Πυροβολισμοί και επίθεση σε δημοσιογράφους από Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη, τραυματίστηκε φωτορεπόρτερ του AFP

Ο 58χρονος Τζααφάρ Αστίγε τραυματίστηκε στο κεφάλι και το στήθος – Οι δράστες τού έκλεψαν και τη φωτογραφική μηχανή





Ο 58χρονος Τζααφάρ Αστίγε, έμπειρος Παλαιστίνιος φωτογράφος του AFP, τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο στήθος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Τζον Βέσελς, επικεφαλής φωτογράφο του πρακτορείου για το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη, ο οποίος βρισκόταν μαζί του την ώρα της επίθεσης.



Πυροβολισμοί και επίθεση στους δημοσιογράφους Οι δύο δημοσιογράφοι βρίσκονταν κοντά στην περιοχή Άκραμπα, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, προκειμένου να καλύψουν την έναρξη της ετήσιας συγκομιδής της ελιάς, η οποία έχει σημαδευτεί από επιθέσεις Εβραίων εποίκων εναντίον Παλαιστινίων.











Στη συνέχεια, τουλάχιστον έξι άτομα έτρεξαν προς τους δημοσιογράφους του πρακτορείου, πυροβολώντας.



Ο Αστίγε επιχείρησε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο του AFP για να απομακρυνθεί, όμως δύο άνδρες τού επιτέθηκαν, τον άρπαξαν και τον χτύπησαν με τη λαβή όπλου.



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Οι δράστες έκλεψαν επίσης τη φωτογραφική μηχανή του Αστίγε.



Ο Παλαιστίνιος φωτογράφος νοσηλεύεται στη Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.



Σύμφωνα με τον γιο του, Ζάιν Τζααφάρ, οι ακτινογραφίες δεν έδειξαν κάποιο κάταγμα, ωστόσο ο 58χρονος θα παραμείνει στο νοσοκομείο υπό ιατρική παρακολούθηση.



Φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων ( AFP ) τραυματίστηκε την Τετάρτη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη , όταν, σύμφωνα με το πρακτορείο, δέχθηκε επίθεση από Ισραηλινούς εποίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν, ενώ πυροβολισμοί έπεσαν προς την πλευρά των δημοσιογράφων και Παλαιστινίων που βρίσκονταν στο σημείο.Ο 58χρονος Τζααφάρ Αστίγε, έμπειρος Παλαιστίνιος φωτογράφος του AFP, τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο στήθος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Τζον Βέσελς, επικεφαλής φωτογράφο του πρακτορείου για το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη, ο οποίος βρισκόταν μαζί του την ώρα της επίθεσης.Οι δύο δημοσιογράφοι βρίσκονταν κοντά στην περιοχή Άκραμπα, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, προκειμένου να καλύψουν την έναρξη της ετήσιας συγκομιδής της ελιάς, η οποία έχει σημαδευτεί από επιθέσεις Εβραίων εποίκων εναντίον Παλαιστινίων.Την ώρα που παρακολουθούσαν τη σύλληψη ενός Παλαιστινίου από Ισραηλινό στρατιώτη, ένα όχημα πλησίασε ξαφνικά και, σύμφωνα με το AFP, ένας από τους επιβάτες του άνοιξε πυρ προς την πλευρά των δημοσιογράφων και των Παλαιστινίων που βρίσκονταν εκεί.Στη συνέχεια, τουλάχιστον έξι άτομα έτρεξαν προς τους δημοσιογράφους του πρακτορείου, πυροβολώντας.Ο Αστίγε επιχείρησε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο του AFP για να απομακρυνθεί, όμως δύο άνδρες τού επιτέθηκαν, τον άρπαξαν και τον χτύπησαν με τη λαβή όπλου.«Τον άκουγα να ουρλιάζει», δήλωσε ο Τζον Βέσελς, ο οποίος ανέφερε ότι δέχθηκε και ο ίδιος επίθεση από έναν άνδρα.Οι δράστες έκλεψαν επίσης τη φωτογραφική μηχανή του Αστίγε.Ο Παλαιστίνιος φωτογράφος νοσηλεύεται στη Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.Σύμφωνα με τον γιο του, Ζάιν Τζααφάρ, οι ακτινογραφίες δεν έδειξαν κάποιο κάταγμα, ωστόσο ο 58χρονος θα παραμείνει στο νοσοκομείο υπό ιατρική παρακολούθηση.

AFP: «Απαράδεκτο να ξυλοκοπούνται δημοσιογράφοι» Ο διευθυντής Ειδήσεων του AFP, Φιλ Σετουίντ, καταδίκασε την επίθεση και ζήτησε πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.



«Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτήν τη σοβαρή επίθεση, ακόμη μία, κατά δημοσιογράφων που προσπαθούν να καλύψουν γεγονότα στη Δυτική Όχθη και απαιτούμε τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας», δήλωσε.



Σε νέα τοποθέτησή του τόνισε ότι «είναι απαράδεκτο δημοσιογράφοι να ξυλοκοπούνται και να πέφτουν θύματα ληστείας από ένοπλους εποίκους, υπό τα βλέμματα μελών των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας που δεν επιχείρησαν καν να παρέμβουν».



Το AFP γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τον ισραηλινό στρατό σχετικά με την επίθεση.



«Βαθιά ανησυχία» από την Ένωση Ξένου Τύπου Τη «βαθιά ανησυχία» της για το περιστατικό εξέφρασε και η Ένωση Ξένου Τύπου (FPA), η οποία εκπροσωπεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ και στα παλαιστινιακά εδάφη.



«Οι ισραηλινές αρχές οφείλουν να διερευνήσουν γιατί οι στρατιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή δεν παρενέβησαν κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης εναντίον δημοσιογράφων που ήταν σαφώς αναγνωρίσιμοι», ανέφερε η Ένωση.



Στην ανακοίνωσή της υποστήριξε ακόμη ότι η επίθεση «συνιστά κατάφωρη απόπειρα εκφοβισμού του Τύπου και παρεμπόδισης της ακριβούς κάλυψης της κατάστασης στη Δυτική Όχθη».



«Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν την ευθύνη να παρουσιάζουν όλες τις πλευρές και δεν πρόκειται να πτοηθούν από σωματικές επιθέσεις ή απειλές», πρόσθεσε η FPA.