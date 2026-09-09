Κατερίνα Βρανά: Όταν κατάλαβα ότι μπορώ να κάνω stand-up comedy και με αυτή την ομιλία, ένιωσα φοβερή ανακούφιση
Κατερίνα Βρανά: Όταν κατάλαβα ότι μπορώ να κάνω stand-up comedy και με αυτή την ομιλία, ένιωσα φοβερή ανακούφιση
Ανησύχησα παρά πολύ ότι με την ομιλία μου θα επηρεαστεί η δουλειά μου, εκμυστηρεύτηκε
Ανακούφιση ένιωσε η Κατερίνα Βρανά, όταν συνειδητοποίησε ότι η αλλαγή στην ομιλία της δεν σήμαινε και το τέλος της δουλειάς της. Πριν από δέκα χρόνια, η stand-up comedian υπέστη διάτρηση εντέρου και σηπτικό σοκ. Το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε επηρέασε και την εκφορά του λόγου της.
Αυτή η εξέλιξη της προκάλεσε αρχικά ανησυχία σχετικά με το αν θα μπορούσε να βρεθεί και πάλι στη σκηνή. Όσο περνούσε ο καιρός όμως, κατάλαβε ότι η καριέρα της στο stand-up comedy θα συνεχιζόταν.
Η Κατερίνα Βρανά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3», το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, και ρωτήθηκε για το αν θα ήταν σε θέση να συνεχίσει να ασχολείται με το stand-up comedy μετά την περιπέτεια της υγείας της. Απαντώντας καταφατικά, εξομολογήθηκε πως: «Ανησύχησα παρά πολύ ότι με την ομιλία μου θα επηρεαστεί η δουλειά μου. Ιδίως με την ομιλία μου όταν άρχισε να χαλάει η ομιλία μου. Έξι μήνες μετά, αφού βγήκα από το νοσοκομείο και ήμουνα.. “τι είναι αυτό; Σιγά σιγά. Και εκεί πραγματικά φοβήθηκα», Όταν ανακάλυψα ότι μπορώ να το κάνω και με αυτή την ομιλία, ένιωσα φοβερή ανακούφιση».
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Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η αλλαγή στην ομιλία της ήρθε σταδιακά. «Είχε από πριν είχε γίνει λόγω κάποιου κάποιας αγωγής το κάλυπτε και όταν σταμάτησα αυτή την αγωγή… Και φοβήθηκα πάρα πολύ γιατί ειλικρινά δεν είναι ότι μπορώ να κάνω κάτι άλλο», πρόσθεσε.
Για την ίδια, η μεγάλη ανακούφιση ήρθε, όταν συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να συνεχίσει να εμφανίζεται και να επικοινωνεί με το κοινό της, παρά τη διαφορετική πλέον ομιλία της. «Λατρεύω τη δουλειά μου και θα ήθελα να ξέρουν όλοι ότι είμαι εντελώς. Έχω πει γνωστό ότι λέγεται stand up ενώ είμαι καθιστή και να μη μου στέλνετε μηνύματα. Το ξέρω ότι είναι αστείο και ειρωνικό. Το έχω βάλει στο κοινό μου. Όταν ανακάλυψα ότι μπορώ να το κάνω και με αυτή την ομιλία, ένιωσα φοβερή ανακούφιση», κατέληξε.
Αυτή η εξέλιξη της προκάλεσε αρχικά ανησυχία σχετικά με το αν θα μπορούσε να βρεθεί και πάλι στη σκηνή. Όσο περνούσε ο καιρός όμως, κατάλαβε ότι η καριέρα της στο stand-up comedy θα συνεχιζόταν.
Η Κατερίνα Βρανά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3», το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, και ρωτήθηκε για το αν θα ήταν σε θέση να συνεχίσει να ασχολείται με το stand-up comedy μετά την περιπέτεια της υγείας της. Απαντώντας καταφατικά, εξομολογήθηκε πως: «Ανησύχησα παρά πολύ ότι με την ομιλία μου θα επηρεαστεί η δουλειά μου. Ιδίως με την ομιλία μου όταν άρχισε να χαλάει η ομιλία μου. Έξι μήνες μετά, αφού βγήκα από το νοσοκομείο και ήμουνα.. “τι είναι αυτό; Σιγά σιγά. Και εκεί πραγματικά φοβήθηκα», Όταν ανακάλυψα ότι μπορώ να το κάνω και με αυτή την ομιλία, ένιωσα φοβερή ανακούφιση».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η αλλαγή στην ομιλία της ήρθε σταδιακά. «Είχε από πριν είχε γίνει λόγω κάποιου κάποιας αγωγής το κάλυπτε και όταν σταμάτησα αυτή την αγωγή… Και φοβήθηκα πάρα πολύ γιατί ειλικρινά δεν είναι ότι μπορώ να κάνω κάτι άλλο», πρόσθεσε.
Για την ίδια, η μεγάλη ανακούφιση ήρθε, όταν συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να συνεχίσει να εμφανίζεται και να επικοινωνεί με το κοινό της, παρά τη διαφορετική πλέον ομιλία της. «Λατρεύω τη δουλειά μου και θα ήθελα να ξέρουν όλοι ότι είμαι εντελώς. Έχω πει γνωστό ότι λέγεται stand up ενώ είμαι καθιστή και να μη μου στέλνετε μηνύματα. Το ξέρω ότι είναι αστείο και ειρωνικό. Το έχω βάλει στο κοινό μου. Όταν ανακάλυψα ότι μπορώ να το κάνω και με αυτή την ομιλία, ένιωσα φοβερή ανακούφιση», κατέληξε.
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