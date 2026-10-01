Χρυσοχοΐδης από Περιστέρι: Έχουμε μπει στην τελική ευθεία των εκλογών, να μας εμπιστευτείτε κι άλλο

Δίπλα του ήταν δύο βουλευτές της ίδιας περιφέρειας, ο υφυπουργός Εξωτερικών

και ο

, καθώς και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας





, που αναμένεται ότι θα διεκδικήσει για πρώτη φορά σταυρό στο ίδιο ψηφοδέλτιο.

«Αδιόρθωτος, συνεχίζει τα ψέματα και τις κούφιες υποσχέσεις» ο Τσίπρας

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