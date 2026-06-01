Κατερίνα Βρανά: Σκεφτόμουν ότι δεν μπορώ να πεθάνω γιατί δεν έχω κάνει την καριέρα που ήθελα
Η stand up comedian μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της που αντιμετώπισε πριν από περίπου δέκα χρόνια

Ανατρέχοντας στην περίοδο που αντιμετώπισε τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της το 2017, που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή, η Κατερίνα Βρανά μοιράστηκε τις σκέψεις που είχε κάνει τότε.

Η stand up comedian που είχε κινδυνεύσει από σηψαιμικό σοκ περιέγραψε την αγωνία της να επιστρέψει στη σκηνή. Όπως είπε, σκεφτόταν ότι δεν ήθελε να πεθάνει επειδή δεν είχε ακόμη πετύχει όλα όσα ονειρευόταν στην καριέρα της.

Η Κατερίνα Βρανά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Κυριακή 31 Μαΐου, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας με το οποίο ήρθε αντιμέτωπη πριν από περίπου δέκα χρόνια. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι η μεγάλη της έννοια ήταν να βρεθεί και πάλι μπροστά στο κοινό.

Όπως εξομολογήθηκε: «Θέλω πάντα χαρά και γέλιο, δεν επιδιώκω να συγκινούνται με εμένα. Όταν συγκινούνται, δεν είναι ότι νιώθω αμήχανα απλά δεν το επιδιώκω. Στο πρόβλημα υγείας μου ήταν “άντε να φεύγουμε, να ξαναβγούμε στη σκηνή”. Είχα άγνοια κινδύνου, γιατί ήμουν σε κώμα. Δύο φορές που πήγα να πεθάνω φοβήθηκα πάρα πολύ. Σκεφτόμουν ότι δεν μπορώ να πεθάνω γιατί δεν είχα κάνει την καριέρα που ήθελα. Δεν με ξέρει ο πλανήτης όλος».

