Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση σε αστυνομικούς στο Ιράκ
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Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση σε αστυνομικούς στο Ιράκ

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν – Η πρώτη επίθεση μετά την αποχώρηση των τελευταίων Αμερικανών στρατιωτών

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση σε αστυνομικούς στο Ιράκ
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Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση εναντίον αστυνομικών κοντά στην πόλη Χαουίτζα, στο βόρειο Ιράκ, κατά την οποία ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν.

Η επίθεση σημειώθηκε στην επαρχία Κιρκούκ και αποτελεί την πρώτη ενέργεια του ISIS μετά την αποχώρηση, στις 30 Σεπτεμβρίου, των τελευταίων αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ.

Στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών είχε εμπλακεί από το 2014 στην εκστρατεία κατά του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία.

Η τζιχαντιστική οργάνωση είδε το αποκαλούμενο «χαλιφάτο» της να καταρρέει αρχικά στο Ιράκ, το 2017, και στη συνέχεια στη Συρία, το 2019.

Παρά την απώλεια των εκτεταμένων περιοχών που είχε υπό τον έλεγχό της, πυρήνες του ISIS εξακολουθούν να παραμένουν ενεργοί, πραγματοποιώντας κατά διαστήματα επιθέσεις τόσο στο Ιράκ όσο και στη Συρία.

Η κατάσταση ασφαλείας στο Ιράκ έχει επιδεινωθεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ακολούθησε την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η νέα επίθεση στην επαρχία Κιρκούκ επαναφέρει στο προσκήνιο τη δράση των πυρήνων του Ισλαμικού Κράτους στη χώρα, παρά την ήττα του «χαλιφάτου» του πριν από αρκετά χρόνια.
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