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Έκρηξη σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου, δύο άτομα προληπτικά στο νοσοκομείο
Έκρηξη σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου, δύο άτομα προληπτικά στο νοσοκομείο
Δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο από το ΤΕΕΜ – Η πρώτη εικόνα παραπέμπει σε οικιακή συσκευή
Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ της Τετάρτης σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου 99, στου Ζωγράφου, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:50, με την αρχική εικόνα από το σημείο να παραπέμπει στο ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από οικιακή συσκευή.
Στην πολυκατοικία μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στον χώρο και να διαπιστωθεί εάν υπήρχε οποιοδήποτε στοιχείο που να παρέπεμπε σε εκρηκτικό μηχανισμό.
Από την έρευνα των πυροτεχνουργών δεν προέκυψε κάτι ύποπτο και, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, την προανάκριση για τα αίτια της έκρηξης ανέλαβε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και σε πόρτες της πολυκατοικίας.
Η έρευνα της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:50, με την αρχική εικόνα από το σημείο να παραπέμπει στο ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από οικιακή συσκευή.
Στην πολυκατοικία μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στον χώρο και να διαπιστωθεί εάν υπήρχε οποιοδήποτε στοιχείο που να παρέπεμπε σε εκρηκτικό μηχανισμό.
Από την έρευνα των πυροτεχνουργών δεν προέκυψε κάτι ύποπτο και, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, την προανάκριση για τα αίτια της έκρηξης ανέλαβε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Δύο άτομα στο νοσοκομείοΜετά το περιστατικό, δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν άνδρα, γεννημένο το 1993, και μία γυναίκα, γεννημένη το 2002.
Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και σε πόρτες της πολυκατοικίας.
Η έρευνα της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.
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