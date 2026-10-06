«Η Ελλάδα αρέσει πολύ στους Ιταλούς και για το φαγητό της»: Σαρώνουν γιαούρτι, φέτα, λάδι, μουσακάς

Σύμφωνα με δημοσίευμα ιταλικής οικονομικής εφημερίδας «Il Sole 24 Ore» μέσα σε λιγότερο από δέκα χρόνια, το ελληνικό γιαούρτι κατέκτησε σχεδόν το 25% της ιταλικής αγοράς, το επιλέγουν ένας στους δύο Ιταλούς - Σε τροχιά ανόδου είναι και οι εξαγωγές σε λάδι, ελιές και φέτα