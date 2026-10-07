Άννα Κουρή: Σκεφτήκαμε να κάνουμε remake της σειράς «Οι Μεν και οι Δεν» αλλά ο Χάρης Ρώμας δεν ήθελε
Άννα Κουρή: Σκεφτήκαμε να κάνουμε remake της σειράς «Οι Μεν και οι Δεν» αλλά ο Χάρης Ρώμας δεν ήθελε
«Ακόμα και τώρα με ταυτίζουν, δυστυχώς, με τον ρόλο της Βάνας Βάγκα», επισήμανε η ηθοποιός, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της ωστόσο για την αγάπη του κόσμου
Ένα remake της σειράς «Οι Μεν και οι Δεν» σκέφτηκαν πώς θα έπρεπε να γίνει, όπως εξομολογήθηκε η Άννα Κουρή, ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο Χάρης Ρώμας αρνήθηκε.
Η ηθοποιός εξήγησε πως ο Χάρης Ρώμας προτίμησε να προχωρήσει το remake του «Καφέ της Χαράς», τονίζοντας παράλληλα πως πλέον είναι αργά για να συμβεί κάτι τέτοιο.
Μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, η Άννα Κουρή είπε χαρακτηριστικά: «Σκεφτήκαμε να κάνουμε remake. Ο Χάρης δεν ήθελε. Γιατί προτίμησε να κάνουν το "Καφέ της Χαράς" για κάποιο λόγο. Αυτό θα ήταν ωραίο, αλλά τώρα πια παραέχουμε μεγαλώσει. Τι θα κάνουμε; Γιαγιάδες, προγιαγιάδες; Δεν θέλω».
Δείτε το βίντεο
Όπως αποκάλυψε, ο Χάρης Ρώμας μπήκε στη ζωή της όταν της έγινε η πρόταση για τη σειρά «Οι Μεν και οι Δεν»: «Το 1990 με παίρνει η Φρόσω Ράλλη τηλέφωνο και μου λέει “έχω ένα σενάριο, δεν σου λέω ποιος το έχει γράψει, θέλω να είσαι ανεπηρέαστη”. Το διάβασα, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου λέει "το γράφει ο Ρώμας και η Χατζησοφιά". Είναι από αυτά που διαβάζεις και δεν θέλεις να αλλάξεις τίποτα. Και έτσι ξεκίνησε... Δεν τον ήξερα πριν», ανέφερε.
Το γεγονός πως ο κόσμος μέχρι και σήμερα την ταυτίζει με τον ρόλο της Βάνας Δάγκα είναι κάτι που δεν απολαμβάνει, παρόλα αυτά χαίρεται για την αποδοχή και τη στήριξη των θαυμαστών της: «Ακόμα και τώρα με ταυτίζουν, δυστυχώς, με αυτόν τον ρόλο. Αυτό δεν μου αρέσει πολύ, αλλά μου αρέσει η αγάπη του κόσμου», είπε κλείνοντας.
Η ηθοποιός εξήγησε πως ο Χάρης Ρώμας προτίμησε να προχωρήσει το remake του «Καφέ της Χαράς», τονίζοντας παράλληλα πως πλέον είναι αργά για να συμβεί κάτι τέτοιο.
Μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, η Άννα Κουρή είπε χαρακτηριστικά: «Σκεφτήκαμε να κάνουμε remake. Ο Χάρης δεν ήθελε. Γιατί προτίμησε να κάνουν το "Καφέ της Χαράς" για κάποιο λόγο. Αυτό θα ήταν ωραίο, αλλά τώρα πια παραέχουμε μεγαλώσει. Τι θα κάνουμε; Γιαγιάδες, προγιαγιάδες; Δεν θέλω».
Δείτε το βίντεο
Όπως αποκάλυψε, ο Χάρης Ρώμας μπήκε στη ζωή της όταν της έγινε η πρόταση για τη σειρά «Οι Μεν και οι Δεν»: «Το 1990 με παίρνει η Φρόσω Ράλλη τηλέφωνο και μου λέει “έχω ένα σενάριο, δεν σου λέω ποιος το έχει γράψει, θέλω να είσαι ανεπηρέαστη”. Το διάβασα, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου λέει "το γράφει ο Ρώμας και η Χατζησοφιά". Είναι από αυτά που διαβάζεις και δεν θέλεις να αλλάξεις τίποτα. Και έτσι ξεκίνησε... Δεν τον ήξερα πριν», ανέφερε.
Το γεγονός πως ο κόσμος μέχρι και σήμερα την ταυτίζει με τον ρόλο της Βάνας Δάγκα είναι κάτι που δεν απολαμβάνει, παρόλα αυτά χαίρεται για την αποδοχή και τη στήριξη των θαυμαστών της: «Ακόμα και τώρα με ταυτίζουν, δυστυχώς, με αυτόν τον ρόλο. Αυτό δεν μου αρέσει πολύ, αλλά μου αρέσει η αγάπη του κόσμου», είπε κλείνοντας.
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