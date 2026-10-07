Τζορτζ Κλούνεϊ: Το νέο επαγγελματικό βήμα του, ανοίγει ιταλικό εστιατόριο στη Γαλλία

Κλείσιμο

Μια νέα επαγγελματική δραστηριότητα ως ιδιοκτητής εστιατορίου στη νότια Γαλλία ξεκινά ο, μόλις λίγους μήνες αφότου ο ίδιος και η σύζυγός του, Αμάλ, απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα και έκαναν τη χώρα τη βασική οικογενειακή τους βάση.Ο 65χρονος σταρ του Χόλιγουντ ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο ιταλικό εστιατόριο στο γραφικό χωριό Κοτινιάκ της Προβηγκίας, κοντά στη μεγάλη έκταση όπου ζει με την 48χρονη σύζυγό τους και τα εννιάχρονα δίδυμα παιδιά τους, Έλα και Αλεξάντερ.Το εστιατόριο αναμένεται να ανοίξει την ερχόμενη άνοιξη, με τον Τζορτζ Κλούνεϊ να συνεργάζεται για το εγχείρημα με τον Καναδό ξενοδόχο Γκράχαμ Πόρτερ, ιδιοκτήτη του κοντινού ξενοδοχείου Lou Calen. Η νέα επιχειρηματική κίνηση συνδυάζει την αγάπη του Κλούνεϊ για τη Γαλλία με τη μακροχρόνια σχέση του με την Ιταλία, όπου διατηρεί εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες τη διάσημη βίλα του στη λίμνη Κόμο.Το εστιατόριο θα απέχει μόλις περίπου 20 χιλιόμετρα από το Domaine du Canadel, το οινοποιητικό κτήμα κοντά στο Μπρινιόλ που αγόρασαν ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ το 2021 και το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν μετατρέψει όλο και περισσότερο στη βασική οικογενειακή τους κατοικία.Το ζευγάρι και τα δύο παιδιά του έγιναν Γάλλοι πολίτες τον Δεκέμβριο του 2025, όταν η πολιτογράφησή τους δημοσιεύτηκε επίσημα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της χώρας. Η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα του Τζορτζ Κλούνεϊ μοιάζει ταιριαστή για έναν σταρ που εδώ και χρόνια δεν κρύβει την αγάπη του για την ιταλική κουζίνα και ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι ο πιο χρήσιμος από τους δύο Κλούνεϊ στην κουζίνα.Το 2020, ο Κλούνεϊ είχε αστειευτεί ότι, αν και η Αμάλ μπορεί να αναλαμβάνει ορισμένες από τις πιο δύσκολες υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, η μαγειρική δεν είναι το δυνατό της σημείο. «Η γυναίκα μου κάνει κρατήσεις για δείπνο... οπότε εγώ μαγειρεύω αρκετά στην οικογένεια», είχε πει.Τα χρόνια που έχει περάσει στη λίμνη Κόμο φαίνεται επίσης ότι έχουν επηρεάσει όσα μαγειρεύει στο σπίτι. Χρόνια πριν είχε πει: «Είμαι αρκετά καλός μάγειρας και ο ίδιος. Φτιάχνω ωραία ζυμαρικά, επειδή περνάω χρόνο στην Ιταλία».Το φαγητό μάλιστα έπαιξε ρόλο και σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σχέσης του ζευγαριού. Ο Τζορτζ μαγείρεψε για την Αμάλ τη βραδιά που της έκανε πρόταση γάμου στο σπίτι τους, τον Απρίλιο του 2014, προτού κρύψει το δαχτυλίδι των αρραβώνων σε ένα συρτάρι και γονατίσει μπροστά της. Αναφερόμενος αργότερα στην πρόταση γάμου, είχε αστειευτεί ότι το ρομαντικό μενού περιλάμβανε απλώς «κάποιου είδους ζυμαρικά».Το ζευγάρι παντρεύτηκε πέντε μήνες αργότερα σε μια πολυτελή τετραήμερη γαμήλια γιορτή στη Βενετία, επισφραγίζοντας τη μακρόχρονη αγάπη του Κλούνεϊ για την Ιταλία. Η Ιταλία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της οικογενειακής τους ζωής, με τον Τζορτζ να περνά χρόνο στη Villa Oleandra, την κατοικία στη λίμνη Κόμο που αγόρασε το 2002.Φωτογραφία: Shutterstock