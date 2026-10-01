Από τις 72 στις 120 δόσεις: Για ποιους ανοίγει τώρα το παράθυρο ένταξης και τι αλλάζει για όσους ρυθμίζουν χρέη

Όλες οι αλλαγές για οφειλές έως το 2024 - Ποιοι κερδίζουν περισσότερο χρόνο για την εξόφληση παλιών χρεών και τι ισχύει για τις οφειλές που ήδη ρυθμίζονται