Το FBI συνέλαβε 18χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στη Μινεάπολη
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Το FBI συνέλαβε 18χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στη Μινεάπολη

Ο έφηβος παγιδεύτηκε, καθώς επιχείρησε να αγοράσει ένα τυφέκιο AK-47 και 200 σφαίρες από έναν άνδρα, ο οποίος παρίστανε τον συνεργάτη του ISIS ενώ στη πραγματικότητα ήταν μυστικός υπάλληλος του FBI

Το FBI συνέλαβε 18χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στη Μινεάπολη
Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση, προχώρησε το FBI την Τρίτη (6/10) στο εμπορικό κέντρο, Mall of America, στη Μινεάπολη.

Όπως ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας, Νταν Ρόζεν, σήμερα (7/10) ο έφηβος, Σέιχουντ Αμπντουλάχι Μοχάμουντ, συνελήφθη την Τρίτη (6/10) σε δημόσιο πάρκο, αφού πλήρωσε 600 δολάρια σε μυστικό υπάλληλο, ο οποίος παρίστανε τον συνεργάτη του ISIS, για ένα τυφέκιο τύπου AK-47 και 200 σφαίρες «με σκοπό τη διάπραξη ομοσπονδιακού εγκλήματος τρομοκρατίας».

Ο Ρόζεν τόνισε ότι ο ύποπτος σχεδίαζε «επίθεση με μαζικές απώλειες. Οι ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου ανταποκρίνονται στο κάλεσμά τους να μας προστατεύσουν».

Οι αρχές απαγγέλλουν κατηγορίες στον Μοχάμουντ σε σχέση με την υποτιθέμενη συνωμοσία.

Ο Ρόζεν ανέφερε ότι ο Μοχάμουντ βρισκόταν υπό έρευνα από το FBI για σχεδόν δύο χρόνια και είχε ανταλλάξει μηνύματα με μια εμπιστευτική πηγή. Στα μηνύματα αυτά, ο Μοχάμουντ εξέφραζε επανειλημμένα την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον μη μουσουλμάνων, σύμφωνα με την καταγγελία.

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