Το FBI συνέλαβε 18χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στη Μινεάπολη

BREAKING: The FBI arrested 18-year-old Sheikhdoon Abdullahi Mohamud on charges of planning a mass-casualty attack at the Mall of America in support of ISIS, according to U.S. Attorney for Minnesota Dan Rosen. https://t.co/TZc44aDdd5 — Breaking911 (@Breaking911) October 7, 2026

Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση, προχώρησε το FBI την Τρίτη (6/10) στο εμπορικό κέντρο, Mall of America, στη Μινεάπολη.Όπως ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας, Νταν Ρόζεν, σήμερα (7/10) ο έφηβος, Σέιχουντ Αμπντουλάχι Μοχάμουντ, συνελήφθη την Τρίτη (6/10) σε δημόσιο πάρκο, αφού πλήρωσε 600 δολάρια σε μυστικό υπάλληλο, ο οποίος παρίστανε τον συνεργάτη του ISIS, για ένα τυφέκιο τύπου».Ο Ρόζεν τόνισε ότι ο ύποπτος σχεδίαζε «επίθεση με μαζικές απώλειες. Οι ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου ανταποκρίνονται στο κάλεσμά τους να μας προστατεύσουν».Οι αρχές απαγγέλλουν κατηγορίες στον Μοχάμουντ σε σχέση με την υποτιθέμενη συνωμοσία.Ο Ρόζεν ανέφερε ότι ο Μοχάμουντ βρισκόταν υπό έρευνα από το FBI για σχεδόν δύο χρόνια και είχε ανταλλάξει μηνύματα με μια εμπιστευτική πηγή. Στα μηνύματα αυτά, ο Μοχάμουντ εξέφραζε επανειλημμένα την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον μη μουσουλμάνων, σύμφωνα με την καταγγελία.