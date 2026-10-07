Άννα Κουρή: Σκεφτήκαμε να κάνουμε remake της σειράς «Οι Μεν και οι Δεν» αλλά ο Χάρης Ρώμας δεν ήθελε

Μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, η Άννα Κουρή είπε χαρακτηριστικά: «Σκεφτήκαμε να κάνουμε remake. Ο Χάρης δεν ήθελε. Γιατί προτίμησε να κάνουν το "Καφέ της Χαράς" για κάποιο λόγο. Αυτό θα ήταν ωραίο, αλλά τώρα πια παραέχουμε μεγαλώσει. Τι θα κάνουμε; Γιαγιάδες, προγιαγιάδες; Δεν θέλω».





«Οι Μεν και οι Δεν»: