Ο Γιώργος Μαζωνάκης πρότεινε σε παίκτρια στο «The Voice» να βαφτίσει το παιδί της
Θα με πάρεις τηλέφωνο να το βαφτίσω εγώ το παιδί, είπε ο τραγουδιστής σε διαγωνιζόμενη από την ομάδα του
Πρόταση να βαφτίσει το παιδί παίκτριας από την ομάδα του στο «The Voice» έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου, η Μαρίνα, διαγωνιζόμενη της ομάδας του τραγουδιστή, δεν κατάφερε να προκριθεί στον ημιτελικό του «The Voice». Μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της, ο Γιώργος Μαζωνάκης ζήτησε να πάρει στην αγκαλιά του το μωρό της, παρατηρώντας ότι φορούσε μπλούζα που έγραφε «Team Mazw».
Τότε, απευθυνόμενος στη διαγωνιζόμενη, ο τραγουδιστής της έκανε πρόταση να βαφτίσει το παιδί της, λέγοντας: «Θα το βαφτίσω εγώ το παιδί αν είναι». Η Μαρίνα αντέδρασε με έκπληξη, ρωτώντας «ορίστε;», με τον Γιώργο Μαζωνάκη να επαναλαμβάνει: «Θα με πάρεις τηλέφωνο να το βαφτίσω εγώ το παιδί. Να με πάρεις τηλέφωνο». Στη συνέχεια, όταν η παίκτρια ρώτησε «αλήθεια;», ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε: «Ναι, γι’ αυτό στο λέω. Θα μιλήσουμε. Ναι; Θα το βαφτίσω το παιδί λέω».
