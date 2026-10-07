Έκρηξη σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου, δύο άτομα προληπτικά στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Ζωγράφου Έκρηξη Πολυκατοικία

Έκρηξη σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου, δύο άτομα προληπτικά στο νοσοκομείο

Δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο από το ΤΕΕΜ – Η πρώτη εικόνα παραπέμπει σε οικιακή συσκευή

Έκρηξη σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου, δύο άτομα προληπτικά στο νοσοκομείο
Κώστας Στάμου
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Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ της Τετάρτης σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου 99, στου Ζωγράφου, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:50, με την αρχική εικόνα από το σημείο να παραπέμπει στο ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από οικιακή συσκευή.

Στην πολυκατοικία μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στον χώρο και να διαπιστωθεί εάν υπήρχε οποιοδήποτε στοιχείο που να παρέπεμπε σε εκρηκτικό μηχανισμό.

Έκρηξη σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου, δύο άτομα προληπτικά στο νοσοκομείο

Από την έρευνα των πυροτεχνουργών δεν προέκυψε κάτι ύποπτο και, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, την προανάκριση για τα αίτια της έκρηξης ανέλαβε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Έκρηξη σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου, δύο άτομα προληπτικά στο νοσοκομείο
Έκρηξη σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου, δύο άτομα προληπτικά στο νοσοκομείο

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Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Μετά το περιστατικό, δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν άνδρα, γεννημένο το 1993, και μία γυναίκα, γεννημένη το 2002.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και σε πόρτες της πολυκατοικίας.

Η έρευνα της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.
Κώστας Στάμου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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