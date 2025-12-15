Ο Γιώργος Μαζωνάκης πρότεινε σε παίκτρια στο «The Voice» να βαφτίσει το παιδί της
GALA
Γιώργος Μαζωνάκης Μωρό The Voice

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πρότεινε σε παίκτρια στο «The Voice» να βαφτίσει το παιδί της

Θα με πάρεις τηλέφωνο να το βαφτίσω εγώ το παιδί, είπε ο τραγουδιστής σε διαγωνιζόμενη από την ομάδα του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πρότεινε σε παίκτρια στο «The Voice» να βαφτίσει το παιδί της
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Πρόταση να βαφτίσει το παιδί παίκτριας από την ομάδα του στο «The Voice» έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου, η Μαρίνα, διαγωνιζόμενη της ομάδας του τραγουδιστή, δεν κατάφερε να προκριθεί στον ημιτελικό του «The Voice». Μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της, ο Γιώργος Μαζωνάκης ζήτησε να πάρει στην αγκαλιά του το μωρό της, παρατηρώντας ότι φορούσε μπλούζα που έγραφε «Team Mazw».

Τότε, απευθυνόμενος στη διαγωνιζόμενη, ο τραγουδιστής της έκανε πρόταση να βαφτίσει το παιδί της, λέγοντας: «Θα το βαφτίσω εγώ το παιδί αν είναι». Η Μαρίνα αντέδρασε με έκπληξη, ρωτώντας «ορίστε;», με τον Γιώργο Μαζωνάκη να επαναλαμβάνει: «Θα με πάρεις τηλέφωνο να το βαφτίσω εγώ το παιδί. Να με πάρεις τηλέφωνο». Στη συνέχεια, όταν η παίκτρια ρώτησε «αλήθεια;», ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε: «Ναι, γι’ αυτό στο λέω. Θα μιλήσουμε. Ναι; Θα το βαφτίσω το παιδί λέω».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης