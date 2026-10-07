Nations League: Η Αγγλία 3-0 την Τσεχία με τον ρέκορντμαν Κέιν, η Ισπανία 2-1 στην Κροατία με πρωταγωνιστή Μερίνο, δείτε γκολ
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Αγγλία Ισπανία Κροατία Τσεχία Nations League

Nations League: Η Αγγλία 3-0 την Τσεχία με τον ρέκορντμαν Κέιν, η Ισπανία 2-1 στην Κροατία με πρωταγωνιστή Μερίνο, δείτε γκολ

Για την League B, η Σλοβενία πέρασε με διπλό από την Σκωτία και η Ελβετία επικράτησε 3-0 της Βόρειας Μακεδονίας

Nations League: Η Αγγλία 3-0 την Τσεχία με τον ρέκορντμαν Κέιν, η Ισπανία 2-1 στην Κροατία με πρωταγωνιστή Μερίνο, δείτε γκολ
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Η Ισπανία το... βιολί της και ο Χάρι Κέιν το δικό του! Η «Ρόχα» παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ εναντίον της Κροατίας (βασικός ο Γιάκιτς του ΠΑΟΚ) στο Σπλιτ, ανέτρεψε το σκορ 1-2 με τον Μερίνο και επέκτεινε το αήττητο σερί-ρεκόρ στους 42 αγώνες.

Έτσι έφτασε τους 12 βαθμούς και εξασφάλισε την πρόκριση στους «8» του Nations League μέσω του 3ου ομίλου της League A. Μαζί της θα είναι και η Αγγλία, έστω κι αν χρειάζεται τυπικά ακόμα έναν βαθμό, μετά το 3-0 επί της Τσεχίας στη μεγάλη βραδιά του Χάρι Κέιν.

Ο 33χρονος φορ έφτασε τις 125 συμμετοχές και έπιασετον θρυλικό Πίτερ Σίλτον, ο οποίος «αναπαυόταν» στη πρώτη θέση εδώ και 36 χρόνια, από τον «μικρό» τελικό του Μουντιάλ της Ιταλίας το 1990!

Ο Κέιν το γιόρτασε με ακόμα δύο γκολ, με τα οποία έφτασε τα 91 και οδεύει ολοταχώς για τα 100 με τα «Τρία Λιοντάρια».

Η Ελβετία με το 3-0 επί της Βόρειας Μακεδονίας έκανε το «4 στα 4» εξασφαλίζοντας την άνοδο στη League A έχοντας στη σύνθεσή της τον Φρόιλερ του Ολυμπιακού.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:



LEAGUE A

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Κροατία-Ισπανία 1-2

(17΄ Πέρισιτς - 61΄,89΄ Μερίνο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Κλείσιμο
Αγγλία-Τσεχία 3-0

(27΄αυτ. Κούφαλ, 40΄,59΄ Κέιν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ



LEAGUE B

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελβετία-Β. Μακεδονία 3-0

(43΄ Ρίντερ, 74΄ Μανζαμπί, 81΄ Εντόι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Σκωτία-Σλοβενία 1-2

(31΄ Κρίστι - 57΄ Μάτκο, 71΄ Στουρμ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
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