Ο Γιώργος Μαζωνάκης πρότεινε σε παίκτρια στο «The Voice» να βαφτίσει το παιδί της

«The Voice»

Πρόταση να βαφτίσει το παιδί παίκτριας από την ομάδα του στο «The Voice» έκανε οΣτο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου, η Μαρίνα, διαγωνιζόμενη της ομάδας του τραγουδιστή, δεν κατάφερε να προκριθεί στον ημιτελικό του. Μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της, ο Γιώργος Μαζωνάκης ζήτησε να πάρει στην αγκαλιά του το μωρό της, παρατηρώντας ότι φορούσε μπλούζα που έγραφε «Team Mazw».Τότε, απευθυνόμενος στη διαγωνιζόμενη, ο τραγουδιστής της έκανε πρόταση να βαφτίσει το παιδί της, λέγοντας: «Θα το βαφτίσω εγώ το παιδί αν είναι». Η Μαρίνα αντέδρασε με έκπληξη, ρωτώντας «ορίστε;», με τον Γιώργο Μαζωνάκη να επαναλαμβάνει: «Θα με πάρεις τηλέφωνο να το βαφτίσω εγώ το παιδί. Να με πάρεις τηλέφωνο». Στη συνέχεια, όταν η παίκτρια ρώτησε «αλήθεια;», ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε: «Ναι, γι’ αυτό στο λέω. Θα μιλήσουμε. Ναι; Θα το βαφτίσω το παιδί λέω».