τάσος Καλλιάφας.
«Αδιόρθωτος, συνεχίζει τα ψέματα και τις κούφιες υποσχέσεις» ο ΤσίπραςΠεριγράφοντας το δίλημμα των εκλογών, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «δεν πρέπει να διαταράξουμε την πορεία της χώρας». Επικριτικός εμφανίστηκε κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Αδιόρθωτος, συνεχίζει τα ψέματα, τις κούφιες υποσχέσεις, χωρίς να έχει συμβεί τίποτα και χωρίς να έχει λάβει το παραμικρό δίδαγμα», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό.
Έμφαση έδωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης στην οικονομία, καθώς όπως είπε, αν εξαιρεθεί η περίοδος των μνημονίων στην Ελλάδα, βιώνουμε «ίσως μία από τις δυσκολότερες εποχές» των τελευταίων 50 ετών. Απέδωσε δε τις πιέσεις στους πολέμους στην Ουκρανία και στο Ιράν, όπου εκτίμησε ότι «η κρίση θα συνεχιστεί».
«Δεν πρόκειται ποτέ να ξαναγυρίσουμε στην κρίση και τη χρεοκοπία. Θα υπηρετήσουμε την ανάπτυξη, την ευημερία. Και τώρα που δοκιμαζόμαστε, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ούτως ώστε να ανακουφίσουμε όλους σας, όλες σας για να μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα από την κρίση», ανέφερε.
«Αλίμονο εάν εμείς σκορπάμε και μοιράζουμε ανεμούλια»Κριτική άσκησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και στην αντιπολίτευση, σχολιάζοντας τις προτάσεις για το κόψιμο φόρων και ΦΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο επικαλέστηκε τη Γερμανία, που όπως είπε με «75 εκατομμύρια περίπου κατοίκους» έχει πάρει μέτρα 2 δισ. για τα καύσιμα έναντι 2,2 δισ. που έχει πάρει η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων.
«Αυτή τη στιγμή η Γαλλία, η Ιταλία και η Μεγάλη Βρετανία, δανείζονται με μεγαλύτερο επιτόκιο από την Ελλάδα» είπε, σημειώνοντας ότι η χώρα μας πτώχευσε το 2010 επειδή έχασε την εμπιστοσύνη των αγορών.
«Αλίμονο εάν εμείς σκορπάμε και μοιράζουμε ανεμούλια, τότε θα είμαστε καταστροφικοί», είπε.
Για την εξωτερική πολιτικήΒολές εξαπέλυσε ο κ. Χρυσοχοΐδης και κατά όσων θεωρούν λάθος την πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς τους «ακατανόητους».
«Έγινε καμιά υποχώρηση; Παραδόθηκε κανένα τμήμα της ελληνικής επικράτειας;» αναρωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν άφησε τη χώρα ανοχύρωτη, αλλά προχώρησε στην προμήθεια εξοπλισμών και Rafale, στον εκσυγχρονισμό των F-16.
Κριτική άσκησε κατά των εθνικιστών, κάνοντας λόγο για «δήθεν θυμωμένους» που θέλουν να ταράξουν τα ήρεμα νερά «αλλά όταν έρχεται η ώρα να τα ταράξουν, εξαφανίζονται».
«Νιώθω μόνος πραγματικά»Για τη Δυτική Αττική είπε ότι υπάρχουν οικισμοί Ρομά «οι οποίοι δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς, ασκείται στην εγκληματικότητα».
«Θέλω να σας πω ότι εκεί κάνουμε μεγάλο αγώνα. Τεράστιο αγώνα και είμαστε μόνοι μας. Νιώθω μόνος πραγματικά. Και νιώθω μόνος γιατί δεν έχουμε τη βοήθεια που πρέπει από τους συναρμόδιους, τις υπηρεσίες. Αυτές τις υπηρεσίες που μπορούν κοινωνικά να βοηθήσουν», είπε χαρακτηριστικά.
Στους οικισμούς, είπε, υπάρχουν 150 αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, με καθημερινή παρουσία καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις για ναρκωτικά και απάτες από το ελληνικό FBI. «Δεν πρόκειται να κάνουμε καθόλου πίσω. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα για να επιβάλλουμε την κοινωνική ειρήνη», διαβεβαίωσε.
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