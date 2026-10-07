Γιαννακόπουλος: «Κάποιες ομάδες είναι αντίθετες με την επέκταση του NBA γιατί έχουν καλή μεταχείριση από τη Euroleague»

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Το δικό του μήνυμα, μετά τη συνεδρίαση της Euroleague στο Κόμο έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσα από τα social media.Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε στο θέμα της πρότασης του ΝΒΑ, τονίζοντας πως κάποιες ομάδες δεν θέλουν αυτή την επέκταση με μόνη λογική εξήγηση πως είτε έχουν καλή μεταχείριση σήμερα ή δεν έχουν μέλλον.Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, υπογραμμίζοντας πως η ρωσική ομάδα πρέπει να επιστρέψει στην Euroleague, πλέκοντας το εγκώμιο της «ομάδας του στρατού», ως σπουδαίο διεκδικητή τίτλων.«Ορισμένες ομάδες ήταν αντίθετες με την επέκταση του ΝΒΑ... η μόνη λογική εξήγηση πίσω από αυτή τη στάση είναι είτε ότι τυγχάνουν καλής μεταχείρισης σήμερα, είτε ότι γνωρίζουν πως δεν έχουν μέλλον —καθώς ξέρουν ήδη ότι δεν επιλέχθηκαν για τη διεύρυνση της διοργάνωσης—... ή και τα δύο.Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι, πάνω απ' όλα, η ΤΣΣΚΑ πρέπει να επιστρέψει, διότι —παρά την αντιπαλότητα στο παρκέ, όπου αποτελούν σπουδαίους διεκδικητές των τίτλων— η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός και η ΤΣΣΚΑ είναι η ουσία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.Χωρίς αυτές, δεν υπάρχει πραγματικός ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.Συγχαρητήρια στη διοίκηση της EuroLeague για τη διοργάνωση... Κορυφαίο επίπεδο!»