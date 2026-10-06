Ρένα Μόρφη για τον σύζυγό της: Είμαστε μαζί 13 χρόνια και πέντε χρόνια γονείς, είναι πολύ πιο ωραία αυτή η περίοδος για εμάς
Ρένα Μόρφη για τον σύζυγό της: Είμαστε μαζί 13 χρόνια και πέντε χρόνια γονείς, είναι πολύ πιο ωραία αυτή η περίοδος για εμάς
Καμιά φορά φεύγω να πάω στη δουλειά και μετά κοιτάζω στο κινητό φωτογραφίες της κόρης μου, ανέφερε η τραγουδίστρια
Στη σχέση με τον σύζυγό της αναφέρθηκε η Ρένα Μόρφη, δηλώνοντας πως είναι μαζί εδώ και 13 χρόνια και πως τα τελευταία πέντε χρόνια που γεννήθηκε η κόρη τους, έχουν κάνει την κοινή τους ζωή «πολύ πιο ωραία».
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την προσωπική της ζωή και την οικογένειά της.
Η Ρένα Μόρφη είναι παντρεμένη με τον Ορέστη Φαληρέα, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί. Αναφερόμενη στη σχέση τους και σε όσα έχουν μοιραστεί, η ερμηνεύτρια εξήγησε ότι έχει δημιουργηθεί ένας ισχυρός δεσμός ανάμεσά τους, ιδιαίτερα μετά την απόκτηση της κόρης τους.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Είμαστε μαζί 13 χρόνια και 5 χρόνια γονείς, το παιδί πάει νήπιο. Είναι πολύ πιο ωραία αυτά τα χρόνια για εμάς. Δημιουργείται μια ομάδα που είναι άρρηκτος αυτός ο δεσμός και λες "πώς πληθύναμε;". Βλέπεις αμέσως πώς εξελίσσεται η αγάπη, καταλαβαίνεις τι είναι αγάπη με τον σύντροφό σου και το παιδί» ανέφερε αρχικά η Ρένα Μόρφη.
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Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην αγάπη που λαμβάνει από την οικογένειά της και στον τρόπο με τον οποίο αυτή παραμένει έντονη ακόμη και μέσα στις δυσκολίες της καθημερινότητας: «Η αγάπη είναι κάτι μαγικό. Το βιώνω πολύ έντονα με όλες τις καθημερινές δυσκολίες. Καμιά φορά φεύγω να πάω στη δουλειά, αλλά μετά κοιτάζω στο κινητό φωτογραφίες της».
Η Ρένα Μόρφη και ο μουσικός και συνιδρυτής των Imam Baildi, Ορέστης Φαληρέας παντρεύτηκαν το 2016 στην Αβάνα της Κούβας. Το 2021 γεννήθηκε η κόρη τους. Η τραγουδίστρια έχει αναφερθεί κατά καιρούς στη μητρότητα και στις αλλαγές που έφερε στη ζωή της, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο να είναι ουσιαστικά παρούσα στην καθημερινότητα του παιδιού της.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την προσωπική της ζωή και την οικογένειά της.
Η Ρένα Μόρφη είναι παντρεμένη με τον Ορέστη Φαληρέα, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί. Αναφερόμενη στη σχέση τους και σε όσα έχουν μοιραστεί, η ερμηνεύτρια εξήγησε ότι έχει δημιουργηθεί ένας ισχυρός δεσμός ανάμεσά τους, ιδιαίτερα μετά την απόκτηση της κόρης τους.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Είμαστε μαζί 13 χρόνια και 5 χρόνια γονείς, το παιδί πάει νήπιο. Είναι πολύ πιο ωραία αυτά τα χρόνια για εμάς. Δημιουργείται μια ομάδα που είναι άρρηκτος αυτός ο δεσμός και λες "πώς πληθύναμε;". Βλέπεις αμέσως πώς εξελίσσεται η αγάπη, καταλαβαίνεις τι είναι αγάπη με τον σύντροφό σου και το παιδί» ανέφερε αρχικά η Ρένα Μόρφη.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην αγάπη που λαμβάνει από την οικογένειά της και στον τρόπο με τον οποίο αυτή παραμένει έντονη ακόμη και μέσα στις δυσκολίες της καθημερινότητας: «Η αγάπη είναι κάτι μαγικό. Το βιώνω πολύ έντονα με όλες τις καθημερινές δυσκολίες. Καμιά φορά φεύγω να πάω στη δουλειά, αλλά μετά κοιτάζω στο κινητό φωτογραφίες της».
Η Ρένα Μόρφη και ο μουσικός και συνιδρυτής των Imam Baildi, Ορέστης Φαληρέας παντρεύτηκαν το 2016 στην Αβάνα της Κούβας. Το 2021 γεννήθηκε η κόρη τους. Η τραγουδίστρια έχει αναφερθεί κατά καιρούς στη μητρότητα και στις αλλαγές που έφερε στη ζωή της, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο να είναι ουσιαστικά παρούσα στην καθημερινότητα του παιδιού της.
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