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Το FBI συνέλαβε 18χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στη Μινεάπολη
Το FBI συνέλαβε 18χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στη Μινεάπολη
Ο έφηβος παγιδεύτηκε, καθώς επιχείρησε να αγοράσει ένα τυφέκιο AK-47 και 200 σφαίρες από έναν άνδρα, ο οποίος παρίστανε τον συνεργάτη του ISIS ενώ στη πραγματικότητα ήταν μυστικός υπάλληλος του FBI
Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση, προχώρησε το FBI την Τρίτη (6/10) στο εμπορικό κέντρο, Mall of America, στη Μινεάπολη.
Όπως ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας, Νταν Ρόζεν, σήμερα (7/10) ο έφηβος, Σέιχουντ Αμπντουλάχι Μοχάμουντ, συνελήφθη την Τρίτη (6/10) σε δημόσιο πάρκο, αφού πλήρωσε 600 δολάρια σε μυστικό υπάλληλο, ο οποίος παρίστανε τον συνεργάτη του ISIS, για ένα τυφέκιο τύπου AK-47 και 200 σφαίρες «με σκοπό τη διάπραξη ομοσπονδιακού εγκλήματος τρομοκρατίας».
Οι αρχές απαγγέλλουν κατηγορίες στον Μοχάμουντ σε σχέση με την υποτιθέμενη συνωμοσία.
Ο Ρόζεν ανέφερε ότι ο Μοχάμουντ βρισκόταν υπό έρευνα από το FBI για σχεδόν δύο χρόνια και είχε ανταλλάξει μηνύματα με μια εμπιστευτική πηγή. Στα μηνύματα αυτά, ο Μοχάμουντ εξέφραζε επανειλημμένα την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον μη μουσουλμάνων, σύμφωνα με την καταγγελία.
Όπως ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας, Νταν Ρόζεν, σήμερα (7/10) ο έφηβος, Σέιχουντ Αμπντουλάχι Μοχάμουντ, συνελήφθη την Τρίτη (6/10) σε δημόσιο πάρκο, αφού πλήρωσε 600 δολάρια σε μυστικό υπάλληλο, ο οποίος παρίστανε τον συνεργάτη του ISIS, για ένα τυφέκιο τύπου AK-47 και 200 σφαίρες «με σκοπό τη διάπραξη ομοσπονδιακού εγκλήματος τρομοκρατίας».
Ο Ρόζεν τόνισε ότι ο ύποπτος σχεδίαζε «επίθεση με μαζικές απώλειες. Οι ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου ανταποκρίνονται στο κάλεσμά τους να μας προστατεύσουν».
BREAKING: The FBI arrested 18-year-old Sheikhdoon Abdullahi Mohamud on charges of planning a mass-casualty attack at the Mall of America in support of ISIS, according to U.S. Attorney for Minnesota Dan Rosen. https://t.co/TZc44aDdd5— Breaking911 (@Breaking911) October 7, 2026
Οι αρχές απαγγέλλουν κατηγορίες στον Μοχάμουντ σε σχέση με την υποτιθέμενη συνωμοσία.
Ο Ρόζεν ανέφερε ότι ο Μοχάμουντ βρισκόταν υπό έρευνα από το FBI για σχεδόν δύο χρόνια και είχε ανταλλάξει μηνύματα με μια εμπιστευτική πηγή. Στα μηνύματα αυτά, ο Μοχάμουντ εξέφραζε επανειλημμένα την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον μη μουσουλμάνων, σύμφωνα με την καταγγελία.
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