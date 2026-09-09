Ο Νίκος Οικονομόπουλος αναβάλλει συναυλία του μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Μας βρίσκει όλους σε βαθύ πένθος
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Νίκος Οικονομόπουλος Γιώργος Μαζωνάκης Συναυλία

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αναβάλλει συναυλία του μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Μας βρίσκει όλους σε βαθύ πένθος

Ο τραγουδιστής ενημέρωσε σχετικά τον κόσμο μέσα από τα social media, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη για την αναστάτωση

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αναβάλλει συναυλία του μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Μας βρίσκει όλους σε βαθύ πένθος
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Τη συναυλία που επρόκειτο να δώσει αύριο, Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου, ακύρωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Με ένα Instagram story, ο τραγουδιστής ενημέρωσε σχετικά τον κόσμο, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση.

Αφού αποχαιρέτησε τον συνάδελφό του, δημοσιεύοντας μία κοινή τους φωτογραφία, ο Νίκος Οικονομόπουλος προχώρησε σε μια ακόμη ανάρτηση. Μέσα από αυτή, εξήγησε ότι, όπως πολλοί άλλοι, βρίσκεται και εκείνος σε βαρύ πένθος. «Με βαριά καρδιά σας ενημερώνω πως η αυριανή μου συναυλία στο Θέατρο Πέτρας αναβάλλεται, για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ο αιφνίδιος χαμός του αγαπημένου μου φίλου και συναδέλφου, Γιώργου Μαζωνάκη, μας βρίσκει όλους σε βαθύ πένθος. Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση, γνωρίζοντας πόσο περιμένατε αυτή τη βραδιά. Τα εισιτήρια σας παραμένουν έγκυρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση με την οποία αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη

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Το Instagram story σχετικά με την αναβολή της συναυλίας του

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αναβάλλει συναυλία του μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Μας βρίσκει όλους σε βαθύ πένθος
9 ΣΧΟΛΙΑ

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